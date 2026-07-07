'มาครง' เยือนซีเรีย สร้างปวศ.เป็นผู้นำ EU คนแรกที่ไปเยือนหลัง 'ระบอบอัสซาด' ล่มสลาย

ประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส เดินทางถึงกรุงดามัสกัสของซีเรียในวันจันทร์ (6 ก.ค.) ซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งแรกของประมุขรัฐจากยุโรปตะวันตก นับตั้งแต่รัฐบาลใหม่ของซีเรียเข้าบริหารประเทศ
ประธานาธิบดี อาเหม็ด อัล-ชารา กำลังฟื้นฟูสถานะระหว่างประเทศของซีเรีย และพยายามกอบกู้ประเทศที่กำลังประสบปัญหาหลังจากโค่นล้มระบอบ บาชาร์ อัล-อัสซาด ซึ่งกุมอำนาจมายาวนานในเดือน ธ.ค. ปี 2024
"ผมมาเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสที่มีต่อประชาชนชาวซีเรีย ต่อซีเรียที่มีอธิปไตย เป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้าน" มาครง ซึ่งจะเดินทางกลับในวันอังคาร (2) โพสต์ข้อความผ่าน X
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่า มาครง และ ชารา ได้เยี่ยมชมมัสยิดอุมัยยาดอันโด่งดังในกรุงดามัสกัสหลังจากรับประทานอาหารค่ำ และก่อนจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในวันอังคาร (2)
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนก่อนหน้าที่ไปเยือนซีเรียคือ นิโคลัส ซาร์โกซี ในปี 2009 ก่อนที่ อัสซาด จะปราบปรามการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างโหดเหี้ยมในปี 2011ซึ่งจุดชนวนความขัดแย้งที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่าครึ่งล้านคน และทำลายโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมของซีเรียอย่างยับเยิน
เหตุการณ์วางระเบิดร้ายแรงที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในดามัสกัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงครั้งล่าสุดสำหรับรัฐบาลอิสลามิสต์ชุดใหม่ที่พยายามหลอมรวมประเทศอีกครั้ง หลังจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า 13 ปี
สำนักข่าว SANA ของรัฐบาลซีเรียบรรยายการเยือนครั้งนี้ว่าเป็น "ก้าวสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูบทบาทของซีเรียในเวทีระหว่างประเทศ"
ในการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศทางช่อง BFMTV ของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ (6) ชารา ได้ยกย่อง "บทบาทที่สร้างสรรค์" ของฝรั่งเศสในการเปลี่ยนผ่านหลังยุคอัสซาด
"มาครง พยายามที่จะมีส่วนร่วมกับเราในซีเรีย และติดตามทุกขั้นตอนและทุกระยะของการเปลี่ยนผ่าน" ชารา กล่าว พร้อมเสริมว่าผู้นำฝรั่งเศสได้มีส่วนช่วยในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศต่อดามัสกัส
ชาวซีเรียทั่วไปก็ยินดีกับการเยือนครั้งนี้เช่นกัน ไดอาลา อัคคาเช ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าวัย 33 ปี มองว่ามันเป็นการแสดงความเชื่อมั่น
"ถ้าซีเรียไม่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ ประธานาธิบดีหรือเจ้าหน้าที่ต่างชาติคนใดก็คงไม่เสี่ยงที่จะมาที่นี่" เธอกล่าว
ในเดือน พ.ค. ปี 2025 มาครง ได้ต้อนรับ ชารา ในการเยือนประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรก ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเดินทางของผู้นำซีเรียไปยังวอชิงตันเมื่อปีที่แล้วเพื่อพบกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ
ที่มา: เอเอฟพี