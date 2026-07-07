เงิบเลย!สื่อเขมรเย้ย'รมว.เกษตรฯไทย'โม้ไปเรื่อย ถูกมาเลย์ตีแสกหน้ายังไม่เลิกแบนนำเข้ากุ้ง

สื่อมวลชนกัมพูชาได้ทีเย้ยไทยอีกรอบ รายงานข่าว เจ้าหน้าที่มาเลเซียรุดออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกมาบอกว่ามาเลเซียจะยกเลิกแบนนำเข้ากุ้งจากไทยและเปิดทางให้ไทยกลับมาส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซีย ตามปกติภายใน 30 วัน
kampucheathmey ระบุว่านายสุริยะแสดงออกถึงความมั่นใจในเรื่องนี้เมื่อวันพุธที่แล้ว หลังพบปะกับ โมฮัมหมัด ซาบู รัฐมนตรีเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซีย
รายงานของ kampucheathmey พาดพิงคำพูดของนายสุริยะ ที่อวดอ้างว่าไทยและมาเลเซีย เห็นพ้องกันที่จะเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัย ในนั้นรวมถึงการตรวจสอบสารเคมีตกค้างและสุขอนามัย เพื่อกลับคืนสู่กิจกรรมการค้าตามปกติ เขาบอกว่าถ้ากระบวนการเป็นไปตามแผน การตรวจสอบจะเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเหมือนก่อนหน้านี้
เว็บไซต์ข่าว kampucheathmey ระบุว่าคำกล่าวอ้างของนายสุริยะ สวนทางกับคำพูดของนายอัดนาน ฮุนเซน อธิบดีกรมประมงมาเลเซีย ที่ปฏิเสธความคาดหมายกรอบเวลา 30 วัน เน้นย้ำว่ามาเลเซียต้องการเวลาเพิ่มเติม สำหรับการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆที่ยื่นโดยฝ่ายไทย ก่อนตัดสินใจว่าจะกลับมาเปิดตลาดกุ้งหรือไม่
kampucheathmey อ้างรายงานของสำนักข่าวเบอร์นามา สื่อมวลชนมาเลเซีย ระบุว่านายอัดนาน กล่าวว่าข้อมูลที่ฝ่ายไทยมอบให้แก่มาเลเซีย กำลังอยู่ภายใต้การประเมินของคณะทำงานด้านเทคนิค และแม้ว่าหากเอกสารทั้งหมดครบถ้วนแล้ว มาเลเซียยังต้องการเวลาอีกอย่างน้อย 30 วัน สำหรับทบทวนและประเมินข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ยื่นมา
เป็นที่น่าสังเกตว่า มาเลเซียได้ประกาศห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน อ้างว่าเป็นมาตรการใหม่สำหรับการยกระดับความเข้มงวดมตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตร อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการตอบโต้คำสั่งแบนของไทยต่อการนำเข้าปลากระพงจากมาลเซีย สืบเนื่องจากความกังวลทางสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคชาวไทย
รายงานข่าวของ kampucheathmey ปิดท้ายว่า ข้อพิพาททางการค้าระหว่าง 2 ประเทศ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นหัวข้อสำคัญ ครั้งที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย มีกำหนดพบปะกับนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซีย ในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.)และวันศุกร์(10ก.ค.)นี้
(ที่มา:kampucheathmey)