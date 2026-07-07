'ซัมซุง' คาดกำไรไตรมาสสองพุ่ง 1,800％ จากอานิสงส์ความต้องการ 'ชิปเอไอ'

บริษัท ซัมซุง อิเล็กโทรนิคส์ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ คาดการณ์เมื่อวันอังคาร (7) ว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 19 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างต่อเนื่อง
ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกประเมินกำไรจากการดำเนินงานในช่วงเดือน เม.ย.- มิ.ย. ไว้ที่ 89.4 ล้านล้านวอน (58,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 1,810% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามถ้อยแถลงของบริษัท
ความต้องการชิปหน่วยความจำขั้นสูงที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ได้ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ทำกำไรได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้
การเติบโตทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้แรงงานเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้น และซัมซุงก็หลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่ในเดือน พ.ค. ได้ หลังจากบรรลุข้อตกลงเรื่องโบนัส
คิม แดจอง ศาสตราจารย์ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเซจอง กล่าวว่า ซัมซุงคาดการณ์ว่าจะเป็น "กำไรจากการดำเนินงานรายไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์" แซงหน้าบริษัทผู้ผลิตชิป AI ยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia
"หากสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานนี้ไว้ได้ ซัมซุงอาจกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก" เขากล่าวกับเอเอฟพี
อย่างไรก็ตาม หุ้นซัมซุงร่วงลง 7% ในการซื้อขายช่วงเช้า โดยดัชนี Kospi ของกรุงโซลก็ร่วงลงเช่นกัน
คำถามสำคัญในอนาคตคือ "ความต้องการหน่วยความจำจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน ความต้องการโดยพื้นฐานแล้วมั่นคงไปจนถึงปีหน้า แต่หลังจากนั้น ไม่มีใครรู้จริงๆ" คิม กล่าว
ตัวเลขที่ซัมซุงเผยแพร่ในวันอังคาร (7) สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดถึง 6.2% ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap
ซัมซุง ระบุว่า รายได้บริษัทน่าจะเพิ่มขึ้น 129% เป็น 171 ล้านล้านวอน ซึ่งบริษัทมีกำหนดจะเปิดเผยรายงานผลประกอบการฉบับสุดท้ายในช่วงปลายเดือนนี้
ซัมซุงและคู่แข่งในประเทศอย่าง SK hynix กำลังร่วมลงทุนแบบภาครัฐและเอกชน (public-private investment) มูลค่า 800 ล้านล้านวอน เพื่อสร้างศูนย์กลางการผลิตชิปแห่งใหม่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
คิม กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจว่าซัมซุงจะสามารถรักษาระดับรายได้ในปัจจุบันได้หรือไม่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่า ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อการเติบโตของตลาดหน่วยความจำในปัจจุบัน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ AI ในเกาหลีใต้ยังจุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศควรทำกับรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากความสำเร็จของ Samsung Electronics และ SK hynix
คัง ฮุน-ซิก หัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดี กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (5) ว่า รายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นด้าน AI และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ที่มา: เอเอฟพี