ฉลองแบบระอุ! ชาวอเมริกันเจอ 'คลื่นความร้อน' เล่นงานหลายพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ 'วันชาติสหรัฐฯ'

คลื่นความร้อนรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อการเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐฯ ในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตะวันออกในวันศุกร์ (3 ก.ค.) ทำให้เจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงและที่อื่นๆ ต้องยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมต่างๆ เช่น ขบวนพาเหรด คอนเสิร์ต และการแสดงดอกไม้ไฟหลายสิบรายการ
หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนจัดคือ งานมหกรรมรัฐอเมริกันครั้งยิ่งใหญ่ (Great American State Fair) ที่เนชันแนลมอลล์ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของประเทศภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
งานมหกรรมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของทั้ง 50 รัฐ ถูกปิดชั่วคราวในบ่ายวันศุกร์ (3) เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดถึง 38 องศาเซลเซียส สื่อท้องถิ่นรายงานว่า งานได้เปิดอีกครั้งในภายหลัง
อุณหภูมิที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ได้แผ่ขยายจากภาคตะวันตกตอนกลางไปยังภาคตะวันออกของสหรัฐฯ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เนื่องจากการเกิดระบบความกดอากาศสูงที่เรียกว่า "โดมความร้อน" ซึ่งดักจับมวลอากาศร้อนไว้เหนือพื้นที่ และอาจทำให้ความชื้นเพิ่มสูงขึ้น
สภาพอากาศที่ร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดย PJM ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งให้บริการประชาชน 67 ล้านคนในเขตมิดแอตแลนติก ภาคใต้ และวอชิงตัน ดี.ซี. ได้สั่งให้ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานฉุกเฉินลดการใช้ไฟฟ้าลง มาตรการเหล่านี้จำเป็นเพื่อรับมือกับปัญหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้อง สายส่งไฟฟ้าที่รับภาระเกินกำลัง และความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความร้อน
ที่นิวยอร์ก Con Edison ระบุว่ามีลูกค้าประมาณ 17,000 รายที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา (3) เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงขอให้ลูกค้าในนครนิวยอร์กและเทศมณฑลเวสต์เชสเตอร์ประหยัดการใช้ไฟฟ้า
นิวยอร์กเผชิญอากาศร้อนจัดพื้นรองเท้าละลายติดอยู่กับพื้นถนนในแมนฮัตตันเนื่องจากกาวอ่อนตัวลง กระนั้นก็ดี คำเตือนเรื่องอากาศร้อนจัดของเมืองไม่ได้หยุดยั้งแฟนๆ จากการรวมตัวกันบนทางเท้าที่ร้อนระอุเพื่อชมแขกผู้มีชื่อเสียงเดินทางมาถึงเมดิสันสแควร์การ์เดน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานฉลองงานแต่งงานของซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อป เทย์เลอร์ สวิฟต์ และฮีโร่ฟุตบอล ทราวิส เคลซี
สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า ประชาชนกว่า 185 ล้านคน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรสหรัฐฯ อยู่ภายใต้การเตือนภัยความร้อนในวันศุกร์ (3) ดัชนีความร้อนสูงสุดอาจสูงถึง 115 องศาฟาเรนไฮต์ (46 องศาเซลเซียส) ในบางพื้นที่ของประเทศ โดยหลายเมืองทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์
นักพยากรณ์อากาศและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเตือนว่า คลื่นความร้อนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และเตือนชาวอเมริกันที่ใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวกลางแจ้งดื่มน้ำให้เพียงพอ หาที่ร่ม และสังเกตอาการของโรคลมแดดในงานชุมนุมและกิจกรรมสาธารณะ
มีรายงานการยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ทั่วชายฝั่งตะวันออกในช่วงสุดสัปดาห์วันที่ 4 ก.ค. ซึ่งโดยปกติแล้วชาวอเมริกันจะออกมารวมตัวกันเพื่อจัดปาร์ตี้บาร์บีคิว ขบวนพาเหรด และการแสดงดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพของชาติจากอังกฤษในปี 1776
ที่มา: รอยเตอร์