ฉลอง 250 ปี อเมริกาเจอสภาพอากาศป่วน ทรัมป์แหวกแนวปราศรัยชูการเมืองแบ่งขั้ว

เอพี – ทรัมป์แหวกธรรมเนียมปฏิบัติ ชูการเมืองแบบแบ่งขั้วระหว่างปราศรัยวันชาติและครบรอบ 250 ปีการประกาศอิสรภาพของอเมริกา ลั่นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสุขและความรุ่งโรจน์ที่สุดตลอดกาล ขณะที่บรรยากาศการเฉลิมฉลองหลายแห่งเป็นไปอย่างขลุกขลักเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจ โดยเฉพาะวอชิงตันที่ต้องอพยพคนหนีพายุ
หลังจากฝูงชนต้องอพยพหนีพายุออกจากสวนสาธารณะเนชันแนล มอลล์ในวอชิงตันนานถึง 2 ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ (4 ก.ค.) ในที่สุดงานฉลองวันชาติและครบรอบ 250 ปีการประกาศอิสรภาพของอเมริกาก็กลับสู่พิธีการปกติอีกครั้ง โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปราศรัยสดุดีทหารผ่านศึกที่หลายคนที่อยู่ในงานเคยรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนั้นยังมีหนึ่งในนายทหารผิวดำรุ่นแรกๆ ที่เป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษในสงครามเวียดนาม
ทรัมป์ย้ำจุดยืนทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว ซึ่งถือว่า ไม่ปกตินักสำหรับการปราศรัยเนื่องในวันชาติ ที่ประธานาธิบดีมักใช้โอกาสนี้ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชน เขายังเดินหน้าผลักดัน SAVE America Act ซึ่งเป็นร่างกฎหมายการเลือกตั้งที่ถูกต่อต้านแม้แต่ในหมู่สมาชิกรีพับลิกันในสภาคองเกรสส์
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังย้ำการสนับสนุนสิทธิในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 รวมทั้งกลับมาโจมตีพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นประเด็นที่เขาให้ความสำคัญมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพ.ย.ที่จะถึง
ทรัมป์ประกาศว่า คณะบริหารจะไม่มีวันปล่อยให้ประเทศตกต่ำ อเมริกาจะเป็นผู้นำและเป็นประเทศที่ดีที่สุดเสมอ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า เขาไม่พูดถึงตัวเองมากนักแบบที่ชอบทำระหว่างหาเสียง
การปราศรัยดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดเทศกาลวันหยุดที่ทรัมป์พยายามอย่างมากที่จะทำให้พิธีเฉลิมฉลองเป็นไปในแบบที่ตนเองต้องการ
ความคาดหวังต่อวันหยุดสำคัญนี้เพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลาเกือบปี เนื่องจากถือเป็นโอกาสที่คนอเมริกันจะได้ทบทวนประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอื่นมาก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจ
ทั้งนี้ บรรดาผู้จัดงานเฉลิมฉลองที่เตรียมการมาเป็นเดือนต้องปรับหรือยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด หลังจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในแถบชายฝั่งด้านตะวันออกเผชิญอากาศร้อนจัด และหลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งสูงเป็นตัวเลขสามหลักเมื่อวัดเป็นองศาฟาเรนไฮต์
สภาพอากาศเลวร้ายส่งผลให้ผู้จัดต้องยกเลิกงานฉลองที่เมืองฮาร์ตฟอร์ด รัฐคอนเน็กติกัต เมืองแฮร์ริสเบิร์กและวิลค์ส-แบรร์ รัฐเพนซิลเวเนีย นอกจากนี้ยังมีคำสั่งอพยพในเมืองฟิลาเดลเฟีย ขณะที่นิวยอร์ก และพิตส์เบิร์กยังคงจัดแสดงพลุตามแผนการเดิม แต่ปรับเปลี่ยนเวลาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ที่วอชิงตัน งานเฉลิมฉลองโกลาหลอย่างมาก โดยป้ายประกาศในงานเกรท อเมริกัน สเตท แฟร์ที่จัดที่เนชันแนล มอลล์ แจ้งเตือนเมื่อเวลาราว 19.00 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของอเมริกา ขอให้ผู้ร่วมงานอพยพออกจากสถานที่จัดงานเนื่องจากมีลมกรรโชกแรงและฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง ฝูงชนจำนวนมากจึงพากันไปหลบในพิพิธภัณฑ์ สถานีรถไฟใต้ดิน และอาคารราชการใกล้เนชันแนล มอลล์ คนมากมายไปนั่งตากแอร์คลายร้อนในอาคารโรนัลด์ เรแกน และอินเตอร์เนชันแนล เทรด เซ็นเตอร์
ที่ฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกา เสียงพลุดังขึ้นตั้งแต่เที่ยงใกล้สถานที่ที่สมาชิกสภาแห่งทวีปที่สองประกาศรับรองการประกาศอิสรภาพเมื่อ 250 ปีที่แล้ว ขณะที่นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนไปรวมตัวอยู่ที่อินดิเพนเดนซ์ฮอลล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าว เพื่อรอการเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาต์ระหว่างฝรั่งเศสกับอุรุกวัยที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียม ซึ่งเริ่มต้นการแข่งขันด้วยพิธีรำลึกวันชาติอเมริกา