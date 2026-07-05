ฟ้าดินไม่เป็นใจ! พายุรุนแรงทำท่าคุกคามการจัดชุมนุมปราศรัยใหญ่ของ ‘ทรัมป์’ วาระครบรอบ 250 ปีก่อตั้งสหรัฐอเมริกา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดจะรำลึกวาระครบรอบ 250 ปีของการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาในคืนวันเสาร์ (4 ก.ค.) ด้วยการจัดชุมนุมปราศรัยใหญ่ทางการเมือง ที่ลานเนชั่นแนล มอลล์ ในกรุงวอชิงตัน ที่ได้ถูกนำเอารั้วกั้นเขตออกแล้ว ถึงแม้พายุฝนฟ้าคะนองช่วงฤดูร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ตอนช่วงค่ำ ทำท่าจะก่อกวนสร้างความลำบากยุ่งยากให้แก่การจัดงานอย่างน้อยที่สุดก็ชั่วคราว
ขณะที่แนวพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่รอบๆ ในตอนคืนวันเสาร์ พวกเจ้าหน้าที่ตัดสินใจออกคำสั่งให้ฝูงชนซึ่งได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ในเนชั่นแนล มอลล์ ที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่โต โยกย้ายกระจายตัวออกจากพื้นที่กลางแจ้ง และไปหลบภัยตามอาคารพิพิธภัณฑ์ตลอดจนอาคารที่ทำการต่างๆ ของภาครัฐซึ่งอยู่ใกล้เคียง โดยที่กรมอารักขาบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ (US Secret Service) แถลงว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้คนผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มเติมเข้ามาอีก
เฉพาะหน้านี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า เรื่องนี้จะมีผลกระทบกระเทือนการปรากฏตัวของทรัมป์ที่กำหนดเอาไว้ในเวลา 22.00 น. (ตรงกับ 09.00 น.วันอาทิตย์ 5 ก.ค. เวลาเมืองไทย) หรือไม่ ทั้งนี้ทรัมป์ได้ป่าวร้องผ่านโซเชียลมีเดียว่า งานนี้จะเป็น “การชุมนุมปราศรัยของทรัมป์ครั้งพิเศษที่สุดยิ่งกว่าที่เคยจัดกันมา” ขณะที่ ฟรีดอม 250 ที่เป็นกลุ่มจัดงานนี้บอกว่า พวกเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสาธารณะกำลังเฝ้าติดตามสภาพดินฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิด
ผู้เข้าร่วมงานต่างรอคอยมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วเพื่อจะได้เข้าสู่บริเวณจัดงานนี้ โดยที่ต้องฝ่าฟันกับทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ยกระดับเพิ่มขึ้นมา และอุณหภูมิที่ร้อนฉ่าระดับ 102 องศาฟาห์เรนไฮต์ (39 องศาเซลเซียส) ทั้งนี้คลื่นความร้อนที่ระอุทำลายสถิติระลอกนี้ได้บังคับให้ต้องงดการเดินพาเหรดตลอดจนงานฉลองอื่นๆ ในพื้นที่อีสต์โคสต์ของสหรัฐฯไปจำนวนมากแล้ว
กลุ่มชาตินิยมขวาจัดผิวขาวปรากฏตัว
หนึ่งในกลุ่มผู้มาเยือน ซึ่งได้รับการจับตามอง ได้แก่ กลุ่ม “แนวร่วมผู้รักชาติ” (แพทริออต ฟรอนต์) ซึ่งเป็นองค์การของพวกนักชาตินิยมผิวขาว โดยกลุ่มนี้ได้โพสต์ข้อความทางสื่อสังคมว่า พวกเขาได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้ว และมีผู้พบเห็นผู้คนหลายร้อยคนสวมเครื่องแบบของกลุ่มนี้เดินทางเข้าเมืองโดยใช้รถไฟขนส่งมวลชนซึ่งให้บริการในเขตดิสทริคต์ ออฟ โคลัมเบีย ขณะที่ทางตำรวจท้องที่บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเกิดความรุนแรงใดๆ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ผ่านๆ มาโดยทั่วไปแล้วมักหลีกเลี่ยงไม่ปรากฏตัวให้เห็น ณ งานเฉลิมฉลอง 4 กรกฎาคม ที่ถือเป็นงานสามัคคีรวมใจคนทั้งชาติไม่แสดงออกซึ่งฝักฝ่ายทางการเมือง ทว่าทรัมป์กลับเต็มใจที่จะสร้างความรางเลือนให้แก่เส้นแบ่งระหว่างการเฉลิมฉลองอย่างเป็นพิธีการ กับการเล่นการเมืองในสไตล์การรณรงค์หาเสียง
กลุ่ม ฟรีดอม 250 ของคณะรัฐบาลทรัมป์ ได้ทำให้องค์การที่ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2016 เพื่อดูแลจัดงานรำลึกก่อตั้งประเทศครบรอบ 250 ปี ถูกกีดกันออกไปอยู่นอกทางเป็นส่วนใหญ่ และให้ถอนรั้วกั้นความยาวราวๆ 2.4 กิโลเมตรของเนชั่นแนล มอลล์ ออกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการจัดงานที่ใช้ชื่อว่า “เกรต อเมริกัน สเตท แฟร์” ซึ่งประกอบด้วยจุดดึงดูดต่างๆ เป็นต้นว่า ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ ตั้งอยู่เคียงข้าง ซุ้มออกร้านของพวกกลุ่มอนุรักษนิยมต่างๆ ตลอดจนพวกบริษัทรับเหมารับจ้างทำงานให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
ฟรีดอม 250 อ้างว่า งานแฟร์นี้มุ่งหมายให้เป็นสถานที่โอ่อวดผู้คนและนวัตกรรมที่ทำให้สหรัฐฯกลายเป็น “ชาติยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นพิภพ”
พวกรัฐฯที่มีพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายบริหาร จำนวนมากไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานนี้ และผู้แสดงในสาขาต่างๆ ที่มีกำหนดจะมาปรากฏตัวก็ได้ประกาศขอถอนตัว โดยอ้างเหตุผลว่ากังวลที่บรรยากาศงานอยู่ในลักษณะฝักใฝ่พรรครีพับลิกันตลอดจนกลุ่มฝ่ายขวาจนเกินงาม ทรัมป์นั้นเป็นผู้มาเปิดงานนี้ซึ่งมีการจัดชุมนุมปราศรัยด้วยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา
ในช่วงแรกๆ ของงาน ผู้คนยังเข้าร่วมกันเบาบาง แต่ในช่วงวันหลังๆ มานี้ก็มีผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นท่วมท้น จนกระทั่งต้องเข้าแถวรอเข้าประตูกันเป็นแถวยาวเหยียด
(ที่มา: รอยเตอร์)