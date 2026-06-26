ไม่ทิ้งกัน!โลกไหลบ่าความช่วยเหลือไปยังเวเนฯ ยอดเสียชีวิตขยับเพิ่มเล็กน้อย188ราย

ข้อเสนอมอบความช่วยเหลือด้านการกู้ภัย สิ่งของบรรเทาทุกข์และการส่งสารแสดงความเสียใจ ไหลบ่าไปยังเวเนซุเอลา เมื่อวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) ตามหลังประเทศแห่งนี้ เผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งซ้อน คร่าชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 188 รายและมากกว่า 1,500 คน ได้รับบาดเจ็บ
ทีมกู้ภัยที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ จะเข้าช่วยคนหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหว จากสารของ เดลซีย์ โรดริเกรซ รักษาการประธานาธิบดี ที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ ขณะที่ สเปนและฝรั่งเศส ส่งผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคน และเยอรมนีรับปากจะมอบเครื่องบินลำเลียงทางทหาร 6 ลำ
สวิตเซอร์แลนด์ระดมบุคลากร 80 ราย สุนัขกู้ภัย 8 คนและอุปกรณ์ 80 ตัน สำหรับเตรียมส่งไปยังเวเนซุเอลาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ แถลงมอบแพ็คเกจความช่วยเหลือมูลค่า 2 ล้านยูโร ในนั้นรวมถึงการส่งทีมกู้ภัยและค้นหาลงพื้นที่ ขณะที่สาธารณรั.เช็กเผยว่าคณะทำงานของพวกเขาก็กำลังเตรียมบินไปยังเวเนซุเอลาเช่นกัน
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เผยว่าได้จัดสรรเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับสนับสนุนความพยายามกู้ภัย เช่นเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ส่งเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น 100,00 ยูโร ไปยังเวเนซุเอลา ตามคำแถลงของสำนักวาติกัน
สหรัฐฯเผยแพร่กำลังระดมความช่วยเหลือมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ หลัง มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ สัญญาว่าจะ "การตอบสนองแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขนานใหญ่และมีประสิทธิภาพ" ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสริมว่า "เราจะอยู่ที่นั่น เพื่อเพื่อนใหม่ที่ยอดเยี่ยมของเรา"
จีน เผยว่ามีความตั้งใจมอบความช่วยเหลือในสิ่งที่สามารถทำได้ ในแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายเวเนซุเอลา จากคำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ยืนยันว่าเตหะรานพร้อมมอบความช่วยเหลือใดๆที่จำเป็นในปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์
ประธานาธิบดี ลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา แห่งบราซิล ประกาศส่งโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งไปยังเวเนซุเอลา เช่นเดียวกับทีมดับเพลิงและทีมช่วยเหลือ 36 ราย และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ผ่านเที่ยวบิน 2 เที่ยว ในวันศุกร์(26มิ.ย.)และวันเสาร์(27มิ.ย.)
คลอเดีย เชนบาม ประธานาธิบดีเม็กซิโก เผยว่าประเทศของเธอกำลังส่งทีมกู้ภัยทหารและบุคลากรทางการแพทย์ไปยังเวเนซุเอลา และจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปเพิ่มเติมถ้าจำเป็น "เม็กซิโกยืนหยัดยันเป็นหนึ่งเดียวกันกับเวเนซุเอลาเสมอ" เธอโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
นายิบ บูเคโล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ เผยว่าเขาพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและแพทย์อาสาสมัคร 300 คน ไปยังเวเนซุเอลา เช่นเดียวกับอุปกรณ์ต่างๆ ยารักษาโรคและเสบียงพื้นฐาน 50 ตันไปยังเวเนซุเอลา ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศคิวบา บอกว่าคณะทำงานด้านสาธารณสุขของประเทศได้ระดมพลเต็มกำลังเต็มที่แล้ว และกำลังมอบการรักษาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ประธานาธิบดีโฮเซ อันโตนิโอ คาสต์ ของชิลี บอกว่าเขากำลังส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทีมกู้ภัยเข้าไปยังเวเนซุเอลา ส่วน โคลอมเบีย ซึ่งสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเช่นกัน จะส่งทีมช่วยเหลือ 60 รายและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 12 ตัน เข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้
"โคลอมเบียจะช่วยเหลือเวเนซุเอลาเสมอ" ประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ขณะที่อาร์เจนตินา คอสตาริกาและอุรุกวัย ก็แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นกัน ขณะที่เอกวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเน้นย้ำว่าพวกเขาพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือ
ญี่ปุ่นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบในเวเนซุเอลา ในขณะที่ชาติในเอเชียตะวันออกแห่งนี้ ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหนของตนเองเช่นกัน ระดับ 7.2 ในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงใด
สเปน เป็นชาติแรกของยุโรป ที่แสดงปฏิกิริยาต่อแผ่นดินไหวครั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรีเปโตร ซานเชซ ประกาศมอบแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลา "เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวของพวกเขา"
จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี และ นายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ แห่งเยอรมนี ก็แสดงความรู้สึกแบบเดียวกัน เช่นเดียวกับรัฐบาลฝรั่งเศส ที่บอกว่าปารีสขอเป็นหนึ่งเดียวกันกับประชาชนชาวเวเนซุเอลา ก่อนยืนยันว่าสถานทูตของพวกเขาในกรุงการากัส ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
คู่สงครามอย่าง ยูเครนและรัสเซีย ได้ส่งสารแสดงความเสียใจ แต่ไม่ได้เจาะจงถึงข้อเสนอมอบความช่วยเหลือ
(ที่มา:เอเอฟพี)