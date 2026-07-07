เกิดเหตุระเบิดใกล้โรงแรมที่พักของมาครงระหว่างการเยือนซีเรีย

แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่า เกิดเหตุระเบิดใกล้โรงแรมที่ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสเข้าพัก ขณะเยือนซีเรียในวันอังคาร (7 ก.ค.) แต่ผู้นำฝรั่งเศสไม่ได้ยินเสียงระเบิด และได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดี อาห์เหม็ด อัล-ชารา ของซีเรียในเวลาต่อมา
เหตุระเบิดดังกล่าวเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านความมั่นคงครั้งใหญ่ในซีเรีย ซึ่งมาครงเป็นประมุขแห่งรัฐคนแรกของประเทศในสหภาพยุโรปที่เดินทางเยือนนับตั้งแต่กลุ่มกบฏที่นำโดยชาราโค่นล้มบาชาร์ อัล-อัสซาดในปี 2024
พยานของรอยเตอร์บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเห็นควันลอยขึ้น ขณะที่แหล่งข่าวความมั่นคง ระบุว่า ถนนถูกปิดกั้น และมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสบอกว่า ขบวนรถของประธานาธิบดีไม่ได้ยินเสียงระเบิด ส่วนนักข่าวรอยเตอร์ที่ร่วมกลุ่มสื่ออยู่กับมาครงก็ไม่ได้ยินเสียงระเบิดหรือเห็นความวุ่นวายใดๆ ระหว่างกิจกรรมช่วงเช้าของประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ต่อมาสถานีโทรทัศน์ของรัฐรายงานว่ามาครงและชาราได้พบกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีซีเรีย
การเยือนของมาครงได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของซีเรียภายใต้การนำของ ชารา อดีตผู้บัญชาการอัลกออิดะห์ ผู้ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมหาอำนาจตะวันตกและตะวันออกกลางที่เคยหลีกเลี่ยงอัสซาด ขณะที่เขาพยายามฟื้นฟูประเทศที่พังทลายจากสงคราม 13 ปี
ในช่วงความขัดแย้งในซีเรีย บรรดากลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มรัฐอิสลามได้เข้ามาตั้งฐานที่มั่นในประเทศซีเรีย
ชารา เป็นชาวมุสลิมนิกายสุหนี่ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในซีเรีย ได้ให้คำมั่นว่าจะสร้างระเบียบใหม่ที่ครอบคลุมในซีเรีย นับตั้งแต่ยุติการปกครองแบบเผด็จการนานกว่าห้าทศวรรษของตระกูลอัสซาด แต่คำมั่นสัญญาของเขาถูกทดสอบด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลปะทะกับสมาชิกกลุ่มชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและชาติพันธุ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนเมื่อปีที่แล้ว
ที่มา รอยเตอร์