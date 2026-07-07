เอาแล้ว! เครื่องบินรัสเซีย Bear-F จงใจหย่อน “เครื่องโซนาร์” ใกล้ "เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษ" ไม่ห่างจากวงแหวนอาร์กติก หลังแดนผู้ดีปฎิเสธเสียงแข็งไม่ได้พยายามแกะรอย "เรือยอร์ชปูติน"

เอเจนซีส์ – เครื่องบินรัสเซีย Bear-F จำนวน 2 ลำหย่อนเครื่องโซนาร์ทุ่นติดตามเรือดำน้ำเป็นจำนวนมากใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษ HMS Prince of Wales ในทะเลนอร์เวย์เมื่อวันที่ 2 ก.ค ที่ผ่านมา ตามหลังการปฎิเสธเสียงแข็งจากรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษว่า เรือบรรทุกเครื่องบินแดนผู้ดีไม่ได้แกะรอยติดตามเรือยอร์ชสุดหรูของปูตินมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เดินทางจากนอกชายฝั่งนอร์เวย์เดินทางกลับเข้ากรุงมอสโกสัปดาห์ที่แล้ว
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวานนี้(6 ก.ค)ว่า กระทรวงกลาโหมอังกฤษแถลงวันจันทร์(6)ว่า “เครื่องบินตรวจการทางทะเล Bear-F บินในระดับเพดานต่ำและเฉียดใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษ HMS Prince of Wales อย่างไม่เหมาะสมก่อนที่จะหย่อนเครื่องโซนาร์ทุ่นติดตามจำนวนมากใกล้เรือบรรทุกเครื่องบิน”
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.ค ต้นเดือนนี้ ระหว่างอังกฤษส่งเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวเอง HMS Prince of Wales ขนาด 65,000 ตันร่วมในปฎิบัติการ Arctic Sentry ของนาโตเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากรัสเซีย
สื่ออังกฤษรายงานว่า เครื่องบินตรวจการทางทะเลรัสเซีย Bear F จงใจหย่อนทุ่นโซนาร์แกะรอยเรือดำน้ำจำนวนมากใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินแดนผู้ดีระหว่างอยู่ในทะเลนอร์เวย์ ใกล้วงแหวนอาร์กติก ขั้วโลกเหนือ
แต่ทว่าหลังจากนั้นเครื่องบินรัสเซียทั้ง 2 ลำถูก เครื่องบินรบขับไล่กองทัพอังกฤษ F-35 สกัดก่อนที่จะบินประกบ กระทรวงกลาโหมอังกฤษชี้ว่า Bear F ของรัวเซียบินเข้าหากองเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Prince of Wales ซ้ำซากและทำการบินในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยและไม่มีความเป็นมืออาชีพ
โฆษกกระทรวงกลาโหมอังกฤษแถลงว่า “ในระหว่างปฎิบัติการในทะเลนอร์เวย์ในปฎิบัติการ Operation Firecrest กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของอังกฤษถูกเครื่องบินตรวจการทางทะเลรัสเซีย Bear-F บินเข้าหาซ้ำหลายครั้ง”
และเสริมว่า “การเคลื่อนไหวนี้ไม่ปลอดภัยและไร้ความเป็นมืออาชีพ เครื่องบินรัสเซียถูกสกัดและบินประกบโดยเครื่องบิน F-35 ของอังกฤษจำนวน 2 ลำที่มาจากเรือ HMS Prince of Wales จนกว่าเครื่องบินรัสเซียจะออกไปจากพื้นที่”
กระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่า เครื่องบินรัสเซียไม่ตอบสนองต่อความพยายามของอังกฤษในการติดต่อในย่านคลื่นความถี่สากลเพื่อประเมินจุดประสงค์ของพวกเขา
อย่างไรก็ตามแหล่งกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่า ดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียต้องการระรานอังกฤษมากกว่าที่จะต้องการแกะติดตามเรือจริงๆ
ขณะที่โฆษกถนนดาวนิงกล่าวว่า “กองทัพรัสเซียเพิ่มความเคลื่อนไหวทั่วน่านน้ำนาโต โดยมี 30% เพิ่มของการปรากฏตัวเรือรัสเซียคุกคามน่านน้ำอังกฤษในตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และนาโตได้ส่งเครื่องบินรบขับไล่ของตัวเองขึ้นสกัดเครื่องบินรัสเซียที่บินมุ่งหน้าสู่น่านฟ้าชาติพันธมิตรนาโตไม่ต่ำกว่า 700 ครั้ง”
การคุกคามของรัสเซียเกิดขึ้นต่อหน้าการประชุมใหญ่นาโตที่จะมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางเข้าร่วมที่ตุรกีในสัปดาห์นี้
โพลิติโกรายงานว่า อังกฤษได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยตอบโต้เร็วของนาโต ที่สามารถจะส่งไปในที่ใดในโลกได้ภายในแค่ไม่กี่วัน รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ แดน จาวิส (Dan Jarvis) ไม่ยอมเปิดเผยกับโพลิติโกของสหรัฐฯในการให้สัมภาษณ์พิเศษว่า เรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Prince of Wales นั้นตามแกะรอยเรือซุปเปอร์ยอร์ชของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน หรือไม่
เพราะมีข่าวออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เรือสุดหรูของปูติน Graceful มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์เดินทางออกมาจากนอกชายฝั่งนอร์เวย์กลับเข้ากรุงมอสโก โดยในรายงานนิววอยซ์ออฟยูเครนระบุว่า เรือยอร์ชปูตินออกเดินทางกลับเข้ากรุงมอสโกภายใต้การอารักขาเรือรบรัสเซีย 2 ลำด้วยความวิตกอาจโดนโจมตีจากโดรนยูเครน พบว่าบนดาดฟ้าเรือมีตะข่ายต่อต้านโดรนขึงอยู่เพื่อป้องกัน ซึ่งความเคลื่อนไหวของเรือ Graceful อยู่ภายใต้การจับตาของนาโต อ้างอิงจากเดลีเทเลกราฟเมื่อวันที่ 4 ก.ค ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์ จาวิสยอมรับอย่างเปิดเผยว่า อังกฤษทราบพิกัดของเรือซุปเปอร์ยอร์ชปูติน
“เป็นความจริงที่ว่าความเคลื่อนไหวของเรือยอร์ชลำนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้การสู้รบ โดยใช้จากประสบการณ์ในอดีตของผม เขา(ปูติน)กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันเพิ่มขึ้น”