คืนชีพคว่ำบาตร!สหรัฐฯถอนใบอนุญาตขายน้ำมันอิหร่าน ตอบโต้เหตุโจมตีเรือในฮอร์มุซ

สหรัฐฯเมื่อวันอังคาร(7ก.ค.) ถอนใบอนุญาตทั่วไปที่เปิดทางขายน้ำมันอิหร่าน ในขณะที่เจ้าหน้าที่อเมริการายหนึ่งเตือนว่าการกระทำของเตหะรานในช่องแคบฮอร์มุซ "เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง" และจะต้องเจอกับผลสนอง ตามหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้
ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น 5% ในทันทีตามหลังถ้อยแถลงดังกล่าว ที่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯระบุว่า ภายใต้อนุญาตที่ถูกเพิกถอนไปแล้วตอนนี้ จะอนุญาตให้มีช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับธุรกรรมน้ำมันของอิหร่าน ไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคมเท่านั้น
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐฯระบุว่าคณะผู้แทนเจรจายังคงเดินหน้าทำงานด้วยความสุจริตใจเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่าน แม้สถานการณ์ความตึงเครียดโหมกระพือขึ้นมาอีกรอบ
ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯมีขึ้นหลังจากมีรายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิด ทั้งในและใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จากการเปิดเผยของ สำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร(UKMTO) ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานด้านการเดินเรือของกองทัพเรืออังกฤษ อย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นมาจากเตหะรานและคำกล่าวอ้างความรับผิดชอบใดๆ
เหตุโจมตีเรือและการตอบโต้ของสหรัฐฯ เสี่ยงทำให้บันทึกความเข้าใจทางการทูตที่เปราะบางระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานพังครืน เพิ่มความเสี่ยงของการแก้แค้นที่อาจทำให้การเจรจาข้อตกลงอย่างครอบคลุมสะดุดลง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯอีกราย ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าเงื่อนงำต่างๆในเบื้องต้น บ่งชี้ว่าอิหร่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่เรือสินค้า 3 ลำ
ความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะลุกลามบานปลาย มีขึ้นในขณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ระหว่างทำงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงหนึ่งๆ ซึ่งในนั้นรวมถึงการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปลดมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน ในนั้นรวมถึงข้อจำกัดด้านการส่งออกน้ำมัน
ช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำแคบๆระหว่างอิหร่านกับโอมาน เป็นหนึ่งในจุดคอขวดด้านพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก มันเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
ความปั่นป่วนที่ยืดเยื้อใดๆอาจผลักให้ราคาพลังงานกลับมาพุ่งขึ้นอีก ก่อแรงกดดันแก่ผู้บริโภคและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่กำลังเผชิญกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงอยู่ก่อนแล้ว
การส่งออกน้ำมันยังคงเป็นแหล่งรายได้สำคัญยิ่งของอิหร่าน มอบสกุลเงินแข็งหลายพันล้านดอลลาร์ ที่เป็นเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายต่างๆนานาของรัฐบาลและค้ำยันเศรษฐกิจอันอ่อนแอของประเทศ ตามหลังถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรมานานหลายปี
อย่างไรก็ตามแม้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆนานา แต่เตหะรานยังคงสามารถขยายการส่งออกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มุ่งหน้าสู่จีน ทำให้การขายน้ำมันกลายเป็นหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด
ความพยายามรอบใหม่ใดๆในการจำกัดการส่งออกเหล่านี้ อาจก่อแรงกดดันเพิ่มเติมแก่การเงินของอิหร่าน และศักยภาพของเตหะรานในการค้ำจุนโครงการต่างๆภายในประเทศและกิจกรรมในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
(ที่มา:รอยเตอร์ส)