ปูตินยิ้มกริ่ม! รัสเซียประกาศยึด 'โคสเตียนตินิฟกา' เมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตสก์

กองทัพรัสเซียแจ้งต่อประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน เมื่อวันศุกร์ (3 ก.ค.) ว่า กองกำลังรัสเซียได้เข้าควบคุมเมืองโคสเตียนตินิฟกา (Kostiantynivka) ในภาคตะวันออกของยูเครน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มอสโกพยายามจะยึดครองมานานแล้วในการรุกคืบผ่านภูมิภาคโดเนตสก์
ปูติน ซึ่งปรากฏในวิดีโอขณะเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการและรับรายงานจากผู้บัญชาการระดับสูง ได้ยกย่องการยึดเมืองนี้ว่าเป็นความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
เขายังกล่าวอีกว่า กองกำลังรัสเซียจำเป็นต้องเพิ่มขนาดเขตความมั่นคง (security zone) เพื่อตอบโต้การโจมตีระยะไกลของยูเครนที่รุนแรงขึ้น โดยส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซีย
ยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อการอ้างของรัสเซียว่าได้ยึดเมืองโคสเตียนตินิฟกาได้แล้ว
พลเอก วาเลรี เกราซิมอฟ หัวหน้าเสนาธิการทหารสูงสุดของรัสเซีย ประกาศการยึดเมืองนี้ในรายงานเกี่ยวกับการดำเนินสงคราม ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว
เกราซิมอฟ กล่าวว่า กองกำลังทางใต้กำลังปฏิบัติการโจมตีเพื่อ "ปลดปล่อย" แคว้นโดเนตสก์ทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสที่รัสเซียให้ยืนยันว่าจะควบคุมให้ได้ และเป็นเป้าหมายสำคัญในสงครามครั้งนี้
"กองกำลังของกลุ่มนี้ได้ปลดปล่อยเมืองโคสเตียนตินิฟกา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการป้องกันหลักของศัตรูภายในพื้นที่ป้อมปราการสโลเวียนสก์-ครามาตอร์สก์-โคสเตียนตินิฟกา" เกราซิมอฟ กล่าว
กองทัพรัสเซียรายงานมาสักระยะหนึ่งแล้วว่า กองกำลังของตนควบคุมพื้นที่บางส่วนของเมืองโคสเตียนตินิฟกา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายเมืองที่เป็นเครือข่ายป้อมปราการสำคัญในการป้องกันภูมิภาคของยูเครน
ปูติน กล่าวว่า เมืองนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง
"เราทุกคนรู้ว่า เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของดอนบาส" ปูติน กล่าว
กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้โพสต์ภาพบนเทเลแกรม โดยระบุว่าเป็นภาพจากเมืองโคสเตียนตินิฟกา ซึ่งรวมถึงภาพทหารรัสเซียกำลังถือธงชาติอยู่ข้างอาคารที่พังทลาย
เกราซิมอฟ ยังบอกกับ ปูติน ว่ากองกำลังรัสเซียกำลังรุกคืบเข้าใกล้เมืองไลมาน (Lyman) ซึ่งอยู่ห่างไปทางเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร โดยเขากล่าวว่าเมืองนี้ "มีความสำคัญทางด้านโลจิสติกส์และยุทธศาสตร์อย่างยิ่งสำหรับการรุกคืบต่อไปในทิศทางนี้"
เยฟเกนี นิกิโฟรอฟ ผู้บัญชาการกองกำลังภาคเหนือของรัสเซีย รายงานว่า กองกำลังของเขา "ยังไม่สามารถแก้ไขภารกิจได้อย่างสมบูรณ์" ในการป้องกันการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่โจมตีโรงงานน้ำมัน และทำให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงในรัสเซีย
ปูติน ตอบว่า "ยิ่งศัตรูพยายามโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกพลเรือนของเรามากเท่าไหร่...เราก็ยิ่งต้องจัดตั้งเขตความมั่นคงในดินแดนใกล้เคียงให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้น"
นิกิโฟรอฟ แจ้งต่อ ปูติน ว่า กองทัพรัสเซียกำลังมีความคืบหน้าในการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนในภูมิภาคคาร์คิฟและซูมี ซึ่งมอสโกเรียกร้องให้ขยายเขตกันชน
ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ของยูเครนกล่าวว่า การรุกคืบของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนชะลอตัวลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปี และกองกำลังของเคียฟยังได้ยึดคืนดินแดนบางส่วนอีกด้วย
ปูติน ปฏิเสธคำแถลงของเคียฟว่าเป็น "ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่อ้างว่ามีอยู่"
เซเลนสกี ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง ปูติน เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อขอเข้าพบโดยตรง ทว่าผู้นำเครมลินปฏิเสธข้อเสนอ
ความพยายามของสหรัฐฯ ในการไกล่เกลี่ยข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามยูเครนถูกระงับไว้ชั่วคราวในช่วงความขัดแย้งในอิหร่าน ทว่าทั้งมอสโกและเคียฟกล่าวว่า พวกเขาคาดหวังการไปเยือนของสองผู้เจรจาระดับสูง สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเร็ด คุชเนอร์ ในเร็วๆ นี้
ที่มา: รอยเตอร์