ระทึก! เครื่องบินเล็กพุ่งชนตึก CITIC Tower อาคารสูงที่สุดในกรุงปักกิ่ง

เกิดเหตุเครื่องบินขนาดเท่ารถยนต์ลำหนึ่งพุ่งชนอาคาร CITIC Tower ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งวันนี้ (26 มิ.ย.) ตามที่ผู้เห็นเหตุการณ์สองคนบอกกับรอยเตอร์ ขณะที่ตำรวจจีนรีบปิดถนนรอบตึกระฟ้า และห้ามไม่ให้ผู้คนถ่ายคลิปวิดีโอเหตุการณ์
อาคารดังกล่าวซึ่งรู้จักกันในชื่อ CITIC Tower หรือ China Zun เป็นตึกระฟ้า 108 ชั้น ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท CITIC Group ซึ่งเป็นของรัฐ
มีตำรวจจำนวนมากอยู่ในที่เกิดเหตุ โดยมีการปิดถนนบางสายไม่ให้รถยนต์สัญจร ตำรวจห้ามไม่ให้บางคนถ่ายรูปและขอให้ผู้คนลบรูปที่ถ่ายไปแล้ว พร้อมทั้งขอให้ออกจากบริเวณอาคารด้วย
แผ่นกระจกสองแผ่นบนชั้นสูงได้รับความเสียหาย ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการในทันที ขณะที่ฝ่ายบริหารกรุงปักกิ่งก็ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นทางแฟกซ์จากรอยเตอร์นอกเวลาทำการ
พนักงานส่งของที่รอยเตอร์ได้พูดคุยด้วยใกล้กับอาคารกล่าวว่า เขาได้รีบไปที่ CITIC Tower ประมาณ 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากได้ยินเสียงดังสนั่นของเครื่องบินขนาดเท่ารถยนต์ที่พุ่งชนอาคาร
“มันดังมาก ดังกว่าเสียงพลุเสียอีก” เขากล่าว
เขาบอกว่า เขาได้ถ่ายคลิปวิดีโอของเครื่องบินที่ยื่นออกมาจากอาคาร แต่ได้ลบไปในภายหลังเพราะกลัวถูกตำรวจจับ
พนักงานส่งของอีกคนหนึ่งที่รอยเตอร์ได้พูดคุยด้วยกล่าวว่า เขามาถึงที่เกิดเหตุหลังจากเห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นซากเครื่องบินขนาดเล็กบนถนนข้างอาคาร
โพสต์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับอาคารในวันศุกร์ (26) ถูกลบออกอย่างรวดเร็วจากโซเชียลมีเดียของจีน การค้นหาชื่ออาคารในแอป Xiaohongshu พบเฉพาะโพสต์ที่ลงวันที่วันพฤหัสบดี (25) เท่านั้น
รถตำรวจหลายสิบคันและรถดับเพลิงหลายคันจอดเรียงรายอยู่ตามถนนรอบอาคาร
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ให้เดินทางออกจากที่เกิดเหตุ เมื่อถามว่าทำไมพวกเขาต้องออกไป ตำรวจก็ตอบสั้นๆ ว่า “พวกเราก็รู้กันอยู่แล้ว!”
ที่มา: รอยเตอร์