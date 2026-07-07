สว.ฟิลิปปินส์อีกรายโดยจับในวันเดียวกับที่วุฒิสภาเปิดไต่สวนถอดถอน “ลูกสาวดูเตอร์เต” ออกจากตำแหน่ง

เอเจนซีส์/เอพี – สว. โรดานเต มาร์โคเลตา ( Sen. Rodante Marcoleta) ถูกจับกุมในวันจันทร์(6 ก.ค)โดนตั้งข้อหา กลายเป็นสมาชิกสภาสูงฟิลิปปินส์รายล่าสุดโดนจับในวันเดียวกันกับที่วุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดไต่สวนวันแรกการถอดถอนรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซารา ดูเตอร์เต ออกจากตำแหน่ง
เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(6 ก.ค)ว่า สว. โรดานเต มาร์โคเลตา ( Sen. Rodante Marcoleta) พันธมิตรของตระกูลดูเตอร์เต ถูกจับวันจันทร์(6) หลังต้องสงสัยการคอร์รัปชันครั้งมโหฬารในความผิดฐานปล้นสะดม ซึ่งในกฎหมายของฟิลิปปินส์หมายความว่า การได้เงินจำนวนมากหลายครั้งจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สามารถอนุญาตประกันตัวได้
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ยกเลิกการออกนอกทำเนียบ 2 แห่งในวันอังคาร(7) ด้วยวิตกไปถึงการประท้วงจากสมาชิกโบสถ์คริสต์ที่สนับสนุนสว.มาร์โคเลตาที่เป็นที่รู้กันว่ามีความสามารถในการจัดการเดินขบวนขนาดใหญ่ได้
อัยการด้านต่อต้านคอร์รัปชันฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ได้สั่งฟ้องต่อมาร์โคเลเตสัปดาห์ที่แล้วฐานรับเงิน 75 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (1.2 ล้านดอลลาร์) ที่ได้มาจากผู้บริจาครายใหญ่ 3 รายสำหรับเงินช่วยหาเสียงแต่เขากลับไม่ยอมแจ้งในบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายฟิลิปปินส์
และในวันเดียวกันพบว่า ผู้บริจาค 2 คนจากทั้งหมด 3 ราย รวมอดีตส.ส ไมค์ เดเฟนเซอร์ (Mike Defensor) โดนจับกุมเช่นกัน อ้างอิงจากรัฐมนตรีมหาดไทยฟิลิปปินส์ โจนวิค เรมุลลา (Jonvic Remulla)
การจับกุมตัวสว.สายดูเตอร์เตเกิดขึ้นในวันเดียวกันที่สภาสูงฟิลิปปินส์เปิดการไต่สวนการถอดถอนรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซารา ดูเตอร์เต (Sara Duterte)
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า การลงมติต้องใช้ 2 ใน 3 หรือ 16 เสียงจากส.วทั้งหมด 24 เสียงเพื่อโหวตถอดบุตรสาวอดีตประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต ออกจากตำแหน่ง
แต่อย่างไรก็ตามสื่ออังกฤษชี้ว่า ผลการไต่สวนเป็นที่ยากจะคาดเดาเพราะวุฒิสภาฟิลิปปินส์นั้นถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายสนับสนุนมาร์กอสและฝ่ายสนับสนุนดูเตอร์เต และความภักดีนี้มักจะเปลี่ยนแปลงเสมอ
เพราะนี้ถือเป็นรูปแบบการเมืองของฟิลิปปินส์ที่ถูกครอบงำโดยตระกูลใหญ่ต่างๆ และการย้ายข้างมักจะเป็นตัวประเมินถึงอำนาจที่เคลื่อนไหวในรัฐบาลมะนิลา
การเปิดไต่สวนการถอดถอนทำให้แผนการลงชิงประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ปี 2028 ของซารา ดูเตอร์เต เกิดความเสี่ยง
ลูกสาวดูเตอร์เตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการใช้เงินของรัฐอย่างมิชอบและจากการข่มขู่จะลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ มาร์กอส จูเนียร์ เธอจะถูกถอดออกจากตำแหน่งและห้ามการนั่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ
ในวันจันทร์(6) ตามรายงานของเอพีพบว่า มะนิลาใช้ตำรวจไม่ต่ำกว่า 6,000 นายรวมตำรวจปราบจลาจลเข้าไปรักษาความปลอดภัยที่สภาสูงฟิลิปปินส์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านดูเตอร์เต 400 คนที่รออยู่ที่นั่น ประกาศคำขวัญ “ลงอาญาซาราเดี๋ยวนี้”
เอพีชี้ว่า ลูกสาวดูเตอร์เตไม่ได้มาปรากฎตัวด้วยตัวเองแต่ส่งทีมกฎหมายของตัวเองมาแทนซึ่งระยะเวลาการพิจารณาไต่สวนของสภาสูงฟิลิปปินส์มีระยะเวลา 92 วัน