นั่งไม่ติด! เยอรมนีเรียกทูตจีนเข้าพบ หลังสื่อแฉปักกิ่งช่วยฝึกยุทธวิธีให้ 'ทหารรัสเซีย'

กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีแถลงเมื่อวันศุกร์ (3 ก.ค.) ว่า เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงเบอร์ลินถูกเรียกตัวเข้าพบเป็นการด่วน เพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานข่าวในสื่อที่ระบุว่า มีทหารรัสเซียกำลังได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีในประเทศจีน
กระทรวงฯ ระบุว่า รายงานที่ "น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง" เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนรัสเซียจากกลุ่มผู้มีอำนาจในรัฐบาลจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA)
เอกอัครราชทูตจีนถูกเรียกตัวเข้าพบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (2)
กระทรวงฯ ระบุเพิ่มเติมว่า "สิ่งใดก็ตามที่ทำให้รัสเซียสามารถดำเนินสงครามรุกรานยูเครนต่อไปได้ ย่อมเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเราด้วย"
รัฐบาลเยอรมนีเน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนรัสเซียของจีนอยู่เป็นประจำ
กระทรวงฯ ชี้ว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในระหว่างการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ ในเดือน ก.พ. ด้วย และเสริมว่าเบอร์ลินกำลัง "พูดคุยประเด็นนี้อย่างละเอียดกับพันธมิตรในยุโรป"
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. หนังสือพิมพ์รายวัน Die Welt ของเยอรมนีรายงานว่า กองทัพจีนได้ฝึกทหารรัสเซียหลายร้อยนายอย่างลับๆ ในดินแดนของตน โดยบางส่วนถูกส่งไปประจำการในยูเครน โดยอ้างเอกสารลับจากหน่วยข่าวกรองของยุโรป
ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งสำนักข่าวเอเอฟพีไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้อย่างอิสระ ปรากฏขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดที่ปักกิ่ง ซึ่งเป็นการพบปะกันของผู้นำสองพันธมิตรคือ ประธานาธิบดีทวลาดิมีร์ ปูติน และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
ที่มา : เอเอฟพี