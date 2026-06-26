แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ตัวเลขดับพุ่ง 235 รวม “3 สเปน” สูญหายเกือบครึ่งแสน ตึกสถานทูตฝรั่งเศสเสียหายหนัก “อีลอน มัสก์” ใจดีเปิดอินเตอร์เนตสตาร์ลิงก์ให้ใช้ฟรี

รอยเตอร์ – คาราคัสล่าสุดยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิต 235 คนรวมพลเมืองสเปน 3 คน ขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายเกือบ 50,000 คน ตึกอาคารเสียหาย 250 แห่งรวม สถานทูตฝรั่งเศส สภากาชาดเวเนซุเอลา ทีมกู้ภัยทำงานแข่งเวลาตลอดกลางวันและกลางคืนเพื่อช่วยคนที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ด้านอีลอน มัสก์มหาเศรษฐีล้านล้านดอลลาร์คนแรกของโลกเปิดสัญญาณอินเตอร์เนตดาวเทียมสตาร์ลิงก์ให้ใช้ฟรีเพื่อตามหาญาติมิตร
รอยเตอร์ – ในขณะที่ทีมกู้ภัยไม่หยุดการทำงานแม้จะย่างเข้ากลางดึกทำงานตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเวเนซุเอลาที่อาจถูกซากปรักหักพังทับจนไม่สามารถออกมาได้
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลเวเนซุเอลาแถลงอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมาอยู่ที่ 235 คนจากแต่เดิมก่อนหน้า 188 คน หลังแดนละตินเกิดเหตุแผ่นดินไหว 2 ลูกซ้อนค่ำวันพุธ(24) แรง 7.2 แมกนิจูดและ 7.5 แมกนิจูดตามลำดับ โดยอยู่ห่างจากกรุงคาราคัสไปทางตะวันตกราว 160 ก.ม
มีการสร้างเว็บไซต์เพื่อติดตามผู้เสียหายและได้รับการแชร์โดยบรรดาผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาที่พบว่ามีจำนวนผู้ที่ยังไม่พบตัวอีกไม่ต่ำกว่า 49,600 คนในขณะที่สำนักงานสำรวจทางธรณีย์วิทยาสหรัฐฯ USGS เคยแถลงว่า มีโอกาสราว 42% ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหววันพุธ(24)จะมีไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย อ้างอิงจาก CBS News ของสหรัฐฯ
รอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงต่างประเทศสเปนแถลงว่า มีพลเมืองแดนกระทิงดุ 3 คนเสียชีวิต และ 4 คนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ส่วนอีก 99 คนยังคงสูญหาย
พร้อมกับทีมกู้ภัยต่างชาติเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทหาร และชาวเมืองพยายามควานหาผู้ที่อาจยังรอดชีวิต มีบางส่วนต้องใช้มือเปล่าขุดและถือคบเพลิงเพื่อส่องหาในจุดที่ไฟฟ้าดับ
“เขาอยู่ใต้ฐานรากคอนกรีตและไม่มีเครื่องจักรเพื่อนำเขาออกมา” ยามิเลธ ฮีเมนเนซ (Yamileth Jimenez) แม่ที่มีลูกชายวัย 19 ปีติดอยู่ใต้ซากอพาร์ทเมนท์สูง 7 ชั้นในรัฐลากวยราเปิดเผย
คนจำนวนมากกลายเป็นคนไร้บ้านในประเทศที่โดนเศรษฐกิจและความวุ่นวายทางการเมืองทำให้อ่อนแอมานานหลายสิบปีทำให้ประชากรยากไร้ส่งผลทำให้จำนวนหลายล้านเดินทางออกนอกประเทศ และกัดกร่อนโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
มีเป็นจำนวนมากอาศัยในสลัมเนินเขาที่เรียกว่า บาร์ริออส (barrios)
ซูเฮย์ล ซาร์กิซ (Suhayl Sarquiz) วัย 50 ปีที่เพิ่งตกงานเมื่อไม่กี่เดือนก่อนกล่าวว่า “ตึกของดิฉันไม่สามารถอาศัยอยู่ได้และในเวลานี้ดิฉันไม่เหลืออะไร มีแค่ดิฉันและลูกชาย และดิฉันไม่มีครอบครัวในประเทศ”
รอยเตอร์รายว่า รัฐบาลคาราคัสยืนยันว่า มีอาคาร 250 แห่งหากไม่เสียหายก็โดนทำลาย พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่า มีโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 8 แห่ง สภากาชาดเวเนซุเอลาและสถานทูตฝรั่งเศสรวมอยู่ในกลุ่มอาคารที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM ของสหประชาชาติแถลงว่า มีผู้ได้รับผลกระทบเกือบ 7 ล้านคน โดย IOM เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้านที่พักพิงฉุกเฉินและสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆ
ด้านรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เดลซีย์ โรดริเกซ ที่เข้ารับตำแหน่งรักษาการหลังอดีตผู้นำ นิโคลัส มาดูโร และภรรยา ถูกอเมริกาส่งกองกำลังเข้าจับกุมที่กรุงคาราคัสเมื่อมกราคมต้นปี ได้ออกมาแสดงความขอบคุณต่อทั้งผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน สำหรับความช่วยเหลือ
ทั้งนี้วอชิงตันประกาศผ่อนคลายการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาเพื่อเปิดโอกาสให้ความช่วยเหลือแผ่นดินไหวสามารถถูกส่งเข้าไปได้
รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลายังเปิดเผยภาพทหารเม็กซิกันพร้อมสุนัขดมกลิยเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติลากวยราที่เปิดให้กับเฉพาะเที่ยวบินรัฐและเที่ยวบินทหารเท่านั้น ส่วนการบรรเทาทุกข์อื่นๆเข้ามาทางสนามบินอื่นๆของเมืองมาราเคย์ (Maracay) รัฐอารากวา (Aragua State) และเมืองบาเลนเซีย (Valencia) รัฐการาโบโบ (Carabobo)
ทั้งนี้บริษัทสเปซเอ็กซ์(Space X)ของมหาเศรษฐีล้านล้านคนแรกของโลก อีลอน มัสก์ แถลงเปิดสัญญาณอินเตอร์เนตดาวเทียมสตาร์ลิงก์ให้เวเนซุเอลาใช้ฟรีไปจนถึงวันที่ 25 ก.ค สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันในพื้นที่ได้รับผลกระทบและกำลังทำงานเพื่อขนอุปกรณ์จานรับสัญญาณไปยังโซนที่เสียหายหนักสุดเพื่อทำให้การสื่อสารกลับคืน