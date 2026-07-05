“คิงชาร์ลส์” ส่งพระราชสาส์แสดงความยินดีอย่างอบอุ่นเป็นที่สุดต่อ “ปธน.ทรัมป์” ในโอกาส “อเมริกาครบรอบ 250 ปี” ถือเป็นก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประชาชนอเมริกันที่กำลังเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีหลังการประกาศเอกราชจากอาณานิคมอังกฤษ ชี้เป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ต่อชาวอเมริกันทุกหนทุกแห่งในโลก
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(4 ก.ค)ว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงส่งพระราชสาส์นไปยังผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โดยพระองค์ทรงตรัสว่า ปี 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตรที่แท้จริง พร้อมกันนี้ยังทรงแสดงความชื่นชมในความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหรัฐฯว่า "เป็นวิวัฒนาการที่พิเศษ"
คิงชาร์ลส์ยังตรัสว่า การเฉลิมฉลองนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้หยุดลงและครุ่นคิดต่อการเดินทางที่น่าทึ่งของสหรัฐฯตลอดระยะเวลา 250 ปีที่ผ่านมา
“ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของพวกเราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นไปตามกาลเวลา”
ข้อความในพระราชสาส์น พระองค์ยังทรงชี้ว่าทั้ง 'สหรัฐฯ' และ 'อังกฤษ' สามารถเอาชนะความขัดแย้งเพื่อหล่อหลอมหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดมากที่สุดและมีประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่โลกได้เคยเห็นมา”
“ตลอดหลายศตวรรษของความท้าทายร่วมกันและความสำเร็จ ประเทศของพวกเราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ก่อกำเนิดมาจากมิตรภาพ ความเชื่อมั่น และความเชื่อในอิสรภาพ หลักความเป็นนิติรัฐและศักดิศรีของประชาชนทุกคน”
คิงชาร์ลส์ตรัสว่า นี่เป็นพันธมิตรที่ไม่เหมือนใครและไปไกล” ที่ขยายจากการป้องกันประเทศและความมั่นคง การค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์ การวิจัย การศึกษา วัฒนธรรมและศิลปะ
ในพระราชสาส์นพบว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ตรัสว่า พระองค์ทรงรู้สึกซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งต่อความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสหรัฐฯและอังกฤษในการปกป้องโลกแห่งธรรมชาติ การตัดสินใจเกี่ยวกับในสิ่งที่จะวางรากฐานความมั่งคั่งต่อประเทศทั้งสองและความมั่นคงชาติเพื่อคนยุคถัดไป
คำประกาศเอกราชสหรัฐฯได้มีการลงนามในปี 1776 เพื่อสถาปนาความเป็นเอกราชของสหรัฐอเมริกาที่แยกออกมาจากอาณานิคมอังกฤษในเวลานั้น
อย่างไรก็ตามฝ่ายอังกฤษยังคงไม่ยอมรับการแยกตัวของสหรัฐฯอย่างเป็นทางการและยังคงมีการสู้รบระหว่างกันจนกระทั่งมีการลงนามสนธิสัญญาปารีส (Treaty of Paris) เมื่อวันที่ 3 ก.ย ปี 1783 ที่ฝรั่งเศส
ทีมเจรจาของฝ่ายสหรัฐฯเป็นหนึ่งในคณะบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐฯ 3 คนจากทั้งหมด 7 คนคือ จอห์น อดัมส์ (John Adams) เบนจามิน แฟรงกลิน (Benjamin Franklin) และจอห์น เจย์ (John Jay) โดยสนธิสัญญามีเนื้อหาต้องการให้ 'อังกฤษ'
ยอมรับ 'สหรัฐอเมริกา' ในฐานะประเทศเกิดใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือ สนธิสัญญานี้ทำให้สงครามปฏิวัติอเมริกาสิ้นสุดลง อ้างอิงจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ NARA