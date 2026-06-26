“อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน” ออกแถลงการณ์ร่วมประณาม “ปักกิ่ง” ใช้เรือยามฝั่งจีนคุกคาม “198 เรือคาร์โกต่างชาติ” นอกชายฝั่งไต้หวัน “เรือสิงคโปร์” โดนสอบทางวิทยุสื่อสารแต่ไม่ถึงกับโดนบุกขึ้นเรือตาม "ช่องแคบฮอร์มุซ"

เอพี/เอจนซีส์ – อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน วันพุธ(24 มิ.ย) ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความวิตกต่อความเคลื่อนไหวของเรือยามฝั่งจีนทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันหลังพบใช้แทคติกใหม่ใช้วิทยุสื่อสารสอบเรือคาร์โกต่างชาติ 198 ลำระหว่างวันที่ 6 มิ.ย – วันที่ 10 มิ.ย พบมีเรือคาร์โกสิงคโปร์ตกเป็นเป้าแต่ยังไม่ถึงกับส่งกำลังขึ้นบนเรือคล้ายปฎิบัติการปิดล้อมในช่องแคบฮอร์มุซ ด้านปักกิ่งโร่แจงกลับวานนี้(25 มิ.ย) ทุกการเคลื่อนไหวทำตามกฎหมายมีเป้าหมายเพื่อเสถียรภาพภูมิภาคและความเรียบร้อยของปฎิบัติการทางทะเลอ้างตอบโต้การเจรจาเขตทับซ้อนทางทะเลระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์
เอพีรายงานวันพฤหัสบดี(25 มิ.ย)ว่า ไทเปเมื่อต้นเดือนนี้เปิดเผยว่า เรือยามฝั่งจีนคุกคามเรือคาร์โกต่างชาติใกล้ไต้หวันด้วยการใช้วิทยุสื่อสารออกคำสั่งให้รายงานเส้นทางการเดินเรือไม่ต่างจากตำรวจโดยกลายๆ โดยวอลสตรีทเจอร์นัลรายงานว่า มีเรือคาร์โกต่างชาติมากถึง 198 ลำที่ตกเป็นเป้าหมาย ขณะที่เดลีเทเลกราฟรายงานในเรื่องนี้เช่นกันโดยเปิดเผยว่า 3 ชาติยุโรป อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันออกแถลงการณ์ร่วมที่น้อยครั้งจะเกิดเตือนถึงความเคลื่อนไหวจีนที่เขตนอกชายฝั่งไต้หวัน โดยแสดงความวิตกถึงเสถียรภาพของภูมิภาคโดยเฉพาะหลังจากปักกิ่งเพิ่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ทันสมัยที่สุดวิ่งผ่านช่องแคบไต้หวัน
เอพีรายงานว่า แถลงการณ์ร่วมจากทั้ง 3 ชาติยุโรปที่ออกมาจากหน่วยงานของชาติเหล่านั้นที่ทำหน้าที่คล้ายสถานทูตประจำกรุงไทเปกล่าวว่า การแสดงการคุกคามของจีนนั้นคุกคามต่อเสถียรภาพภูมิภาค เสรีภาพในการเดินเรือ และความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ ขณะที่สหรัฐฯออกมาแสดงความวิตกถึงความเคลื่อนไหวเช่นกัน สำนักงานข่าวกลางไทเป CNA ของไต้หวันชี้
ในขณะที่แถลงการณ์ร่วม 3 ชาติยักษ์ใหญ่ยุโรปเกี่ยวกับไต้หวันที่น้อยครั้งจะเกิดนี้ไม่ได้กล่าวอย่างเปิดเผยในรายละเอียด แต่ทว่าในวันพฤหัสบดี(25) โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน ออกมาตอบโต้แถลงการณ์ตะวันตก โดยกล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายของจีนและการตรวจการจากจีนมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงภูมิภาคและทางทะเล
กระทรวงอ้างว่า ปักกิ่งส่งเรือยามฝั่งจีนออกไปเพื่อตอบโต้ต่อคำประกาศจากญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ที่ว่าพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับขอบเขตทางทะเลที่ปักกิ่งมองว่าเป็นของตัวเอง
“มันเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้ความร่วมมือของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการบิดเบือนเกี่ยวกับประเด็นทางทะเลและละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของจีน” โฆษกแจง
ทั้งนี้วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานเมื่อวันพุธ(24)ว่า หน่วยงานยามฝั่งจีนในเดือนนี้เริ่มต้นการสั่งการให้เรือต่างชาติทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันในมหาสมุทรแปซิฟิกต้องรายงาน ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สหรัฐฯออกมาประณามว่าเป็นการสร้างความไร้เสถียรภาพให้เกิดขึ้น ปฎิบัติการเกิดขึ้นนาน 5 วันที่สิ้นสุดลงในวันที่ 10 มิ.ย สร้างความตกอกตกใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ไต้หวัน เจ้าหน้าที่อเมริกัน และเจ้าหน้าที่ยุโรป
นอกจากนี้นักวิเคราะห์ทางการทหารบางส่วนยังชี้ว่า ดูเหมือนเป็นการซ้อมการปิดกั้นไต้หวันทางทะเล ที่ไทเปประกาศว่าตนเองมีอำนาจปกครองตนเองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยขณะที่จีนที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มองว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่พยายามแยกตัวออกมา และอีกทั้งปักกิ่งยึดถือนโยบายหลักจีนเดียว
ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจีนอ้างว่า ในช่วงระยะเวลาวันที่ 6 มิ.ย – วันที่ 10 มิ.ย ประสบความสำเร็จเรียกตรวจเรือคาร์โกไปทั้งหมด 198 ลำเพื่อปฎิบัติการที่มีเป้าหมายไปที่การเจรจาระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เป็นสำคัญต่อเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลที่ทับซ้อน ที่รวมไปถึงพื้นที่ทางทะเลที่ไต้หวันและจีนอ้างสิทธิ์
“การตรวจการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานยามฝั่งจีนในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้ต่อการละเมิดขั้นร้ายแรงต่ออธิปไตยทางดินแดนของจีน” โฆษกสำนักกิจการไต้หวันของจีนกล่าวไว้เมื่อวันที่ 17 มิ.ย
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงไต้หวันกล่าวว่า สามารถระบุจำเพาะได้ 3 ปฎิบัติการของเรือยามฝั่งจีนตลอดระยะเวลา 5 วัน โดยในเคสหนึ่งได้ออกคำสั่งประกาศเตือนเรือสินค้าติดธงชาติสิงคโปร์ ก่อนออกคำสั่งให้เปิดเผยรายละเอียดท่าเรือจุดหมายปลายทางพร้อมอ้างอำนาจการบังคับใช้ทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ไต้หวันกล่าวต่อว่า และอีก 2 วันหลังจากนั้นเรือยามฝั่งจีนลำเดียวกันประกาศสั่งคล้ายกันต่อเรือสินค้าติดธงชาติเบนิน และเรือสินค้าติดธงชาติไลบีเรีย
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