สไตล์มหาอำนาจ! ผู้นำเกาหลีเหนือชมการทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือพิฆาตลำใหม่ 'คังคอน'

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้กำกับดูแลการทดสอบอาวุธของเรือพิฆาตคังคอนขนาด 5,000 ตัน ซึ่งรวมถึงการยิงขีปนาวุธร่อนและ "วิธีการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์" ตามรายงานของสื่อเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ (5 ก.ค.)
เรือพิฆาตลำนี้เป็นลำเดียวกับที่พลิกคว่ำระหว่างพิธีปล่อยลงน้ำเมื่อปีที่แล้ว แต่ได้รับการซ่อมแซมในภายหลัง
สำนักข่าว KCNA รายงานว่า การทดสอบดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ (3) ไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากเรือพิฆาตโชฮยอน ซึ่งเป็นเรือรบขนาด 5,000 ตันอีกลำหนึ่ง ถูกส่งเข้าประจำการ
ในพิธีประจำการดังกล่าว ผู้นำ คิม ได้ให้คำมั่นว่าจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับกองทัพเรือของเขา และสร้างเรือรบขนาด 10,000 ตันลำใหม่
หลังจากทดสอบอาวุธเมื่อวันศุกร์ (3) คิม จองอึน "ได้สั่งให้ดำเนินการทดสอบเรือพิฆาตให้เสร็จสิ้นอย่างมีความรับผิดชอบ และประจำการในกองทัพเรือภายใน 2 เดือน" ตามรายงานของ KCNA
ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดย KCNA แสดงให้เห็น คิม จองอึน สวมหมวกสีเหลือง กำลังชมการทดสอบอาวุธจากจุดสังเกตการณ์ชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ยืนประกบอยู่ข้างๆ
อีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นเรือคังคอนกำลังยิงขีปนาวุธลงทะเล โดยมีควันพวยพุ่งขึ้นจากการยิง
นอกจากจะย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้าง "เครื่องมือป้องปรามสงคราม" ของประเทศแล้ว คิม จองอึน ยังให้คำมั่นที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเกาหลีเหนือในการครอบครองซึ่ง "อำนาจเบ็ดเสร็จ" ตามรายงานของ KCNA
เรือคังคอนประสบอุบัติเหตุในเดือน พ.ค. ปีที่แล้ว เมื่อเรือเกิดพลิกคว่ำบางส่วนหลังจากเอียงลงไปในน้ำระหว่างการปล่อยลงน้ำ โดยเป็นเหคุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้นำคิม
คิม ตำหนิอุบัติเหตุครั้งนั้นว่าเป็นผลมาจาก "ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง" และ "ความไม่รับผิดชอบ" พร้อมสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
นักวิเคราะห์กล่าวว่า คำสั่งของ คิม ที่ให้ประจำการเรือรบภายใน 2 เดือนนั้น อาจเกี่ยวข้องกับวันครบรอบทางการเมืองครั้งสำคัญ
“เมื่อพิจารณาจากปฏิทินทางการเมืองของเกาหลีเหนือแล้ว สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ เรือรบจะถูกประจำการให้ตรงกับวันครบรอบ 78 ปีของการก่อตั้งประเทศในวันที่ 9 ก.ย.” ฮง มิน จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลีในกรุงโซล กล่าวกับเอเอฟพี
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อประจำการแล้วเรือรบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติการอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี ทว่าในขณะนี้เกาหลีเหนือน่าจะเน้นไปที่การสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงต่ำและใกล้ชายฝั่ง
เปียงยางประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ "ไม่สามารถถอยย้อนกลับได้" นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่าง คิม จองอึน กับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กรุงฮานอยของเวียดนามในปี 2019 ล้มเหลวเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องขอบเขตของการลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร
เกาหลีเหนือยังคงอยู่ในสถานะสงครามกับเกาหลีใต้ในทางเทคนิค เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในช่วงปี 1950-1953 จบลงด้วยการหยุดยิง ไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพ
กองทัพเรือเกาหลีใต้มีเรือมากกว่า 10 ลำที่มีระวางบรรทุกมากกว่า 5,000 ตัน ในขณะที่เกาหลีเหนือมีเพียง 2 ลำ
ที่มา: เอเอฟพี