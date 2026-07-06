แข้งขาสั่น!เซเลนสกีวิตกรัสเซียจะโจมตีชุดใหญ่อีกรอบ ร้องขอระบบ'แพทริออต'จากพันธมิตร

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ออกปากเตือน รัสเซีย กำลังเตรียมโจมตีเล่นงานยูเครนขนานใหญ่อีกรอบ เรียกร้องพลเรือให้ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยจู่โจมทางอากาศ และร้องขอบรรดาพันธมิตรเร่งส่งมอบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ "แพทริออต"
ระหว่งปราศรัยยามค่ำคืนในวันอาทิตย์(5ก.ค.) เซเลนสกีเปิดเผยว่าหน่วยข่าวกรองยูเครนบ่งชี้มอสโกกำลังวางแผนโจมตีรอบใหม่ ไม่กี่วันหลังจากรัสเซียทำการจู่โจมทางอากาศเล่นงานกรุงเคียฟครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากรุกรานเต็มรูแแบบ การโจมตีดังกล่าวสังหารผู้คนไปอย่างน้อย 31 รายและบาดเจ็บกว่า 100 คน
"เป็นอีกครั้งที่ข่าวกรองบ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังโจมตีครั้งใหญ่รอบใหม่" เซเลนสกีกล่าว "นี่เป็นเรื่องปกติวิสัยของปูติน หนึ่งคืนหลังจากวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯและก่อนการประชุมซัมมิตนาโตในอะแลสกา รัสเซียต้องการก่อความชั่วร้ายและเข่นฆ่าผู้คนให้มากขึ้น" ประธานาธิบดียูเครนระบุ พร้อมเรียกร้องให้ชาวยูเครนหาที่หลบภัยและปฏิบัติตามการแจ้งเตือนภัยจู่โจมทางอากาศใดๆ
นอกจากนี้แล้ว เซเลนสกี ยังส่งเสียงเรียกร้องรอบใหม่ในการขอระบบป้องกันภัยทางอากาศ "แพทริออต" เพิ่มเติม เตือนว่าความล่าช้าในการจัดหาระบบดังกล่าว จะต้องแลกมาด้วยการสูญเสียชีวิต "ความล่าช้าใดๆเกี่ยวกับขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรา ขีปนาวุธแพทริออต มันหมายถึงการสูญเสียชีวิต และเป็นการสร้างความฮึกเหิมให้บราซิลเดินหน้าทำสงครามต่อไป"
"โลกจำเป็นต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีคุณภาพและปริมาณ สิ่งที่จำเป็นคือการตัดสินใจเพื่อความมั่นใจว่าชีวิตทั้งหลายในยูเครนจะได้รับการปกป้องอย่างแท้จริง" เซเลนสกีกล่าว พร้อมระบุว่าอเมริกาและบรรดาพันธมิตรอื่นๆ ควรเคลื่อนย้ายขีปนาวุธแพทริออตออกจากคลังแสง ป้อนสู่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
คำเตือนนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ประกาศเดินหน้ายุทธการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนขนาดใหญ่ เล่นงานเมืองต่างๆของยูเครน
(ที่มา:เคียฟอินดิเพนเดนท์)