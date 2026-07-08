น้ำมันขึ้นจากเหตุเรือถูกโจมตีในฮอร์มุซ หุ้นสหรัฐฯและทองคำปิดลบ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นและทองคำปรับลดในวันอังคาร(7ก.ค.) หลังสหรัฐฯถอนใบอนุญาตทั่วไปที่ไฟเขียวให้ขายน้ำมันดิบอิหร่าน ตามหลังมีรายงานเรือถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ที่รื้อฟื้นคามกังวลเกี่ยวกับความปั่นป่วนด้านการเดินเรือ ขณะที่วอลล์สตรีทปิดลบ ถูกฉุดจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.89 ดอลลาร์ ปิดที่ 70.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 2.17 ดอลลาร์ ปิดที่ 74.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สหรัฐฯเตือนว่าพฤติกรรมของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ "เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง" และจะเจอกับผลสนอง หลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้
ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯมีขึ้นหลังจากเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำถูกเล่นงานในช่องแคบฮอร์มุซในวันอังคาร(7ก.ค.) ในนั้นรวมถึงเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์ ที่ทางกาตาร์ระบุว่าถูกโจมตีโดยโดรนของอิหร่าน
นอกเหนือจากสถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ที่ส่อแววคืนชีพมาอีกรอบในตะวันออกกลาง นักลงทุนยังจับตารายงานการประชุม(minutes) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มนโยบายทางการเงิน ปัจจัยเหล่านี้ฉุดราคาทองคำปรับลดในวันอังคาร(7ก.ค.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 10.10 ดอลลาร์ หรือ 0.3 % ปิดที่ 4,157.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(7ก.ค.) โดยเอสแอนด์พี 500 ถูกฉุดจากการแกว่งตัวลงของ ไมครอน เทคโนโลยีและผู้ผลิตชิปรายอื่นๆ สืบเนื่องจากมีข้อสงสัยเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการดีดตัวขึ้นของวอลล์สตรีท ที่มีหุ้นกลุ่มเอไอเป็นตัวขับเคลื่อน
ดาวโจนส์ ลดลง 130.76 จุด (0.25 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,925.15 เอสแอนด์พี ลดลง 33.58 จุด (0.45 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,503.85 จุด แนสแดค ลดลง 302.47 จุด (1.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,818.69 จุด
หุ้นกลุ่มชิปในตลาดเอเชียและสหรัฐฯต่างปรับลด หลัง ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ รายงานผลประกอบการไม่เป็นที่พอใจของนักลงทุน ที่คาดหมายไว้สูงมาก
นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริงของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปแล้ว นักลงทุนยังมีความวิตกเพิ่มเติมจากรายงานของรอยเตอร์สที่ระบุว่า DeepSeek บริษัทสตาร์ปอัปของจีนกำลังพัฒนาชิปเอไอของตนเอง ความพยายามที่อาจนำไปสู่การลดพึ่งพิงชิปของเอ็นวิเดียและหัวเหว่ย
(ที่มา:รอยเตอร์ส)