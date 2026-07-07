มะกันโวยจีน กรณีทดสอบยิงขีปนาวุธลงมหาสมุทรแปซิฟิก

เมื่อวันจันทร์ (6 ก.ค.) สหรัฐฯ แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อโครงการนิวเคลียร์ของปักกิ่ง หลังจากจีนทดสอบยิงขีปนาวุธลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดในการพัฒนากองทัพอย่างรวดเร็วของจีน
บรรดานักวิเคราะห์ ระบุว่า การทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของจีนในการโจมตีแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งมองว่ามหาอำนาจเอเชียแห่งนี้เป็นศัตรูสำคัญที่สุด แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะพยายามสร้างความปรองดองก็ตาม
"ในขณะที่สหรัฐฯ กำลังทำงานหนักกว่าที่เคยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ จีนกลับทำตรงกันข้าม" ทอมมี พิกอตต์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าว
"การเสริมสร้างอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและไม่โปร่งใสของปักกิ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อภูมิภาคและทั่วโลก" เขากล่าวในแถลงการณ์
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ สหรัฐฯ ปล่อยให้สนธิสัญญา "นิวสตาร์ท" หมดอายุลง ซึ่งเป็นสนธิสัญญาควบคุมอาวุธสำคัญฉบับสุดท้ายกับรัสเซีย ขณะที่ยืนกรานที่จะทำข้อตกลงใหม่โดยจะรวมจีนไว้ในข้อตกลงใหม่ด้วย
ข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยจีน ซึ่งแม้จะมีคลังอาวุธนิวเคลียร์น้อยกว่ารัสเซียมาก แต่ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีน "เข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธอย่างมีนัยสำคัญ และให้คำมั่นที่จะจัดทำข้อตกลงการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและจรวดขึ้นสู่อวกาศทั้งหมด"
นิวซีแลนด์ ระบุว่า จีนแจ้งประเทศในแปซิฟิกไว้ล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง เกี่ยวกับการปล่อยขีปนาวุธดังกล่าว แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจีนได้แจ้งให้สหรัฐฯ ทราบหรือไม่
หวัง ซูเหมิง โฆษกของกองทัพเรือจีน กล่าวในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ทาง WeChat ว่าการทดสอบปล่อยขีปนาวุธเป็น "การจัดเตรียมตามปกติของการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีของจีน" และ "ประเทศที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งล่วงหน้าแล้ว"
ที่มา เอเอฟพี