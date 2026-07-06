สุดช็อก! ตร.สหรัฐฯ ช่วย 'เด็ก 16 คน' ถูกพ่อแม่-ปู่ย่าจับขังในบ้าน สภาพเหมือน 'สัตว์ป่า-ไม่รู้หนังสือ'

ตำรวจสหรัฐฯ บุกเข้าช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นรวม 16 คน (อายุตั้งแต่ 18 เดือน ถึง 18 ปี) ที่ถูกครอบครัวตัวเองกักขังให้อดอยากและเผชิญความทารุณกรรมอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแฮมเดน รัฐโอไฮโอ เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา
ความจริงเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยบังเอิญ เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนคดีอาญาและนายอำเภอท้องถิ่นนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านหลังนี้เพื่อสืบสวนคดีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อเข้าไปในบ้านกลับต้องตกตะลึงเมื่อพบเด็กจำนวนมากถูกซ่อนอยู่ โดยที่เจ้าหน้าที่และเพื่อนบ้านไม่มีใครเคยทราบมาก่อนเลยว่ามีเด็ก ๆ อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
- สภาพความเป็นอยู่ที่โหดร้าย
เจ้าหน้าที่พบว่า เด็กทั้ง 16 คนถูกจำกัดพื้นที่ให้อาศัยอยู่ร่วมกันในห้องแคบ ๆ ขนาดประมาณ 3.5 x 3.5 เมตร (12 x 12 ฟุต) มานานเกือบ 4 ปี ภายในบ้านเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล (อุจจาระ/ปัสสาวะของมนุษย์) รายล้อมอยู่ทั่ว นายอำเภอถึงขั้นให้สัมภาษณ์ว่า "สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ของเรายังได้รับการเลี้ยงดูในสภาพที่ดีกว่าเด็กพวกนี้เลย"
เด็ก ๆ ไม่เคยได้เข้าโรงเรียน และไม่มีประวัติการเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือเอกสารของรัฐใด ๆ ทำให้ระบบราชการไม่สามารถตรวจพบการมีอยู่ของพวกเขา เนื่องจากครอบครัวนี้มักจะย้ายบ้านไปมาในแถบโอไฮโอตอนใต้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา
อัยการระบุว่า เด็ก ๆ เหล่านี้มีสภาพทางกายและพฤติกรรมคล้ายกับสัตว์ป่า เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ภายนอก เด็กหลายคนพูดไม่ได้ และพี่คนโตสุดอายุ 18 ปี ซึ่งมีความบกพร่องทางพัฒนาการ ไม่สามารถแม้กระทั่งจะเขียนชื่อของตัวเองได้
หลังได้รับความช่วยเหลือ เด็ก 7 คนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองโคลัมบัสทันที โดยมี 2 คนที่อาการหนักจนต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าหากเข้าช่วยเหลือช้ากว่านี้อีกเพียง 24 ชั่วโมง อาจมีเด็กเสียชีวิต
- การดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ใหญ่ในบ้านทั้งหมด 4 คน ซึ่งเป็นพ่อ แม่ ปู่ และย่าของเด็ก ๆ ได้แก่:
1. Gary Siders Sr. (ปู่ - อายุ 73 ปี)
2. Christina Siders (ย่า - อายุ 67 ปี)
3. Gary Siders Jr. (พ่อ - อายุ 36 ปี)
4. Elizabeth Siders (แม่ - อายุ 33 ปี)
คนทั้งหมดถูกตั้งข้อหาหนักในฐานความผิดทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายขั้นร้ายแรง (Felony Child Endangerment) ซึ่งสร้างความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจอย่างสาหัส โดยศาลได้สั่งกักขังและตั้งวงเงินประกันตัวไว้สูงถึงคนละ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๆ 10 ล้านบาท) ส่วนเด็ก ๆ ทั้งหมดในตอนนี้ถูกส่งตัวไปอยู่ภายใต้ความคุ้มครองและความดูแลของหน่วยงานคุ้มครองเด็กของรัฐเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจต่อไป
ที่มา: AP, เอเจนซีส์