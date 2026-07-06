แปซิฟิกระอุ! จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำ ทำรัฐบาลญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์นั่งไม่ติด

รอยเตอร์ – กองทัพจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในวันจันทร์ (6 ก.ค.) กระตุ้นเสียงวิจารณ์และความกังวลจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ขณะที่บริษัทติดตามการเดินเรือในแดนกีวีชี้ประเด็นที่น่าสนใจคือจังหวะเวลาที่จีนทดสอบ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ออสเตรเลียและฟิจิลงนามข้อตกลงพันธมิตรทางทหารไม่กี่ชั่วโมง
สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ทดสอบยิงขีปนาวุธติดหัวรบจำลองไปยังน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกในบริเวณที่กำหนดไว้เมื่อเวลา 12.01 น.วันจันทร์
เพนนี หว่อง รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย เผยว่า ได้รับแจ้งจากจีนเกี่ยวกับแผนการทดสอบขีปนาวุธ กระนั้น แคนเบอร์รามองว่า การดำเนินการดังกล่าวท่ามกลางบริบทที่จีนเสริมสร้างกองทัพอย่างรวดเร็ว แต่ขาดความโปร่งใส อีกทั้งไม่มีการให้ความมั่นใจเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริง ถือเป็นการบ่อนทำลายเสถียรภาพของภูมิภาค
การทดสอบนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากออสเตรเลียและฟิจิลงนามเป็นพันธมิตรทางทหารครั้งสำคัญ ซึ่งกำหนดว่า หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกโจมตี อีกฝ่ายจะต้องให้การช่วยเหลือ
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปักกิ่งและมหาอำนาจตะวันตกที่นำโดยอเมริกาและออสเตรเลีย แข่งขันขยายอิทธิพลในประเทศเกาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยจีนนั้นพยายามขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงภายในแปซิฟิกตอนใต้
มาร์ก ดักลาส นักวิเคราะห์ของสตาร์บอร์ด มาริไทม์ ซึ่งเป็นบริษัทติดตามการเดินเรือของนิวซีแลนด์ ชี้ว่า แม้การทดสอบขีปนาวุธล่าสุดวางแผนการไว้ล่วงหน้านานแล้ว แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือจังหวะเวลาที่จีนเลือกทดสอบหลังจากที่ออสเตรเลียและฟิจิลงนามข้อตกลงพันธมิตรมหาสมุทรแห่งสันติภาพ (Ocean of Peace Alliance)
วินสัน ปีเตอร์ส รัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ แสดงความกังวลกับการทดสอบนิวเคลียร์ของจีนเช่นเดียวกัน และเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งล่วงหน้าจากจีนแค่ไม่กี่ชั่วโมง
ปีเตอร์สสำทับว่า เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก นิวซีแลนด์ไม่ต้องการให้จีนใช้น่านน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ทดสอบแสนยานุภาพขีปนาวุธ
ทางด้านรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขยายกิจกรรมทางทหารของจีน และเสริมว่า หน่วยยามฝั่งได้รับแจ้งจากทางการจีนตั้งแต่วันอาทิตย์ (5 ก.ค.) ว่า อาจมีเศษซากบางอย่างจากการทดสอบขีปนาวุธตกลงภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของญี่ปุ่น
ทั้งนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันจันทร์โดยอ้างอิงแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นว่า ขีปนาวุธของจีนตกลงนอก EEZ ของญี่ปุ่น
ที่ผ่านมาจีนไม่ค่อยทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลลงสู่ทะเลบ่อยนัก ครั้งล่าสุดที่ทำการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปคือปี 2024 ซึ่งตอกย้ำแสนยานุภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกองทัพจีน
การทดสอบครั้งนี้ยังเกิดขึ้นขณะที่จีนขยายกิจกรรมทางทหารทั่วภูมิภาค โดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคนหนึ่งของไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ไทเปกำลังติดตามความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของกองทัพเรือจีนระหว่างฤดูกาลซ้อมรบ ซึ่งรวมถึงการซ้อมรบร่วมกับรัสเซีย