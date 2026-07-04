“ทายาทโรงแรมฮิลตัน มอลตา” จ่าย 150,000 ยูโร บงการทีมคาร์บอมบ์ลอบสังหารนักข่าวหญิงแฉ “ปานามา เปเปอร์ส” ชื่อดังปี 2017

เอเจนซีส์ - ทายาทนักธุรกิจคนดังโรงแรมฮิลตัน มอลตาวัย 44 ปีขึ้นศาลไต่สวนคดีคาร์บอมบลอบสังหารนักข่าวหญิง แดฟนี คารูอานา กาลิเซีย (Daphne Caruana Galizia )ที่เปิดโปง 'ปานามา เปเปอร์ส' เส้นทางการเงินนอกชายฝั่งคนดังทั่วโลก
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(2 ก.ค)ว่า ยอร์เกน เฟเนค (Yorgen Fenech) วัย 44 ปี ทายาทอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของมอลตาที่รวมไปถึง โรงแรมฮิลตัน มอลตา และคาสิโน (Hilton Malta hotel and casino) ขึ้นศาลไต่สวนคดีฆาตกรรมปี 2017
นักข่าวหญิง แดฟนี คารูอานา กาลิเซีย (Daphne Caruana Galizia ) อยู่เบื้องหลังปานามา เปเปอร์ส (Panama Papers)ที่อื้อฉาวเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 ต.ค ปี 2017 จากคาร์บอมบ์
กาลิเซียเป็นหนึ่งในนักข่าวที่ได้รับการจดจำมากที่สุดในประเทศ การรายงานของเธอต่อรัฐบาลนำและนักธุรกิจคนสำคัญทำให้เธอตกเป็นเป้าการโจมตีหลายครั้งจากนักการเมืองและเหล่าผู้สนับสนุน แต่ทว่าการลอบสังหารเธอกลับสร้างความโกรธแค้นไปทั่วยุโรป
ทั้งนี้ทายาทโรงแรมฮิลตัน มอลตาถูกจับเมื่อ 7 ปีก่อนหน้า การขึ้นศาลไต่สวนเฟเนชเริ่มต้นในเช้าวันพุธ(1)ที่ศาลยุติธรรมกรุงวาเลตตา
เฟเนคสวมชุดสุทสีน้ำเงินเข้มและแว่นตาขึ้นศาลยืนยันไม่ผิดตามคำฟ้อง
เขาถูกดำเนินคดีใน 2 กะทง สมคบคิดในตั้งใจสังหาร คารูนา กาลิเซีย และร่วมกับคนหรือกลุ่มคนในมอลตาด้วยเป้าประสงค์เพื่อก่ออาชญากรรมที่นั่น
ทายาทโรงแรมฮิลตัน มอลตา เป็น 1 ใน 7 คนที่ถูกอัยการมอลตากล่าวหาการลอบสังหารนักข่าวหญิงปานามา เปเปอร์ส และยังเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาล ในขณะที่ 5 คนจากทั้ง 7 คนถูกตัดสินว่ามีความผิด
ส่วนอีกคนได้รับการอภัยโทษเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ปากคำข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ทีมมือวางระเบิดนั้นพบว่าถูกว่าจ้างเป็นเงินสูงถึง 150,000 ยูโร โดยมีการจ่ายล่วงหน้า 30,000 ยูโร ทีมนักฆ่าได้แอบงัดรถของนักข่าวหญิงในคืนก่อนเกิดเหตุหลังเฝ้าซุ่มดูความเคลื่อนไหวของเธอไม่กี่สัปดาห์
ทั้งนี้ปานามา เปเปอร์สเป็นการเอกสารราว 11.5 ล้านชิ้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงินและข้อมูลทนายความและลูกความสำหรับบุคคลและนิติบุคคลออฟชอร์กว่า 214,488 รายชื่อและรั่วไหลสู่สาธารณะที่เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย ปี 2016 กระทบคนดังไปทั่วโลก