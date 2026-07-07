เขมรเถียงเองไม่ไหว!อ้างคนเกาหลีสวนกลับยูทูบเบอร์ไทย แค้นจัดเรียกกัมพูชาเป็น'แหล่งสแกม'

สื่อกัมพูชาจู่ๆก็อ้างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้รายหนึ่ง ออกมาประณามอย่างเปิดเผยต่อคลิปวิดีโอหนึ่งในยูทูบ(ยูทูบเบอร์คนไทย) ที่บรรยายกัมพูชาว่าเป็น "แหล่งสแกม" ที่อันตราย พร้อมปกป้องประเทศแห่งนี้ว่ามีความปลอดภัย และวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความพยายามบิดเบือนภาพลักษณ์ของกัมพูชา
สำนักข่าวขแมร์ทูเดย์ รายงานว่าในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ชื่อ Kwon Jae-min แสดงความไม่เห็นด้วยกับวิดีโอบนยูทูบ เน้นว่าเขาเคยเดินทางเยือนกัมพูชาหลายครั้ง และรู้สถานการณ์ในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เขาให้คำจำกัดความกัมพูชาว่าเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม อย่างเช่นนครวัด และเน้นย้ำว่าพวกชาวบ้าน "มีความใสซื่อและใจดี" พร้อมบอกด้วยว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัย ถ้าพวกเขาทำตามมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและปฏิบัติตามกฎหมาย
ขแมร์ทูเดย์ อ้างว่า Kwon Jae-min กล่าวหายูทูบเบอร์รายดังกล่าว ว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปลุกปั่นและสร้างความหวาดกลัวอย่างรุนแรงเพื่อเรียกยอดวิว เรียกมันว่าเป็นคอนเทนต์ "มุ่งร้ายและยั่วยุ" พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมยูทูบเบอร์รายนี้ยังไม่ไปใส่ใจกับปัญหาต่างๆในไทย ในนั้่นรวมถึงการขโมยบนรถแท็กซี่และเรือข้ามฟาก คอลเซ็นเตอร์หลอกหลวงและการฉ้อโกงที่ดินที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติ ปัญหาต่างๆที่ปรากฏบนรายงานขาวแทบเป็นปกติ
"ถ้าคุณอยากทำลายประเทศของคนอื่น กรุณามองดูการฉ้อโกงและอาชญากรรมต่างๆนานาในประเทศของคุณเองเสียก่อน" สำนักข่าวขแมร์ทูเดย์อ้างนักท่องเที่ยวชาวเกาลี Kwon Jae-min เขียบนสื่อสังคมออนไลน์
รายงานข่าวของขแมร์ทูเดย์ ระบุ Kwon Jae-min ยังชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังใช้มาตรการที่แข็งขันในการต่อสู้กับอาชญากรรมการเงินข้ามชาติ และปฏิบัติการคอลเซ็นเตอร์ที่ผิดกฎหมาย และยืนยันว่าจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการท่องเที่ยว ทั้งพนมเปญและเสียมราฐ มีความปลอดภัยสำหรับพวกนักท่องเที่ยวที่ผู้ที่ใช้สามัญสำนึกพื้นฐาน
เขาตั้งคำถามว่าสแกมและอาชญากรรมที่ล่นงานนักท่องเที่ยว แท้จริงแล้วอยู่ในประเทศไทยใช่หรือไม่ อ้างถึงการฉ้อโกงที่ดินบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง ค่าปรับที่ไม่เป็นธรรมที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติ และบทบาทของไทยในฐานะเส้นทางการฟอกเงิน สำหรับการฉ้อโกงผ่านคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่ผิดกฎหมาย
(ที่มา:ขแมร์ทูเดย์)