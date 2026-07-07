รัสเซียฉวยจังหวะสต็อกระบบแพทริออตยูเครนร่อยหรอ ถล่มยับเคียฟดับเฉียด30 ด้านทรัมป์โวอีก‘ใกล้พบทางออกสงคราม’

รัสเซียฉวยจังหวะเคียฟขาดแคลนระบบป้องกันภัยทางอากาศ ส่งขีปนาวุธและโดรนชุดใหม่โจมตีทั่วยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 28 คนเมื่อเช้าวันจันทร์ (6 ก.ค.) ขณะที่เคียฟย้อนศรโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย 3 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นใหญ่ที่สุดที่อยู่ห่างจากชายแดนยูเครนถึง 2,500 กม. ด้านทรัมป์ยังคุยโขมงใกล้พบทางออกสงครามในยูเครนมากกว่าที่หลายคนคิด อ้างทั้งปูตินและเซเลนสกี้อยากจบเต็มที
เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมขุดค้นใต้ซากอพาร์ตเมนต์ในเคียฟที่ถูกถล่มเมื่อวันจันทร์ หรือเพียงวันเดียวก่อนที่ผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) จะเริ่มประชุมซัมมิตกันที่ตุรกี
หน่วยบริการฉุกเฉินโพสต์บนแพลตฟอร์มเทเลแกรมว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 18 คนในกรุงเคียฟ และทีมค้นหาและกู้ภัยยังคงพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตลอดคืนวันจันทร์ ขณะที่อัยการระบุว่า มีผู้เสียชีวิตอีก 10 คนในแคว้นเคียฟ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เกิดระเบิดซ้ำและอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งในเมืองวิชเนเว นอกกรุงเคียฟได้รับความเสียหาย
ผู้ว่าการแคว้นซาโปริซเซีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเผยว่า มีผู้เสียชีวิต 2 คนหลังจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งถูกโจมตีด้วยโดรน เช่นเดียวกับที่แคว้นซูมีที่อยู่ติดกับพรมแดนรัสเซียที่มีผู้เสียชีวิต 2 คนจากการโจมตีด้วยโดรน
อิฮอร์ คลีเมนโก รัฐมนตรีมหาดไทยยูเครน ระบุว่า อาคารเกือบ 30 หลังในเคียฟได้รับความเสียหายรุนแรง นอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยว่า มีผู้บาดเจ็บกว่า 100 คนจากการโจมตีในวันจันทร์
การโจมตีระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียเพิ่งถล่มเคียฟครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้เมื่อวันพฤหัสฯ (2 ก.ค.) ที่มีผู้เสียชีวิต 31 คน
ข้อมูลจากกองทัพอากาศยูเครนระบุว่า กองทัพไม่สามารถสกัดขีปนาวุธทิ้งตัว 23 ลูกของรัสเซียแม้แต่ลูกเดียว แต่สามารถสกัดขีปนาวุธอื่นๆ 37 ลูก และโดรนกว่า 90% จากทั้งหมด 351 ลำที่รัสเซียใช้โจมตีเมื่อวันจันทร์ ตอกย้ำจุดอ่อนสำคัญของยูเครนขณะที่สต็อกจรวดสกัดกั้นของระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต ร่อยหรอลง
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ กล่าวระหว่างปราศรัยทางวิดีโอเมื่อคืนวันจันทร์ว่า หากอเมริกาอนุมัติให้ยูเครนผลิตแพทริออต จะไม่ได้แค่ปกป้องยูเครนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธมิตรอื่นๆ ที่ต้องการระบบดังกล่าวด้วย
ก่อนหน้านั้น เซเลนสกี้เรียกร้องให้ที่ประชุมผู้นำนาโตที่ตุรกีที่มีกำหนดเริ่มต้นในวันอังคาร (7 ก.ค.) ตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อให้ยูเครนปกป้องตัวเองได้ โดยข้อมูลจากกองทัพอากาศยูเครนระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศสามารถสอยขีปนาวุธทิ้งตัวของรัสเซียร่วงเพียง 4 ลูกจากทั้งหมด 49 ลูกในเดือนก.ค.
รัสเซียเพิ่มการโจมตีทางอากาศ
กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่า เมื่อวันจันทร์กองทัพได้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในเคียฟและสถานที่อื่นๆ ในยูเครนด้วยอาวุธและโดรนพิสัยไกลที่แม่นยำซึ่งปล่อยจากภาคพื้นดิน อากาศ และทะเล และเสริมว่า เป้าหมายการโจมตีคือ ที่ตั้งด้านการทหารและพลังงานในเคียฟและภูมิภาคใกล้เคียง ตลอดจนถึงสนามบินทหารในหลายภูมิภาค
ปีนี้รัสเซียระดมโจมตีทางอากาศมากขึ้น ขณะที่การรุกคืบภาคพื้นดินล่าช้ามาก อีกทั้งยังถูกยูเครนตอบโต้ด้วยการโจมตีระยะไกลต่อที่ตั้งด้านลอจิสติกส์ทางทหารและอุตสาหกรรมน้ำมัน จุดชนวนวิกฤตขาดแคลนพลังงานในรัสเซีย
กองทัพยูเครนอ้างว่า โจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย 3 แห่งเมื่อวันจันทร์ ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นใหญ่ที่สุดที่แคว้นออมสก์ ในไซบีเรีย ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนราว 2,500 กม. นับเป็นหนึ่งในการโจมตีที่ไกลที่สุดของยูเครนในรอบเกือบ 4 ปีครึ่งของสงคราม
นอกจากนั้นเมื่อวันอังคาร ยูเครนยังส่งโดรนกว่า 400 ลำมุ่งหน้าโจมตีมอสโก แต่ส่วนใหญ่ถูกรัสเซียสกัดได้
ส่วนที่กรุงวอชิงตัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ทางออกสำหรับสงครามในยูเครนใกล้เป็นจริงมากกว่าที่หลายคนคิด อีกทั้งอ้างว่า ทั้งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และเซเลนสกี้ ต่างต้องการให้สงครามยุติลง
ทรัมป์ยังบอกว่า พูดคุยทางโทรศัพท์กับปูตินเมื่อวันเสาร์ (4 ก.ค.) ซึ่งเป็นวันชาติของอเมริกา และการสนทนาเป็นไปด้วยดี ขณะที่ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลินยืนยันว่า ผู้นำสองชาติคุยกันนาน 85 นาที ซึ่งทรัมป์ได้เสนอตัวหาวิธีบรรลุสันติภาพ เปสคอฟยังแสดงความเชื่อมั่นว่า จุดยืนของอเมริกาในการแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนจะยังคงเป็นเช่นเดิม
นอกจากนั้น เซเลนสกี้ได้แถลงในวันเสาร์ว่า ทรัมป์ได้คุยโทรศัพท์กับตนในวันเสาร์ (4) เช่นเดียวกัน โดยที่มีกำหนดพบกันเพื่อหารือเพิ่มเติมในวันพุธ (8 ก.ค.) ระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างเดินทางไปร่วมประชุมซัมมิตนาโต ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งเผยว่า ทรัมป์อาจต่อสายหารือกับปูตินหลังพบกับเซเลนสกี้ในคราวนี้
ขณะเดียวกัน เซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทมส์ โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า ทรัมป์มองความขัดแย้งในยูเครนในมุมมองใหม่ และสำทับว่า ทรัมป์ชมเชยความสำเร็จของปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนพิสัยไกลของยูเครนต่อเป้าหมายอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซีย
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)