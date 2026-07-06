เตรียมเข้ายุคน้ำมันถูก!โอเปกพลัสเห็นพ้องเพิ่มกำลังผลิตอีก แม้ฮอร์มุซกลับมาเปิดสัญจร

โอเปกพลัสเห็นพ้องยกระดับเป้าหมายการผลิตเพิ่มเติมสำหรับเดือนสิงหาคม จากถ้อยแถลงของทางกลุ่มในวันอาทิตย์(5ก.ค.) ความเคลื่อนไหวที่จะเป็นการเพิ่มอุปทานโลก ในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันกำลังลดต่ำลง สืบเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดการสัญจรอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ทางกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเห็นพ้องกันระหว่างการประชุมทางออนไลน์ ว่าจะเพิ่มโควตาการผลิตอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนสิงหาคม นอกเหนือจากที่ปรับเพิ่มในระดับเท่ากันสำหรับเดือนมิถุนายนและกรกฏาคม
สมาชิก 7 ชาติหลักของโอเปกพลัส กลุ่มซึ่งประกอบด้วยสมาชิกโอเปกและบรรดาผู้ผลิตพันธมิตร ในนั้นรวมถึงรัสเซีย เคยปรับเพิ่มโควตากำลังผลิต ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกรกฎาคม มาแล้วเกือบ 800,000 บาร์เรลต่อวัน
อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แล้วยังคงอยู่บนหน้ากระดาษ เพราะว่าสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ได้ปิดตายการสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับสมาชิกโอเปกพลัสรายสำคัญบางเจ้า ในนั้นรวมถึงซาอุดีอาระเบีย คูเวตและอิรัก
กำลังผลิตของโอเปกพลัสในเดือนพฤษภาคม ลดลงเหลือ 33.13 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม จากระดับ 42.44 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน จากความพยายามของสหรัฐฯในการช่วยเหลือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสมาชิกโอเปกพลัสรายอื่นๆ ส่งออกน้ำมันเพิ่มเติม แต่มันก็ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดสงคราม
แม้เกิดความปั่นป่วนทางอุปทานอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาน้ำมันกลับสู่ระดับก่อนสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถูกกดดันจากการที่จีนลดการนำเข้า และการส่งออกมากขึ้นจากบรรดาผู้ผลิตนอกตะวันออกกลาง รวมไปถึงการระบายคลังสำรองทางยุทธศาสตร์มากสุดเป็นประวัติการณ์ ภายใต้การประสานงานของทบวงพลังงานสากล
บันทึกความเข้าใจระหว่างวอชิงตันกับอิหร่านในการยุติสงคราม ก็ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ว่าในท้ายที่สุด อุปทานน้ำมันจะกลับสู่ระดับปกติ
นอกหเหนือจากเห็นพ้องเพิ่มเป้าหมายการผลิตแล้ว โอเปกพลัสยังเผชิญความท้าทายอื่นๆ หลังสหรัฐอาหรับเอมิเเรตส์ออกจากกลุ่มและอิรักส่งสัญญาณว่าต้องการโควตาเพิ่มขึ้น
โอเปกพลัส เป็นกลุ่มพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมัน 21 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มโอเปก (OPEC) และประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก (Non-OPEC) แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเพียง 7 ชาติและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกำลังผลิตรายเดือน จนกระทั่งยูอีเอถอนตัวออกไป
7 ชาติผู้ผลิตเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย ซาอุดีอาระเบีย, รัสเซีย, อิรัก, คูเวต, แอลจีเรีย, คาซัคสถาน และ โอมาน กำลังปรับเพิ่มกำลังผลิต ส่วนหนึ่งในการค่อยๆฟื้นกำลังผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป 1.65 ล้านบาร์เรลต่อวัน ที่้เคยเห็นพ้องกันปรับลดในปี 2023 ครั้งที่ยูเออียังเป็นสมาชิกกลุ่ม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถอนตัวจากกลุ่มพันธมิตรในช่วงปลายเดือนเมษายน เนื่องจากต้องการปรับศักยภาพการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตจริงมากยิ่งขึ้น โดยไม่ถูกจำกัดด้วยข้อบังคับด้านการผลิตที่กลุ่มกำหนดไว้
(ที่มา:รอยเตอร์ส)