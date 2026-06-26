น่าวิตก!เร่งช่วยชาวเวเนฯจำนวนมากติดใต้ซากหักพัง ยังหาตัวไม่พบอย่างน้อย46,000คน

มีชาวบ้านหลายร้อยคนในเวเนซุเอลา ที่ติดอยู่ใต้ซากหักพังและอีกมากกว่า 46,000 คน ยังหาตัวไม่พบในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) หลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งซ้อน ทำลายพื้นที่ต่างๆทั้งในและโดยรอบกรุงการากัส เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้วหลายร้อยรายและทำประชาชนหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย
แผ่นดินไหวระดับ 7.2 สั่นสะเทือนห่างจากกรุงการากัสไปทางตะวันตกราว 160 กิโลเมตร ในช่วงเย็นวันพุธ(24มิ.ย.) ตามด้วยแผ่นดินไหวระดับ 7.5 ในอีกไม่ถึง 1 นาทีต่อมา ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุด ที่เขย่าประเทศแห่งนี้ นับตั้งแต่ปี 1900 อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ
ภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้ ได้เล่นงานประเทศที่อ่อนแออยู่ก่อนแล้วจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ลากยาวมานานหลายปี ซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเปราะบาง และก่อความยุ่งยากซับซ้อนแก่ความพยายามกู้ภัย ในขณะที่อาฟเตอร์ช็อคยังคงเขย่าเมืองหลวงและพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
คาร์ลอส อัลวาราโด รัฐมนตรีสาธารณสุขเปิดเผยในช่วงค่ำวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) ศูนย์การแพทย์ต่างๆได้แจ้งว่าได้รับร่างผู้เสียชีวิตแล้วราวๆ 235 ราย อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ระบุถึงจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยรวม
จอร์จ โรดริเกซ ประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลา และพี่ชายของรักษาการประธานาธิบดีเดลซีย์ โรดริเกซ บอกก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ว่ามีประชาชนติดอยู่ใต้ซากอย่างน้อย 200 ราย ท่ามกลางอาคารที่เสียหายหรือพังถล่ลงมาอย่างต่ำ 250 หลัง
โรงพยาบาลอย่างน้อย 8 แห่ง สำนักงานสภากาชาดเวเนซุเอลาหลายแห่งและสถานทูตฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับความเสียหายร้ายแรง ขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเวเนซุเอลา ระบุว่ามีประชาชนราว 70,000 ครัวเรือน ในรัฐลากวยรา ได้รับผลกระทบ
ลากวยรา ซึ่งเป็นรัฐชายฝั่งที่อยู่ติดกับกรุงการากัส และเป็นที่ตั้งของสนามบินหลักของประเทศ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด "มันกลายเป็นโซนหายนะ" รักษาการประธานาธิบดีโรดริเกซระบุ พร้อมบอกว่ารัฐบาลกำลังทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนทั้งหลาย ในการนำเครื่องไม้เครื่องมือหนักเร่งรัดความพยายามช่วยเหลือและกู้ภัย
ไฟฟ้ายังคงขาดแคลนในบางพื้นที่ของรัฐแห่งนี้ ส่วนสนามบินการากัสจำเป็นต้องปิดทำการ หลังได้รับความเสียหาย โดยภาพจากคลิปวิดีโอของผู้เห็นเหตุการณ์ภายในอาคารผู้โดยสาร พบเห็นฉากแห่งความตื่นตระหนกและฝ้าเพดานร่วงหล่นลงมากระแทกพื้น
ทีมฉุกเฉินและอาสาสมัครพยายามสอดส่องตามซากอาคารที่พังถล่ม แม้เวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงค่ำคืนแล้ว แต่ในบางพื้นที่ พวกชาวบ้านเผยว่าเจ้าหน้าที่ที่มามอบความช่วยเหลือ เดินทางมาถึงล่าช้า
ในเมืองลากวยรา อาสาสมัครต้องใช้มือเปล่าขุดคุ้ยลงไปใต้ซากหักพัง ท่ามกลางครอบครัวประชาชนที่เฝ้ารอฟังข่าวญาติๆที่หายสาบสูญ
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากพากันอยู่บ้าน เนื่องจากมันเป็นวันหยุดเนื่องในวาระครบรอบชัยชนะทางทหารเมื่อปี 1821 ที่ช่วยให้ประเทศแห่งนี้ได้รับเอกราชจากสเปน ชาวบ้านพากันรุดออกจากอาคารที่สั่นไหว ไหลบ่าสู่ท้องถนน ท่ามกลางอาคารที่โยกไปโยกมาหรือพังถล่มต่อหน้าต่อตาในกรุงการากัส และชุมชนริมชายฝั่งใกล้เคียง
จากแบบจำลองคาดการณ์ของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มเป็นหลักหลายพันคน หรือบางทีอาจพุ่งเกิน 10,000 คน
เว็บไซต์แห่งหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามหาคนสูญเสียและแชร์โดยบรรดาผู้นำฝ่ายค้าน ระบุว่าจนถึง 19.00น.ของวันพฤหัสบดี(ตรงกับเมืองไทย 06.00น.ของวันศุกร์) ยังมีประชาชนที่หาตัวไม่เจอมากกว่า 46,000 ราย อย่างไรก็ตามรอยเตอร์สสามารถยืนยันความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
ประเทศต่างๆทั่วโลกพากันรับปากมอบแรงสนับหนุนเวเนซุเอลา แม้บางชาติเคยต่อต้านเวเนซุเอลา ซึ่งต้องเผชิญกับการถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติมานานหลายทศวรรษ ท่ามกลางการปราบปรามทางการเมืองที่ทวีความหนักหน่วง การล่มสลายทางเศรษฐกิจและแรงกดดันทางการทูต
โรดริเกซ เผยว่าทีมช่วยเหลือจากนานาชาติคาดหมายว่าจะเดินทางมาถึงเร็วๆนี้ พร้อมกับขอบคุณพวกผู้นำทั่วโลก ในนั้นรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ทั้งนี้วอชิงตันยังได้เคลื่อนไหวผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรแก่เวเนซุเอลา ในนั้นรวมถึงอนุญาตให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับความช่วยเหลือแผ่นดินไหว
(ที่มา:รอยเตอร์ส)