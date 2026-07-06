ระอุ! “ปักกิ่ง” ยิงทดสอบมิสไซล์ใต้น้ำพิสัยไกลจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ใน “แปซิฟิกใต้” ไม่กี่ชั่วโมงหลัง “แคนเบอร์รา” ลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับ “ฟิจิ” จะส่งทหารไปช่วยถ้าเกิดภัย เล็งลดอิทธิพล "จีน" ในโอเชียเนีย

เอเจนซีส์/เอพี – ปักกิ่งยิงทดสอบมิสไซล์พิสัยไกลจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้เมื่อเวลา 12.01 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้(6 ก.ค) ไม่กี่ชั่วโมงหลังออสเตรเลียลงนามข้อตกลงความมั่นคงสำคัญปกป้องภัยความมั่นคงร่วมกับฟิจิไม่ต่างจากมาตรา 5 ของนาโตหวังจำกัดอิทธิพลจีนในภูมิภาค สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาชาติมหาอำนาจในภูมิภาคทั้ง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ชี้แจ้งเตือนล่วงไม่กี่ชั่วโมง การยิงทดสอบเขย่าเสถียรภาพของแปซิฟิก ญี่ปุ่นสุดงงได้รับการเตือนล่วงหน้า 90 นาทีก่อนยิงทดสอบเข้าไปในโซนปลอดนิวเคลียร์แปซิฟิกใต้ (South Pacific Nuclear Free Zone)
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้ (6 ก.ค)ว่า กองทัพปักกิ่ง PLA ยิงทดสอบมิสไซล์ใต้ทะเลด้วยหัวรบแบบซ้อมรบจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ในวันจันทร์(6)เมื่อเวลา 12.01น. เป็นการทดสอบครั้งแรกในเขตน่านน้ำสากลหลังเคยทำก่อนหน้าในยุค 80
กระทรวงกลาโหมจีนแถลงผ่านรายงานของสำนักข่าวซินหัวเปิดเผยว่า การทดสอบในวันจันทร์(6)เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมตามตารางประจำปีที่สอดคล้องกฎหมายระหว่างประเทศและธรรมเนียมปฎิบัติและไม่มุ่งหมายต่อประเทศหนึ่งประเทศใด”
การทดสอบยิงมิสไซล์จากเรือดำน้ำนิวเคลียร์จีนนี้เป็นการยิงโดยใช้หัวรบแบบฝึกซ้อมยิงเข้าสู่เขตมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ที่ถูกจัดให้เป็นโซนปลอดนิวเคลียร์สากลเมื่อปี 1986 (South Pacific Nuclear Free Zone) เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังออสเตรลัยลงนามความร่วมมือความมั่นคงกับฟิจิ
การยิงทดสอบมิสไซล์ใต้ทะเลจีนสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาเหล่าประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ในทันที
แคนเบอร์รากล่าวหาว่า การทดสอบมิสไซล์วันจันทร์(6)ของปักกิ่งสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาค โดยเอบีซีนิวส์ของออสดเตรเลียรายงานว่า รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย เพนนี หว่อง เปิดแถลงตั้งโต๊ะบ่ายวันจันทร์(6)ประณามการยิงทดสอบว่า สั่นคลอนเสถียรภาพภูมิภาค
พร้อมชี้ว่าถึงแม้รัฐบาลออสเตรเลียจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการทดสอบแต่ทว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ขาดความโปร่งใสและขาดหลักประกันที่ประเทศแปซิฟิกคาดหวัง
หว่องกล่าวอีกว่า “การกระทำที่สร้าการไร้เสถียรภาพสามารถนำไปสู่การคาดการณ์ที่ผิดพลาดได้ สามารถนำไปสู่ในจุดที่พวกเราไม่ต้องการให้การกระทำเหล่านั้นนำไปสู่ ดิฉันคิดว่าจีนคงตระหนักถึงจุดยืนของออสเตรเลีย”
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า อย่างไรก็ตาม ระดับสูงแคนเบอร์ราไม่เชื่อว่าการทดสอบมีเป้าหมายเพื่อตอบโต้การลงนามความร่วมมือระหว่างแคนเบอร์ราและฟิจิที่เห็นทั้ง 2 ประเทศประกาศจะปกป้องภัยคุกคามร่วมและหากประเทศหนึ่งประเทศใดถูกคุกคามทางการทหารอีกฝ่ายจะเข้าให้การช่วยเหลือในทันทีไม่ต่างจากมาตรา 5 ของนาโตที่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านอิทธิพลของปักกิ่งในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกและโอเชียเนีย
สนธิสัญญาความมั่นคงออสเตรเลีย-ฟิจิมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับอาชญากรรมข้ามชาติ การสาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐานในฟิจิ
โดยรักษาการนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ริชาร์ด มาร์ลส์ (Richard Marles) แถลงว่า “ผมไม่คาดว่า “จีน” (จะผลักดันอย่างหนัก)ไม่ว่าต่อรัฐบาลใด และผมเชื่อว่าพวกเขาจะยินดีต่อความเข้าใจระหว่างออสเตรเลียและฟิจิ”
ทั้งนี้ยังเปิดเผยต่อว่า ปักกิ่งเพิ่งแจ้งออสเตรเลียในวันจันทร์ของแผนการทดสอบมิสไซล์พิสัยไกลในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิก พร้อมการรายงานว่ามันเป็นอาวุธที่มีสมรรถภาพทางนิวเคลียร์โดยเป็นหัวรบฝึกซ้อม(dummy warhead)
“นี่เป็นการทดสอบมิสไซล์พิสัยไกล และพวกเรามีความวิตกมากเกี่ยวกับการกระทำใดๆที่บั่นทอนต่อเสถียรภาพ ความผาสุก และความมั่นคงของภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิก”
ด้าน มัลคอล์ม เดวิส (Malcolm Davis) ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงประจำสถาบันนโยบายทางยุทธศาสตร์ออสเตรเลีย (Australian Strategic Policy Institute) ชี้ว่าช่วงเวลาเลือกสำหรับการทดสอบนี้ไม่น่าจะเป็นความบังเอิญ
“(การทดสอบ)นี้เป็นความชัดเจนที่ชี้ไปว่า จีนจะใช้กำลังทหารหรือการใช้การคุกคามทางการทหารเพื่อกดดันและบีบบังคับชาติเหล่ามหาสมุทรแปซิฟิกที่เล็กๆในการไม่ให้แสวงหาความใกล้ชิดในความสัมพันธ์กับออสเตรเลีย”
อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมจีนไม่ได้ออกมายืนยันว่า การทดสอบวันจันทร์(6)นี้เป็นมิสไซล์หัวรบข้ามทวีป ICBM หรือไม่ เดอะการ์เดียนชี้
พิกัดการทดสอบที่ชัดเจนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามรัฐบาลนิวซีแลนด์แถลงว่า ทางเวลลิงตันได้รับแจ้งล่วงหน้าแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มและชี้ว่า เป็นการยิงเข้าสู่เขตปลอดนิวเคลียร์มหาสมุทรแปซิฟิกใต้
บีบีซีรายงานว่า ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ วินสตัน ปีเตอร์ส (Winston Peters) แถลงว่า การทดอบวันจันทร์(6)ของจีนนี้ไม่เป็นที่ต้องการและเป็นความก้าวหน้าที่น่าวิตก และทางรัฐบาลเวลลิงตันของเขาจะนำเรื่องนี้หารือกับชาติพันธมิตรมหาสมุทรแปซิฟิก
สอดคล้องกับญี่ปุ่นที่ออกมาตอบโต้การทดสอบมิสไซล์เรือดำน้ำนิวเคลียร์จีนที่ทำให้ทั้งภูมิภาคระอุว่า โตเกียวขอให้ปักกิ่งหันกลับมาพิจารณาความเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมเปิดเผยว่า จีนแจ้งล่วงหน้าก่อนยิงทดสอบแค่ 90 นาทีเท่านั้น
อ้างอิงจากเอพีรายงานว่า จีนมีฝูงเรือดำน้ำติดอาวุธมิสไซล์ 6 ลำ และเรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีอีก 59 ลำ ตามการรายงานของสถาบันธิงแทงก์ Nuclear Threat Initiative