'ทรัมป์' ลั่นให้เวลาอิหร่าน 1 สัปดาห์จัดงานศพผู้นำสูงสุด ชี้อเมริกากำลังเผชิญภัยคุกคามจาก 'คอมมิวนิสต์'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุวานนี้ (3 ก.ค.) ว่าสหรัฐฯ จะให้เวลาอิหร่าน "หนึ่งสัปดาห์" เพื่อจัดพิธีศพของผู้นำสูงสุดของอิหร่านผู้ล่วงลับ ท่ามกลางการเจรจาที่หยุดชะงัก
ทรัมป์ บอกด้วยว่า เตหะรานกระตือรือร้นที่จะยุติข้อพิพาทกับวอชิงตัน โดยเสริมว่าสหรัฐฯ ได้ระงับการเจรจาชั่วคราวเพื่อให้พิธีแห่ศพของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ ดำเนินไปอย่างราบรื่น
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ที่อนุสรณ์สถาน เมาทน์ รัชมอร์ ในรัฐเซาท์ดาโคตา เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีแห่งเอกราชของสหรัฐฯ หรือที่รู้จักกันในชื่อ America 250 โดยยกย่องผลงานด้านการทหารของประเทศ
“เราสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุด เราชนะสงครามโลก 2 ครั้ง” ทรัมป์ กล่าว พร้อมอ้างว่าสงครามเย็นได้ทิ้งศัตรูของอเมริกาไว้ “ในส่วนลึกของประวัติศาสตร์”
ในส่วนของปฏิบัติการสงครามเมื่อเร็วๆ นี้ ทรัมป์ กล่าวว่า “เราเอาชนะเวเนซุเอลาได้ภายในวันเดียว และเราจัดการอิหร่านอย่างราบคาบ พวกเขาอยากจะยุติข้อพิพาทมาก พวกเขาต้องการยุติข้อพิพาทอย่างมาก เราให้เวลาพวกเขาหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดงานศพ เพราะเรามีน้ำใจ”
ทรัมป์ ยังยกย่องวาระสำคัญนี้ โดยกล่าวว่า “ในวาระครบรอบ 250 ปี สหรัฐอเมริกาเป็นสาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เราเป็นชนชาติที่มีเสรีภาพมากที่สุดในโลก เรามีรัฐธรรมนูญที่เที่ยงธรรมและยั่งยืนที่สุดในโลก”
“ไม่มีใครเคยบริจาคเพื่อการกุศลมากไปกว่าเรา ขจัดความหิวโหยได้มากไปกว่าเรา รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้มากไปกว่าเรา หรือทำเพื่อยกระดับมนุษยชาติได้มากไปกว่าชาวอเมริกัน” เขากล่าวอ้าง
ทรัมป์ ยังถือโอกาสนี้เตือนถึงสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นภัยคุกคามทางอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ โดยกล่าวว่า “ขณะนี้มีการกลับมาของภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ในแผ่นดินของเรา รวมถึงจากผู้มาใหม่ในประเทศของเราที่ยอมรับแนวคิดที่ขัดแย้งกับวิถีชีวิตและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเราอย่างสิ้นเชิง”
“คอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเสรีภาพของชาวอเมริกัน” ทรัมป์ กล่าวเสริม โดยเรียกมันว่า “ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อประเทศของเรา รวมถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สอง เพิร์ลฮาร์เบอร์ หรือแม้แต่เหตุการณ์ 9/11”
ผู้นำสหรัฐฯ ย้ำว่า "อเมริกาจะไม่มีวันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์" ก่อนจะหันไปพูดถึงการเมืองภายในประเทศว่า "เราจะแพ้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมได้ก็ต่อเมื่อเรายอมให้ตัวเองแพ้เท่านั้น" พร้อมเสริมว่า การยกเลิกการขัดขวางการลงมติและการผ่านร่างกฎหมาย "Save America Act" จะทำให้พรรครีพับลิกัน "ไม่แพ้การเลือกตั้งเป็นเวลา 100 ปี"
ที่มา: Anadolu