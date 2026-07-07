ยูเครนทำสำเร็จ! ส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน Omsk ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ห่างชายแดนถึง 2,700 กม.

กองทัพยูเครนแถลงเมื่อวันจันทร์ (6 ก.ค.) ว่า โดรนของยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในเมืองออมสค์ (Omsk) ทางตอนใต้ของไซบีเรีย ซึ่งถือเป็นการโจมตีระยะไกลที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในสงครามครั้งนี้ โดยทางการรัสเซียก็ออกมายืนยันถึงการโจมตีดังกล่าว
คำแถลงของกองบัญชาการทหารสูงสุดยูเครนระบุว่า การโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้ที่โรงกลั่นออมสค์ ซึ่งอยู่ห่างจากดินแดนที่ยูเครนควบคุมประมาณ 2,700 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับชายแดนรัสเซียติดกับคาซัคสถาน
วิทาลี โคตเซนโก ผู้ว่าการภูมิภาคออมสค์ กล่าวว่า ยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน และระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้ทำลายโดรนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้
โคตเซนโก กล่าวในโพสต์บนแอปพลิเคชันส่งข้อความ MAX ของรัสเซียว่า ไม่มีผู้บาดเจ็บ และหน่วยบริการฉุกเฉินกำลังปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโรงกลั่นได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด
ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ระบุในการแถลงข่าวผ่านวิดีโอช่วงค่ำว่า การโจมตีครั้งนี้เป็น "ความสำเร็จครั้งสำคัญของกองทัพยูเครน...ไซบีเรียก็อยู่ในระยะการโจมตีที่แม่นยำของยูเครนแล้ว"
บริษัทเทคโนโลยีป้องกันประเทศของยูเครน ไฟร์พอยต์ กล่าวว่า โดรน FP-1 ที่ได้รับการอัพเกรดของบริษัทได้ทำการโจมตีโรงกลั่นดังกล่าว และอธิบายว่าเป็นสถิติสำหรับโดรนโจมตี "ไม่เพียงแต่ในยูเครน แต่รวมถึงทั่วโลก ก่อนหน้านี้โรงกลั่นน้ำมันออมสค์ยังคงอยู่นอกเหนือระยะการโจมตีของโดรนยูเครน"
"โรงกลั่นออมสค์เป็นหนึ่งในสองโรงกลั่นใน 10 อันดับแรกที่ไม่เคยถูกโจมตีโดยโดรนของยูเครน" อิรินา เทเรค ซีอีโอของไฟร์พอยต์ กล่าวในแถลงการณ์
"อีกแห่งคือบริษัทปิโตรเคมีอังการ์สค์ในเขตอีร์คุตสค์ ทั้งสองแห่งอยู่เลยเทือกเขาอูราลไป โรงกลั่นแห่งนี้ถูกคาดหวังว่าจะช่วยปรับสมดุลวิกฤตเชื้อเพลิงหลังจากการปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จของกองกำลังป้องกันประเทศของยูเครน"
แหล่งข่าวแจ้งกับรอยเตอร์ว่า โรงกลั่นน้ำมันออมสค์ของบริษัทก๊าซพรอมเนฟต์แปรรูปน้ำมันประมาณ 23 ล้านตัน หรือประมาณ 460,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อปีที่แล้ว
ยูเครนได้เพิ่มการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงทั่วประเทศใน 11 เขตเวลา
นอกจากออมสค์แล้ว กองทัพยูเครนยังโจมตีท่าเรืออูสต์-ลูกาและวิโซตสค์ของรัสเซีย ซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันในทะเลบอลติก รวมถึงเป้าหมายในภูมิภาคคาลูกาและยาโรสลาฟล์ด้วย ตามข้อมูลจากผู้ว่าการท้องถิ่น
ในแหลมไครเมียซึ่งรัสเซียยึดครองและผนวกจากยูเครนในปี 2014 มีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีท่าเรือเคิร์ช ตามที่ทางการรัสเซียระบุ ส่วนเซวาสโตโพลซึ่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดของคาบสมุทรแห่งนี้ก็ประสบปัญหาไฟฟ้าดับ
ที่มา: รอยเตอร์