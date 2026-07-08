อย่างช็อก! นักบินอาร์เจนตินาจู่ๆเปิดประตูเครื่องบินกลางอากาศ ตัดสินใจกระโดดลงมาเสียชีวิตระหว่างไฟลท์ฝึกสอน

เอเจนซีส์ - นักบินอาร์เจนตินาวัย 42 ปี ไม่คาดฝันระหว่างขับเครื่องฝึกสอนบิน Cessna C-150 เหนือพื้นที่ห่างไกลในจ.กอร์โดบา(Cordoba)ของอาร์เจนตินา เมื่อบ่ายวันเสาร์(4 ก.ค) จู่ๆเปิดประตูเครื่องบินกระโดดลงไปเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา นักบินฝึกหัดหญิงวัย 22 ปีต้องติดต่อทางวิทยุขอความช่วยเหลือจนบินลงจอดฉุกเฉินเองได้สำเร็จ
เดลีสตาร์ของอังกฤษรายงานวันนี้(7 ก.ค)ว่า ตำรวจอาร์เจนตินากำลังสอบสวนเหตุประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์(4)ในเมืองโตเลโด(Toledo) จ. กอร์โดบา(Cordoba)
หลังนักบินครูฝึกวัย 42 ปี ลีอันโดร อันเดรส แบร์ตัซโซ (Leandro Andrés Bertazzo) มีรายงานอ้างว่า ระหว่างเที่ยวบินที่เขากำลังฝึกสอนจู่ๆก็เปิดประตูและกระโดดจากเครื่องลงไป
ทั้งนี้ ลีอันโดรนพบว่าเป็นนักบินพาณิชย์ที่มีประสบการณ์กำลังอยู่ระหว่างการสอนบินให้นักบินฝึกหัดหญิงวัย 22 ปีในช่วงเกิดเหตุ
เดลีสตาร์รายงานว่า คำให้การของนักบินฝึกหัดที่นำเครื่องบินเล็กฝึกสอนร่อนลงจอดสำเร็จด้วยตัวเองเปิดเผยว่า ครูฝึกสอนระหว่างกำลังขับเครื่องบินอยู่นั้นหันไปบอกเธอว่า
“คุณรู้ว่าต้องทำอะไร” และ “พยายามทำไปเรื่อยๆ”
ก่อนที่เขาจะถอดหูฟังนักบินออก ผลักโทรศัพท์มือออกไป และปลดสายรัดเข็มขัดนิรภัยออก
หลังจากนั้นครูฝึกเปิดประตูเครื่องที่กำลังบินอยู่พร้อมกับแรงกดอากาศที่กระแทกก่อนที่จะกระโดดลงไปเบื้องล่างทันทีในระดับเพดานบินความสูง 820 ฟุต หรือราว 250 เมตร ทำให้นักบินฝึกหัดถึงกับอึ้งไปในทันที
อย่างไรก็ตาม เธอยังสามารถควบคุมสติตัวเองไว้ได้และได้ติดต่อทางวิทยุเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนบังคับเครื่องบินเล็ก Cessna C-150 ร่อนลงจอดที่ลานบินได้สำเร็จโดยเครื่องไม่ได้มีความเสียหาย
สื่ออังกฤษชี้ว่า ในตอนแรกนักบินฝึกหัดคิดไปว่าครูฝึกอาจใช้ร่มชูชีพแต่ในไม่ช้าเธอตระหนักว่าไม่มีร่มชูชีพ ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน เอดูอาร์โด อัลวาเรซ (Eduardo Álvarez) และเพื่อนร่วมงานต่างออกค้นหา และภายใน 15 นาทีหลังจากนั้นสามารถค้นพบศพของลีอันโดรที่เสียชีวิตกลางทุ่งโล่งแจ้ง โดยนักบินฝึกหัดเป็นผู้บอกพิกัดจุดที่ครูฝึกตกลงไป
อ้างอิงจากเดลีเมลของอังกฤษที่รายงานในเรื่องนี้เช่นกันว่า มีรายงานจากท้องถิ่นอาร์เจนตินาอ้างว่า ครูฝึกนักบินวัย 42 ปีที่มีความใฝ่ฝันต้องการทำงานเป็นนักบินให้กับสายการบินยักษ์ใหญ่ชื่อดังนั้นแอบทำการรักษาโรคทางจิตประสาท มีเฉพาะญาติสนิทใกล้ชิดที่รู้แต่ไม่ระแคระคายไปถึงเพื่อนร่วมงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นผู้สื่อสารทางวิทยุเพื่อช่วยนักบินฝึกหัดนำเครื่องลงจอดสำเร็จแสดงความชื่นชมต่อเธอว่า เป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาด ชัดเจน มีความเป็นผู้ใหญ่และมีความเป็นมืออาชีพ สามารถนำเครื่องร่อนลงจอดได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ทั้งนี้ลีอันโดรนทำงานเป็นครูฝึกสอนบินที่โรงเรียนสอนการบิน Flying Parrot Flight School ในจ.กอร์โดบา อาร์เจนตินา