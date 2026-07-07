ไทยเอาไง? “รูบิโอ” ออกคำสั่งลับ “สถานทูตอเมริกัน” กดดันไม่ให้ชาติต่างๆเข้าร่วมพิธีศพ "คาเมเนอี” ในอิหร่าน ยื่นคำขาดกระทบความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯสั่งการลับไปยังสถานทูตอเมริกันที่ตั้งในประเทศต่างๆเดินหน้าทางการทูตกดดันไม่ให้รัฐบาลประเทศเจ้าภาพส่งคณะผู้แทนไปเข้าร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ที่กรุงเตหะราน พบมี 13 ชาติไม่เข้าร่วมหรือส่งระดับล่างไปท่ามกลางแขกสักขีพยานร่วม 100 ชาติ มี “ไทย” รวมอยู่ในนั้น คำสั่งลับวอชิงตันชี้ หากเข้าร่วมอาจกระทบความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ
ไทม์สออฟอินเดียรายงานวันอาทิตย์(5 ก.ค)ว่า พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี และสมาชิกครอบครัว 4 คนถูกจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันอาทิตย์(5) ที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีไว้อาลัยที่ยาวนานหลายวัน
คาเมเนอีถูกลอบสังหารโดยสหรัฐฯและอิสราเอลในการโจมตีทางอากาศพร้อมด้วยแกนนำระดับสูงเตหะรานเมื่อวันที่ 28 ก.พ ต้นปีและทำให้สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานออกมาจากสำนักข่าวทาซนิมของอิหร่าน อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่า มีความพยายามจากวอชิงตันในการใช้ช่องทางการทูตเพื่อลดจำนวนประเทศที่จะเข้าร่วมพิธีศพ
โดยอ้างว่าเป็นความพยายามนานหลายวันจนมาถึงวันพิธีดังกล่าว
ผลจากแรงกดดันทำให้มีไม่ต่ำกว่า 13 ประเทศไม่เข้าร่วมหรือลดระดับตัวแทนเข้าพิธี
อ้างอิงจากรายงานระบุว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ สั่งการลับไปยังสถานทูตสหรัฐฯและที่ทำการทูตอเมริกันในประเทศต่างๆเมื่อวันที่ 26 มิ.ย ที่ผ่านมา
เนื้อหาสั่งการให้นักการทูตอเมริกันใช้ทุกช่องทางเพื่อโน้มน้าวให้รัฐบาลประเทศเหล่านั้นเดินทางไปอิหร่านเพื่อร่วมพิธีศพคาเมเนอี
ตามรายงานของสำนักข่าวทาซนิมอ้างว่า “การเข้าร่วม” จะถูกมองว่าไม่เป็นมิตรกับวอชิงตัน และอาจส่งผลกระทบระดับทวิภาคีสองชาติกับสหรัฐฯได้
อ้างอิงจากแถลงการณ์ของสถานทูตอิหร่านประจำอินโดนีเซียโพสต์เมื่อวันที่ 4 ก.คว่า มีราว 100 ประเทศทั่วโลกร่วมพิธี ซึ่งอินเดียนเอ็กซเพรสรายงานว่า สถานทูตอิหร่านประจำอินโดนีเซียยังเปิดเผยรายชื่อประเทศที่ส่งเข้าร่วมที่ยืนยันการเข้าร่วมมี 32 ประเทศรวม ไทย
ในเอเชียได้แก่ จีน มาเลเซีย ไทย พม่า ศรีลังกา บังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน แต่ในลิสต์ไร้เงา อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และลาว
ส่วนในตะวันออกกลางที่เข้าร่วมได้แก่ อิรัก อัฟกานิสถาน อียิปต์ โอมาน กาตาร์ เลบานอน
ประเทศพันธมิตรอิหร่านได้แก่ รัสเซีย คิวบา ตุรกี ส่งตัวแทนเข้าร่วม รวมถึง นิคารากัว และรวมเหล่าประเทศอดีตบริวารโซเวียตเก่าได้แก่ อาร์เมเนีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน จอร์เจีย
ในยุโรปที่เข้าร่วม ได้แก่ เซอร์เบีย และอาร์เซอร์ไบจาน
รวมประเทศไม่กี่ชาติในแอฟริกาเดินทางไปร่วมพิธีได้แก่ แกมเบีย นามิเบีย ตูนิเซีย กานา ดีอาร์คองโก
ทั้งนี้สื่อไทยรายงานว่า รัฐบาลไทยแต่งตั้ง ปานปรีย์ พหิทธานุกร ประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้แทนรวม ดร.เลอพงศ์ เซอร์ยีด อาจารย์ภาควิชาอิสลามการเมือง มหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุศฏอฟา อิหร่าน ให้ร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดแห่งจิตวิญญาณอิหร่านที่กรุงเตหะราน
ในรายงานของสื่อทาซนิมได้อ้างอิงแหล่งข่าวนักการทูตอาหรับ 2 คนได้เปิดเผยว่า เอกอัครราชทูตสหรัฐฯในประเทศทวีปแอฟริกาไม่กี่ชาติเตือนว่า การเข้าร่วมอาจกระทบถึงความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ
ในรายงานยังอ้างต่อว่ารูบิโอเป็นคนออกมาหารือด้วยตัวเองในเรื่องนี้กับเหล่าชาติอาหรับไม่ต่ำกว่า 5 ประเทศ
ทาซนิมได้ประเมินว่า ผลจากแรงกดดันทำให้มีไม่ต่ำกว่า 13 ประเทศรวม 3 ประเทศในยุโรป 5 ประเทศจากแอฟริกา 2 ประเทศจากอ่าวเปอร์เซีย และอีก 2 ประเทศยักษ์ใหญ่จากเอเชียตะวันออก ถ้าหากไม่ไปเข้าร่วมพิธี จะใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที่ตัวแทนระดับต่ำเข้าร่วมแทน
ในการรายงานยังระบุว่า มีบางชาติใช้ข้ออ้างทางการทูตต่อการไม่ร่วมพิธีหรือใช้คำอธิบายผ่านตัวกลางและสถานที่ตั้งการทูตในเจนีวาและนิวยอร์ก ส่วนอื่นๆได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับต่ำลงไปและไม่เป็นที่ยอมรับจากเตหะราน