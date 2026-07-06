ลูกชาย 3 คนของคอเมเนอีร่วมพิธีศพ แต่ยังไร้เงาของผู้นำสูงสุด “มอจตาบา”

รอยเตอร์ - ลูกชาย 3 คนของอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ร่วมพิธีละหมาดใกล้หีบศพบิดาและสมาชิกครอบครัวอีก 4 คนเมื่อวันอาทิตย์ (5 ก.ค.) แต่ยังไร้เงามอจตาบา บุตรชายอีกคนที่สืบทอดตำแหน่งต่อจากคอเมเนอี
ภาพข่าวจากสถานีทีวีของทางการอิหร่านเผยให้เห็นมอสตาฟา เมย์ซัม และมาซูด บุตรชายของคอเมเนอี รวมถึงประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน และโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่าน ร่วมพิธีละหมาดอยู่ด้านหลังหีบศพที่ตั้งอยู่ในลานขนาดใหญ่ของศูนย์ศาสนาอิหม่าม คอเมเนอี แกรนด์ มอสซัลลา
ทั้งนี้ คอเมเนอีและสมาชิกครอบครัวอีก 4 คน ได้แก่ ลูกสาว ลูกเขย ลูกสะใภ้ และหลานสาววัยเพียง 14 เดือน เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอเมริกาและอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 ก.พ. และเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามในอิหร่านที่มีการสู้รบดุเดือดและลุกลามสู่อีกหลายประเทศในตะวันออกกลางนาน 4 เดือนก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิง
แม้ระหว่างสงครามมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน ซึ่งรวมถึงนักการเมืองอาวุโสและผู้บัญชาการทหารระดับอาวุโสที่สุดหลายคนของอิหร่าน รวมทั้งฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งถูกทำลาย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ แต่กลับทำให้รัฐบาลเทวาธิปไตยของอิหร่านภายใต้การสนับสนุนจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามมีอำนาจมากขึ้น
นอกจากนั้น อิหร่านยังโจมตีฐานทัพของอเมริกาในตะวันออกกลางหลายแห่ง และส่งผลกระทบต่อประเทศอาหรับที่เป็นที่ตั้งฐานทัพเหล่านั้น เตหระรานยังอ้างอำนาจควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกและส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งติดจรวดจนกระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องเร่งรัดผลักดันทำข้อตลงสันติภาพ
อย่างไรก็ตาม สำหรับมอจตาบา ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏตัวในที่สาธารณะหรือมีภาพให้เห็นนับจากเข้ารับตำแหน่ง ยังคงไม่ปรากฏตัวในงานศพผู้เป็นบิดา โดยมีข่าวว่า เขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีระลอกแรกของอเมริกาและอิสราเอลเช่นเดียวกัน
คนใกล้ชิดบุคคลที่แวดล้อมมอจตาบาเผยว่า ใบหน้าของเขาเสียโฉม อีกทั้งยังได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ขาข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
อิหร่านจัดพิธีศพคอเมเนอีอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติกินระยะเวลา 1 สัปดาห์ วันอาทิตย์ชาวอิหร่านนับหมื่น ซึ่งรวมถึงทหาร นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา และบุคคลทั่วไป เดินทางไปยังมอสซัลลาเพื่อเคารพศพคอเมเนอีและครอบครัว ฝูงชนบางส่วนชูธงที่มีข้อความสาปแช่งและประกาศแก้แค้นต่ออเมริกาและอิสราเอล
พิธีศพในวันอาทิตย์ต้องขยายเวลาออกไปอีก 1 ชม. จนถึง 22.00 น. เนื่องจากมีคนจำนวนมากหลั่งไหลไปร่วมงาน
ชาวอิหร่านจำนวนมาก ซึ่งหลายคนในจำนวนนี้ร้องไห้และทุบอก ซึ่งเป็นการแสดงความโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งและความจงรักภักดี หลั่งไหลไปยังมอสซัลลา บริการรถไฟใต้ดินอิหร่านเผยว่า ในช่วงระหว่างคืนวันเสาร์จนถึงเช้าวันอาทิตย์ (4-5 ก.ค.) มีผู้ใช้บริการเนืองแน่นถึง 7 ล้านคน
หลังจากพิธีแห่ศพกลางเตหะรานในวันจันทร์ (6 ก.ค.) ร่างของคอเมเนอีจะได้รับการเคลื่อนย้ายโดยรถที่จัดไว้เป็นพิเศษไปประกอบพิธีที่เมืองกอม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้นำทางศาสนาของนิายชีอะต์ในวันอังคาร (7 ก.ค.) ก่อนเคลื่อนย้ายไปทำพิธีต่อในศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอะต์ที่เมืองนาจาฟและเคอร์บาบาในอิรักในวันรุ่งขึ้น (8 ก.ค.) และกลับสู่อิหร่านอีกครั้งเพื่อทำพิธีแห่ศพและฝังในเมืองมัชฮัด ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอเมเนอี
ทางการอิหร่านมีแผนระดมประชาชนหลายล้านคนเข้าร่วมขบวนแห่ครั้งใหญ่ โดยจัดบริการรถรับส่ง อาหาร และที่พักรองรับ