ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม เรือยามฝั่งของญี่ปุ่นและจีนเผชิญหน้ากันใกล้เกาะพิพาท โดยต่างฝ่ายต่างอ้างว่าได้ขับไล่เรือของอีกฝ่ายที่รุกล้ำน่านน้ำของตน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้เกาะร้างที่ญี่ปุ่นอ้างว่าเป็นเกาะเซนคาคุ แต่จีนอ้างว่าเป็นเกาะเตียวหยู ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างไต้หวันกับโอกินาวา และเป็นสาเหตุของความตึงเครียดทางการทูตมานานหลายทศวรรษ
หน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นระบุว่า ได้ขับไล่เรือจีนสองลำขณะที่เข้าใกล้เรือประมงญี่ปุ่นที่แล่นอยู่ในบริเวณนั้น
ด้านหน่วยยามฝั่งของจีน ระบุว่า ได้ขับไล่เรือประมงญี่ปุ่นลำหนึ่งที่ "รุกล้ำ" น่านน้ำรอบเกาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนแย่ลงนับตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นทำให้ปักกิ่งไม่พอใจเมื่อเดือนพฤศจิกายน จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไต้หวัน
เรือจีนเข้าสู่น่านน้ำที่ญี่ปุ่นอ้างว่าเป็นดินแดนของตนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่เรือจีนจะเข้าใกล้เรือประมงญี่ปุ่น
หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น ระบุว่า "ได้ออกคำสั่งให้อีกฝ่ายถอนตัว และประสบความสำเร็จในการบังคับให้เรือยามฝั่งจีนออกจากน่านน้ำญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 9.20 น. (8.20 น. ตามเวลาสิงคโปร์)"
นอกจากนี้ หน่วยยามฝั่งยัง "ได้ประจำการอยู่รอบเรือประมงญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัย"
ด้านหน่วยยามฝั่งจีน (CCG) ระบุในแถลงการณ์ว่า "เรือประมงญี่ปุ่นชื่อ Zuihou Maru ได้รุกล้ำน่านน้ำ" และ "เรือของ CCG ได้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อเตือนและขับไล่เรือลำดังกล่าว"
จีนและญี่ปุ่นต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันมานานแล้วว่าส่งเรือไปประจำการรอบเกาะต่างๆ ซึ่งบางครั้งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าที่เป็นอันตราย
หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น ระบุว่า มีเรือจีนสี่ลำแล่นอยู่รอบบริเวณนั้น ก่อนที่สองลำจะรุกล้ำน่านน้ำญี่ปุ่น โดยบอกว่าการกระทำดังกล่าว "เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ" และจะ "ตอบโต้ด้วยความสงบและเด็ดขาดต่อไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ และจะใช้มาตรการทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของน่านน้ำของเรา"
ที่ผ่านมา จีนได้ส่งเรือไปยังน่านน้ำพิพาทอื่นๆ ในทะเลจีนตะวันออก ซึ่งเชื่อกันว่าอาจมีแหล่งพลังงานสำรองอยู่ แม้ว่าญี่ปุ่นจะประท้วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้หยุดก็ตาม
ทาคาอิจิ ระบุเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่า โตเกียวอาจเข้าแทรกแซงทางทหาร หากมีการโจมตีไต้หวันที่ปกครองตนเอง ขณะที่จีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนของจีน และไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะยึดครองโดยใช้กำลัง
ปักกิ่งประณามคำกล่าวของทาคาอิจิ และตั้งแต่นั้นมาก็ได้เรียกร้องให้พลเมืองของตนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่น รวมถึงได้เข้มงวดมาตรการจำกัดทางการค้ากับบริษัทญี่ปุ่นบางแห่ง
ที่มา เอเอฟพี