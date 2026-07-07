ส่อถูกซ้ำเติม!กังวลสารพัดโรคระบาดในศูนย์พักพิง ยอดตายแผ่นดินไหวเวเนฯพุ่งเกิน3,500ราย

ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวแฝดที่ทำลายล้างเวเนซุเอลา เพิ่มเป็น 3,535 ราย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์(6ก.ค.) ขณะที่ประชาชนอีกเกือบ 18,000 ราย ยังคงไร้ที่อยู่อาศัย ท่ามกลางความเสี่ยงเกิดโรคระบาดตามศูนย์พักพิงต่างๆ หลังภัยพิบัติครั้งเลวร้ายได้เล่นงานเมืองหลวงและพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงมานานกว่า 1 สัปดาห์
จอร์จ โรดริเกซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรระดับอาวุโสของเวเนซุเอลา เปิดเผยว่าในตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุด มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16,740 รายและอีก 17,854 คน ไม่มีบ้านให้อยู่อาศัย ตามหลังแผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อนในเวลาห่างกันไม่กี่วินาที เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งวัดความรุนแรงได้ 7.2 กับ 7.5
ตัวเลขใหม่นี้ตอกย้ำให้เห็นถึงขนาดความร้ายแรงของภัยพิบัติทั้งในและรอบๆกรุงการากัสและเมืองลากวยรา พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงขึ้นเกี่ยวกับการตอบสนองภัยพิบัติของรัฐบาล
รองประธานาธิบดีด้านสังคมของเวเนซุเอลา ระบุว่ามีประชาชนอย่างน้อย 12,800 ราย ที่พักอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิง 80 แห่งทั่วกรุงการากัสและลากวยรา
ดอคเตอร์มัวริซิโอ เคอร์ปา คัลเดรอน ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรสาธารณสุแพนอเมริกา ในวอชิงตัน เตือนว่ามีความเสี่ยงทางสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ในศูนย์พักพิงชั่่วคราวทั้งหลาย
"เหตุการณ์หนึ่งๆที่มักมาพร้อมกับหรือตามหลังแผ่นดินไหวเสมอ ก็คือการจัดตั้งศูนย์พักพิงหรือค่ายพักพิงชั่วคราว" เคอร์ปาบอกกับรอยเตอร์ส "ความเสี่ยงทางสุขภาพเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับปริมาณผู้คนล้นที่พัก การระบายอากาศถูกจำกัด มีปัญหาติดขัดในการเข้าถึงน้ำดื่ม น้ำสะอาดและประเด็นสุขอนามัย รวมถึงการจัดการกับอาหารและขยะที่ไม่ดีพอ"
เคอร์ปา บอกว่าบรรดาสิ่งต่างๆที่ต้องให้ความสำคัญลำดับต้นๆในตอนนี้ ในนั้นรวมถึงการจัดการกับ "โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โรคท้องร่วง โรคผิวหนัง แผลติดเชื้อ ไข้เลือดออก และโรคต่างๆที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ อย่างเช่นบาดทะยัก หัด หัดเยอรมัน คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ"
เดลซีย์ โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดี ปกป้องแนวจัดการภัยพิบัติของรัฐบาล ท่ามกลางเสียงแห่งความผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆจากประชาชนชาวเวเนซุเอลา ที่คร่ำครวญว่าการตอบสนองเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันองค์กรด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติทั้งหลาย ในนั้นรวมถึงคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศ ก็วิพากษ์วิจารณ์แนวทางตอบสนองของรัฐบาลเวเนซุเอลาเช่นกัน
โรดริเกซ อ้างว่ากองกำลังด้านความมั่นคงถูกส่งลงพื้นที่ในทันทีตามหลังแผ่นดินไหว และได้มีการประกาศจัดตั้งทหารหน่วยใหม่ขึ้นมา เพื่อจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆนานาในอนาคต
สหประชาชาติเผยว่าจะเดินหน้ายกระดับปฏิบัติการช่วยเหลือ ภายใต้การประสานงานกับรัฐบาลในการากัส "ทีมค้นหาและกู้ภัยบางส่วนยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษอื่นๆและทีมสนับสนุนด้านการแพทย์ กำลังเดินทางมาถึงอย่างต่อเนื่อง" โฆษกสหประชาชาติบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันจันทร์(6ก.ค.)
"หน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติปัจจุบันกำลังประเมินความเป็นไปได้ของโครงการฉีดวัคซีนอย่างเจาะจงเป้าหมายตามศูนย์พักพิงต่างๆ บนพื้นฐานของความเสี่ยง ความพอเพียงของวัคซีคและแนวทางปฏิบัติระดับชาติ" เคอร์ปาระบุ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)