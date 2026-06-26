พวกเยอะจัด!สื่อเขมรอ้างรัสเซียเตรียมช่วยยกระดับกองทัพกัมพูชา ท่ามกลางความตึงเครียดกับไทย

รัสเซียเตรียมให้ความช่วยเหลือกัมพูชา ในด้านเสริมศักยภาพทางทหาร ขณะเดียวกันก็ยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนและการศึกษา ตามรายงานของขแมร์ไทม์สในวันศุกร์(26มิ.ย)
หนังสือพิมพ์ขแมร์ไทม์ส รายงาน แอนโตลี โบโรวิค เอกอัคราชทูตรัสเซียประจำกัมพูชา กล่าวแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย ณ สถานทูตรัสเซียในกรุงพนมเปญ เมื่อวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) ระบุว่า กัมพูชา เป็นหนึ่งในคู่หูหลักด้านกลาโหมของรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเท้าความว่ามอสโกให้การสนับสนุนมาอย่างช้านาน ต่อการฟื้นฟูกองทัพของประเทศแห่งนี้ ตามหลังการล่มสลายของระบบปกครองเขมรแดง
"กัมพูชาเป็นคู่หูที่สำคัญของรัสเซียเสมอ ในด้านการป้องกันตนเองและการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร ตามหลังการโค่นล้มระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ กัมพูชาประชาธิปไตย รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กองทัพกัมพูชา ผ่านการฝึกฝนทางทหารและการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารประเภทต่างๆ" เขากล่าว ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส
รายงานข่าวของขแมร์ไทม์ส ยังรายงานอ้างคำพูดของเอกอัครราชทูตโบโรวิค ระบุต่อว่ารัสเซียยังคงพร้อมมอบความช่วยเหลือแก่กัมพูชา ในขณะที่ความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่าง 2 ชาติก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ "ในขั้นใหม่นี้ ผมขอเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพร้อมเสมอสำหรับมอบการสนับสนุนและช่วยเหลือกัมพูชาในขอบเขตนี้"
เขากล่าวต่อว่าเวลานี้ทั้ง 2 ชาติอยู่ระหว่างปรึกษาหารือและเจรจากันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมในอนาคต แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสาธารณะได้ "มีความคืบหน้าเกิดขึ้น คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ในอนาคต แต่ในขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ"
ขแมร์ไทม์ส อ้างคำพุดของเอกอัครราชทูตรายนี้ เน้นย้ำว่ารัสเซียไม่เคยระงับความร่วมมือด้านกลาโหมกับกัมพูชา และยังคงประเมินความต้องการของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ที่ความจำเป็นในด้านต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
"เราไม่เคยหยุดทำงานในเรื่องนี้ ไม่แม้แต่ช่วงเวลาเดียว เรายังคงเดินหน้า เพราะว่าเรามีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของกัมพูชาในขอบเขตนี้" เขากล่าว "ในฐานะมหาอำนาจหนึ่งๆที่มีศักยภาพมากมาย รัสเซียกำลังตรวจสอบถึงแนวทางที่เราสามารถช่วยเหลือกัมพูชา ในการยกระดับขีดความสามารถด้านการทหารและปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน"
เอกอัครราชทูตโบโรวิค กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและรัสเซีย คาดหมายว่าจะขยายขอบเขตขึ้นเรื่อยๆ ตามหลังการพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในเมืองคาซาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมให้คำจำกัดความการพูดคุยดังกล่าวว่าเป็นหลักชัยที่สำคัญ ในขณะที่ทั้ง 2 ชาติฉลองวาระครบรอบ 70 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้
เขาเผยว่าผู้นำทั้ง 2 เห็นพ้องกระชับความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน ขณะเดียวกันก็จะสานต่อความร่วมมือในด้านการศึกษาและรวมถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน
ในด้านสถานการณ์ชายแดนกัมพุชา-ไทย เอกอัครราชทูตโบโรวิค บอกว่ารัสเซียจับตาดูสถานการณ์ และหวังว่าทั้ง 2 ประเทศจะคลี่คลายความเห็นต่างผ่านการเจรจาและความร่วมมือในระดับภูมิภาค
"เราเชื่อว่าการบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนจะขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูความไว้วางใจทางการเมืองระหว่าง 2 ฝ่าย และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาความไว้วางใจนั้นไว้ในอนาคต มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการภายใต้จิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน เพื่อก้าวข้ามความเห็นต่างที่มีอยู่" เขากล่าว
แม้มีความตึงเครียดตามแนวชายแดน แขมร์ไทม์สอ้างว่าเอกอัครราชทูตโบโรวิค มองว่าสถานการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบความชื่อมั่นของบรรดานักธุรกิจกัมพูชาต่อกัมพูชา "อยากเน้นย้ำว่าประเด็นพิพาทไม่ส่งผลกระทบต่อคำประเมินของบรรดานักธุรกิจรัสเซียต่อบรรยากาศการลงทุนในกัมพูชา ประเทศของเรายังคงมุ่งมั่นต่อการพัฒนาการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวกับกัมพูชา"
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)