การเมืองอย่าจุ้น!อียูอัดทรัมป์'บ่อนทำลายอิสระวงการกีฬา แทรกแซงพักโทษใบแดง'กองหน้าสหรัฐฯ'ในบอลโลก

การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกีฬา "ควรเป็นขององค์กรกีฬาทั้งหลาย ไม่ใช่นักการเมือง" จากความเห็นของ เกล็นน์ มิคาเลฟ กรรมาธิการยุโรปด้านความยุติธรรมระหว่างรุ่น เยาวชน วัฒนธรรม และกีฬา เมื่อวันจันทร์(6ก.ค.) หลังฟีฟ่าพักโทษแบน โฟลาริน บาโลกัน กองหน้าทีมชาติสหรัฐฯ ในศึกฟุตบอลโลก ตามหลังการแทรกแซงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
มิคาเลฟ กล่าวว่า "การใช้อิทธิพลใดๆเหนือเกมกีฬา จะบ่อนทำลายความเป็นอิสระของวงการกีฬา สิ่งที่เราควรมุ่งเน้นที่แท้จริงคือ ปัญหาด้านการกำกับดูแลที่แท้จริงที่วงการกีฬาต้องเผชิญ ในนั้นรวมถึงการใช้กีฬาเป็นอาวุธเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง"
ขณะที่ คริสเตียเนอ เชนเดอร์ไลน์ รัฐมนตรีแห่งรัฐด้านการกีฬาและงานอาสาสมัครของเยอรมนี กล่าวกับเอเอฟพีในวันจันทร์(6ก.ค.) เยอรมนีมองว่าไม่ควรมีที่ว่างในสนามสำหรับพวกนักการเมือง "การตัดสินใดๆของกรรมการเป็นเรื่องของกีฬา พวกนักการเมืองไม่ควรมีที่ยืนในสนามแข่งขัน รัฐบาลเยอรมนีเคารพความเป็นอิสระของวงการกีฬา"
เสียงวิพากษ์วิจารณ์แผ่ลามเป็นวงกว้างทั้งจากผู้คนทั้งในและนอกวงการกีฬา หลังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) อนุมัติระงับโทษแบน 1 นัด แก่ โฟราลิน บาโลกัน กองหน้าทีมชาติสหรัฐฯ เปิดทางสำหรับลงเล่นรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในศึกฟุตบอลโลก 2026 กับ เบลเยียม หลังมีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ร้องขอไปยังประธานฟีฟ่าด้วยตนเอง ให้ทบทวนโทษแบนดังกล่าว
รายงานข่าวระบุว่า ทรัมป์ ต่อสายหา จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ที่มีความสนิสนมกัน ส่งเสียงแสดงความกังวลต่อ "คำตัดสินแย่ๆ" กรณีที่ผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ โฟราลิน บาโลกัน ดาวยิงคนสำคัญของทีมชาติสหรัฐฯ ออกจากสนาม ในเกมที่อเมริกามีชัยเหนือบอสเนียฯเมื่อวันพุธที่แล้ว จากใบแดงดังกล่าว หมายความว่า บาโลกัน จะถูกห้ามลงสนาม 1 นัด ทำให้เขาพลาดเกมรอบ 16 ทีมสุดท้ายกับเบลเยียม
อย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์(5ก.ค.) ก่อนเกมรอบ 16 ทีมสุดท้ายกับเบลเยียม ทาง ฟีฟ่า ได้ตัดสินใจพักโทษแบน 1 เกมดังกล่าว เปิดทางให้ บาโลกัน ลงนามได้
ทรัมป์ กล่าวในวันจันทร์(6ก.ค.) เขาไม่รู้ว่าใบแดงหมายถึงอะไร แต่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น "ไม่ใช่การฟาวล์" ดังนั้นเขาจึงร้องขอไปยัง อินฟานติโน ให้ทบทวนโทษแบนดังกล่าว
"ผมเห็นจังหวะการเล่นนั้นแล้ว และผมก็เป็นคนที่รักกีฬาด้วย มันไม่ใช่การฟาวล์ มันไม่มีแม้กระทั่งการทำผิดกติกา" ทรัมป์กล่าว "ผู้ตัดสินรายนี้ ผู้ซึ่งเป็นที่สงสัยเล็กน้อยหากคุณตรวจสอบย้อนหลังเขาไปในอดีต เขาตัดสินในสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อ"
"บาโลกันเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเรา หรือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของเรา และเขามอบใบแดงแก่บาโลกัน ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร แต่ใช่ ผมขอให้ฟีฟ่าทบทวนเรื่องนี้" ทรัมป์ระบุ
โดยทั่วไปแล้วใบแดงหรือโทษพักแข้งไม่สามารถอุทธรณ์ได้ แต่ฟีฟ่าโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์(5ก.ค.) เกี่ยวกับการใช้ระเบียบข้อบังคับในกรณีดังกล่าว "อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 ของระเบียบวินัยฟีฟ่า การบังคับใช้มาตรการห้ามลงแข่งขันโดยอัตโนมัติสำหรับ โฟโลริน บาโลกัน ผู้เล่นทีมชาติสหรัฐฯ ให้ระงับไว้ก่อน โดยให้รอการลงโทษ(คุมประพฤติ) 1ปี"
ในวันจันทร์(6ก.ค.) ทรัมป์ เคลื่อนไหวออกมาปกป้องการต่อสายกดดัน อินฟานติโน อีกรอบ โดยบอกว่า "ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมขอให้ทบทวน เพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่การฟาวล์ และเป็นอีกครั้ง คุณก็รู้ว่า ผมถนัดเรื่องพวกนี้ ผมไม่คิดว่ามันเป็นการฟาวล์ ผมคิดว่าเป็นนักกีฬายอดฝีมือสองคนที่พุ่งเข้าชนกันแล้วเกี่ยวพันกันเท่านั้น"
"ผมคิดว่าพวกเขาทั้งคู่ตัดสินใจได้ยอดเยี่ยม แต่ผมคิดว่าคำตัดสินของกรรมการนั้นแย่มาก แต่กลับไม่มีใครพูดถึงมัน พวกเขาพูดเกี่ยวกับใบแดงราวกับเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครพูดถึงการตัดสินใจของกรรมการ เกี่ยวกับการให้ใบแดงเลย" ทรัมป์กล่าว
(ที่มา:อัลอาราบียา/เอเอฟพี/รอยเตอร์ส)