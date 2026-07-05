อเมริกาฉลองครบ 250 ปีจัดใหญ่ “เรือใบโบราณ” จากทั่วโลกพาเหรดรวม “อังกฤษ” อดีตเจ้าอาณานิคม แต่ “สะพานบรุคลิน” เกิดไฟไหม้ จากพลุดอกไม้ของ Macy’s ฉลองวันชาติ

เอเจนซีส์ – สหรัฐฯฉลองครบประกาศเอกราชจากอดีตเจ้าอาณานิคมอังกฤษเมื่อ 250 ปีก่อนไม่ธรรมดามีการพาเหรดล่องเรือใบราณนานาชาติผ่านอ่าวนิวยอร์ก เทพีเสรีภาพ เครื่องบินบินแปรขบวนเหนือเรือเหล่านั้น ก่อนกลางคืนจะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟฉลองจากห้าง Macy’s ชื่อดังแต่ทำให้สะพานไม้บรูคลินของนิวยอร์กเกิดติดไฟลุกไหม้สร้างความตกตะลึงไปทั่วแต่ดับทัน
ฟ็อกซ์ 5 นิวยอร์กของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(4 ก.ค)ว่า นิวยอร์ก ซิตี เป็นศูนย์กลางการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีการประกาศเอกราชสหรัฐฯ และในปีนี้มีการจัดการพาเหรดเรือใบโบราณ (tall ship) จากทั่วโลกรวม 40 – 48 ลำจาก 20 ประเทศทั่วโลกรวมสหรัฐฯและเรือต่างๆจากชาติพันธมิตร
งานที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐฯในวันเสาร์(4)มีชื่อว่า Sail4th 250
ฟ็อกซ์ 5 นิวยอร์กรายงานว่า นอกจากนี้ระหว่างกองเรือใบโบราณแล่นเหนือน้ำส่วนบนท้องฟ้าจะมีการแสดงการบินแปรขบวนของเครื่องบินกว่า 100 ลำ
คาดว่าจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้หลายล้านและเปลี่ยนให้อ่าวนิวยอร์กที่เห็นเทพีเสรีภาพตั้งตระหง่านเป็นการสดุดีอเมริกาในอดีตและอนาคต
ผู้จัดงานกล่าวว่าถือเป็นการรวมตัวของเรือใบโบราณมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
กว่า 20 ประเทศที่ยืนยันการเข้าร่วมได้แก่ อาร์เจนตินา ชิลี โคลัมเบีย สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี อินเดีย โมนาโค เนเธอร์แลนด์ เปรู โปรตุเกส โปแลนด์ โรมาเนีย สเปน สวีเดน อูรุกวัย และ อังกฤษ
ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เคธี โฮคูล (Kathy Hochul) แถลงว่า “พวกคุณกำลังจะได้เห็นเครื่องบิน 200 ลำในการแสดงการบินทางทหารผ่านเหนือศีรษะไป เรือรบสหรัฐฯและชาติพันธมิตรจะทอดสมอในการแสดงพาเหรดเดินเรือ(เรือใบ) 40 ชาติจากทั่วโลก” อ้างอิงจาก CBS News ของสหรัฐฯ
ขณะเดียวกันไฮไลท์ของการฉลองวันชาติสหรัฐฯในช่วงกลางคืนเป็นการแสดงพลุดอกไม้ไฟของห้าง Macy’s ที่เก่าแก่ชื่อดัง นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(4)ว่า แต่ทว่าเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อสะพานบรูคลินที่เก่าแก่และทำด้วยไม้เกิดติดไฟลุกไหม้ระหว่างการแสดงพลุดอกไม้ไฟเหนือแม่น้ำอีสต์ (East River)
ภาพที่เผยแพร่ในคลิปแสดงควันดำพวยพุ่งจากเปลวไฟที่เกิดขึ้นบางส่วนของสะพานบรูคลินท่ามกลางท้องฟ้ามืดมิดของวันเสาร์(4)และดอกไม้ไฟหลากสีสันมากมายเหนือท้องฟ้าและเสียงดัง
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า พบว่าส่วนอื่น 2 แห่งของสะพานเกิดไฟลุกไหม้เช่นกันจากการที่พลุดอกไม้ไฟถูกจุดจากสะพาน
“ในตอนแรกดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรจะเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นดิฉันรู้สึกกลัวมันเกิดระเบิด ดิฉันคิดว่าสะพานทำจากไม้ดังนั้นดิฉันจึงรู้สึกกลัว” เนียริง คูลา (Nearing Khoula) นักท่องเที่ยวฝรั่งเศสวัย 24 ปีแสดงความเห็น
และเสริมว่า มีพลุดอกไม้ไฟเกิดระเบิดอย่างไม่คาดฝันเนื่องมาจากไฟไหม้
ส่วนนักท่องเที่ยวอียิปต์วัย 31 ปีเปิดเผยว่า ในตอนแรกเป็นไฟลูกเล็กแต่ลุกไหม้เป็นไฟลูกใหญ่ขึ้น และไฟทั้งหมดดับลงภายใน 1 นาที
ทั้งนี้แหล่งข่าวที่รู้ในเรืองการดับไฟที่ไหม้บนสะพานบรูคลินเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สหรัฐฯว่า ไฟไหม้จากแพลตฟอร์มที่ติดตั้งเพื่อยิงพลุ ไม่ใช่ตัวสะพานบรูคลิน พร้อมเสริมว่าสะพานบรุคลินที่ทำจากไม้และมีอายุร่วม 143 ปียังคงปลอดและโครงสร้างยังคงแข็งแรง
อ้างอิงจากตำรวจนิวยอร์ก NYPD พบว่ามีการใช้รถดับเพลิง 2 คันในการดับไฟไหม้ที่สะพานบรูคลิน