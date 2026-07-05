"แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา" เสียชีวิตพุ่งเกือบ 3,000 ทีมกู้ภัยนานาชาติเตรียมแพ็กกระเป๋ากลับบ้าน แต่คนยังคงสูญหายหายเพียบร่วม 5หมื่น

เอเอฟพี/รอยเตอร์ - ตัวเลขผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาล่าสุดวันเสาร์(4 ก.ค)อยู่ที่ 2,954 คนหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ครั้งติดห่างกันแค่ 1 นาทีที่ความแรง 7.2 แมกนิจูดและ 7.5 แมกนิจูด ทีมกู้ภัยนานาชาติเริ่มลดปฎิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากหลังช่วงเวลาโอกาสทองของผู้ที่อาจรอดชีวิตใต้ซาก 72 ชั่วโมงได้ผ่านไปไม่เจอสัญญาณชีพจากใต้เศษตึกถล่มขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายยังคงแตะ 50,000 คน
เอเอฟพีรายงานวันนี้(5 ก.ค)ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มกว่า 300 คนจากเมื่อวันศุกร์(3)มาอยู่ที่ 2,954 คนในวันเสาร์(4) เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงประชาชนเวเนซุเอลาต่างไม่พอใจในการออกมารับมือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ครั้งติดห่างกันแค่ 1 นาทีที่ความแรง 7.2 แมกนิจูดและ 7.5 แมกนิจูดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย
รอยเตอร์รายงานว่า รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เดลซี โรดริเกซ ออกมาปฎิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่รัฐบาลล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทั้งนี้มิเกล โปเลโอ (Miguel Poleo) ร่วมกับทีมค้นหาลูกสาวบุญธรรมและครอบครัวของเธอ แต่ทว่ามาจนถึงเวลานี้เขาพบแต่สุนัขที่เลี้ยงไว้ตายใต้ซากปรักหักพัง
“ผมไม่คิดว่าพวกเขานั้นยังคงมีชีวิตอยู่” โปเลโอกล่าวขณะนั่งพักจากการนำเศษชิ้นส่วนออกไปจากอุโมงค์
พร้อมเสริมว่า “ประธานาธิบดีกล่าวว่า ความช่วยเหลือมาอย่างรวดเร็วแต่มันไม่ใช่เช่นนั้น” เขาย้ำว่า “พวกเราได้รับความช่วยเหลือจากคนธรรมดา”
รอยเตอร์รารยงานว่า โปเลโอบ่นว่า ถึงแม้จะมีหน่วยทหารเข้ามาช่วยในงานค้นหา แต่ทว่าการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ยังคงขาดอยู่
เขาเปิดเผยว่า ขณะเดียวกันมีตำรวจเวเนซุเอลเดินไปมาพร้อมกับอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติเหมือนราวกับว่าในเวลานี้กำลังอยู่ในสงคราม โปเลโอกล่าวว่า “สิ่งที่พวกเราต้องการจากพวกเขาคือการทำงาน”
เอเอฟพีรายงานว่า ผู้สูญหายยังมีเป็นจำนวนมากหลายหมื่นคน รัฐบาลคาราคัสไม่ได้ให้ตัวเลขประเมินผู้สูญหายแต่ทว่าสหประชาชาติได้ประเมินว่า ผู้เสียหายหลังแผ่นดินไหวคาดจะสูงถึง 50,000 คน
เกิดขึ้นท่ามกลางโอกาสทองของการรอดชีวิตในภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงหลัง 72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุผ่านไป แต่ทว่าอาจมีไม่กี่คนที่โชคดีถูกพบในสภาพมีชีวิตเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้
และเหมือนสัญญาณว่าภารกิจกู้ภัยได้สิ้นสุด รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เดลซี โรดริเกซ ได้มอบเหรียญสดุดีให้กับทีมกู้ภัยนานาชาติ และยังมอบให้กับเจ้าหน้าที่สุนัขดมกลิ่นที่เดินทางเข้ามาปฎิบัติงานในประเทศ
แหล่งข่าวทีมภัยพิบัตินานาชาติเปิดเผยวานนี้(4)ว่า ทีมเริ่มยุติปฎิบัติการแล้ว ทีมนานาชาติดังกล่าวได้แก่ สหรัฐฯ และบางทีมจากอเมริกาใต้
ทีมกู้ภัยจากสำนักงานดับเพลิงเคาน์ตีลอสแอนเจลิสยุติการทำหน้าที่หลังการค้นหารอบสุดท้ายไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิต ขณะที่ทีมกู้ภัยจากรัฐฟลอริดาและรัฐเวอร์จิเนียกำลังเก็บของและเตรียมเดินทางกลับในสัปดาห์นี้
ทั้งนี้สหประชาชาติได้เคยประเมินตัวเลขความเสียหายยทางกายภาพอยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 6% ของจีดีพีเวเนซุเอลาและการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา