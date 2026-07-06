จะเอาให้ได้!เนทันยาฮูอ้างเฉย'ชาวบ้านคริสเตียน'ในเลบานอน อยากผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอล

เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลในวันอาทิตย์(5ก.ค.) อ้างว่าชาวบ้านคริสเตียนบางส่วน ทางภาคใต้ของอิสราเอล ร้อขอให้อิสราเอลผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน เพื่อปกป้องพวกเขาจากพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์
เลบานอน ถูกลากเข้าสู่สงครามในตะวันออกกลางในวันที่ 2 มีนาคม ครั้งที่พวกฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอล แก้แค้นที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน พันธมิตรของพวกเขา ถูกสังหารในปฏิบัติการโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐฯกับอิสราเอล
อิสราเอล ตอบโต้ด้วยการโจมตีขนานใหญ่และรุกรานทางภาคพื้นเข้าไปยังทางใต้ของเลบานอน บริเวณที่เวลานี้กองกำลังของอิสราเอลยึดครองพื้นที่อย่างกว้างขวางใกล้ชายแดน
"พวกชาวบ้านคริสเตียนในเลบานอน ความจริงคือบางส่วนในนั้นร้องขอผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอล เพราะว่าเราปกป้องพวกเขาจากฮิซบอลเลาะห์ พวกผู้คลั่งไคล้ฮิซบอลเลาะห์ที่ต้องการเข่นฆ่าพวกเขา และเราได้ทำแบบเดียวกันนี้กับชาวคริสเตียนไม่ว่าจะที่ไหนๆ" เนทันยาฮูให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์
เนทันยาฮู ไม่ได้เอ่ยชื่อชาวบ้านคริสเตียน ที่เขาอ้างว่าได้ร้องขอผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอล
พวกชาวบ้านคริสเตียน ในพื้นที่มาร์เจยูน ทางใต้ของเลบานอน ในวันศุกร์(3ก.ค.) ปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อมวลชนบางแห่ง ที่อ้างว่าพวกเขาอยากผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอล โดยระบุพวกเขาไม่มีทั้งอำนาจหรือสิทธิทางกฎหมาย ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ขนาดนั้น
บรรดาชาวบ้านยืนกรานถึงความตั้งใจว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินของตนเอง และเน้นย้ำว่า "พวกเขาจงรักภักดีต่ออัตลักษณ์ประจำชาติและความผูกพันที่มีต่อธงชาติเลบานอน"
นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น ชาวบ้านคริสเตียนบางส่วนในทางใต้ของเลบานอน ต้องเผชิญกับการโจมตีด้วยห่าลูกระเบิดของอิสราเอล ต้องพลัดถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย
บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่ แม้ว่าอิสราเอลจะออกคำสั่งอพยพแล้วก็ตาม โดยพวกชาวบ้านเลือกที่จะปักหลักปกป้องบ้านเรือนของตนเอง โบสถ์และที่ทำกิน แต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่อพยพออกมาทั้งแบบบางส่วนหรืออพยพนำเข้าของออกมาทั้งหมด
ระหว่างสงคราม กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนหมู่บ้านหลายแห่งที่มีชาวคริสเตียนเป็นคนส่วนใหญ่ ผ่านการต่อสายโทรศัพท์ถึงนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้าน พาดพิงถึงพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์
ในถ้อยแถลงแยกกันระหว่างร่วมพิธีของรัฐงานหนึ่งในวันอาทิตย์(5ก.ค.) เนทันยาฮู เน้นย้ำว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงประจำการทางใต้ของเลบานอน ตราบใดที่จำเป็น เพื่อปกป้องพลเรือนทางเหนือและพลเรือนทั้งหมดของอิสราเอล
กองทัพอิสราเอลยังคงปะทะกับพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ แม้มีข้อตกลงที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลางระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน ซึ่งมีเจตนาเปิดทางมุ่งหน้าสู่การยุติความเป็นปรปักษ์ที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ เนทันยาฮู ยังได้พูดถึงรายงานข่าวความไม่ลงรอยระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เกี่ยวกับขัอตกลงระงับสงครามกับอิหร่าน โดยกล่าวว่า "ขอผมพูดให้ชัด เรามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม อย่างผมเคยกล่าวไปแล้ว มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมในระหว่างพันธมิตร"
"99%ของช่วงเวลา เรามองตากันก็รู้ใจ แต่ไม่ว่าจะครอบครัวใด หรือความสัมพันธ์ไหนๆ ก็มักมีความเห็นต่างกันในบางครั้งเสมอ และเราพุดคุยหารือกันด้วยใจที่เปิดกว้าง" เนทันยาฮูกล่าว "ผมบอกกับคุณว่า ด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรี โดยปกติแล้วเราก็จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เช่นกัน"
คำกล่าวอ้างของเนทันยาฮู มีขึ้น 1 วันหลังจาก ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Axios ว่า เนทันยาฮู "รู้ดีว่าใครกันที่เป็นบอส"
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีอิสราเอลซ้ำแล้วซ้ำเล่า ท่ามกลางการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงอิหร่าน กล่าวหาเขาเนรคุณและเรียกเขาว่า "คนบ้า" ต่อกรณีที่ยกระดับการรุกรานในเลบานอน
อย่างไรก็ตามระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Axios ทรัมป์คาดหมายว่าจะได้พบปะกับ เนทันยาฮู ในวอชิงตัน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
(ที่มา:อลาราบียาห์)