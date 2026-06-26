เกือบไปแล้ว!ทรัมป์เผยตุรกีเตรียมร่วมวงสู้รบช่วยอิหร่าน แต่ต่อสายคุยส่วนตัวปรามไว้ได้ทัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเมื่อวันพุธ(24มิ.ย.) ว่าตุรกี มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมสงครามโดยฝ่ายเดียวกับอิหร่าน สืบเนื่องจากไม่พอใจอิสราเอล อย่างไรก็ตามเขาได้เข้าแทรกแซงเป็นการส่วนตัว และห้ามปรามไว้ได้ทัน
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว ทรัมป์ อ้างว่า ประธานาธิบดี เรเจป ตัยยิบ แอร์โดอัน แห่งตุรกี "มีความปรารถนาที่จะเข้าสู่สงครามอิหร่าน บางทีอาจอยู่ข้างอิหร่าน เพราะเขาไม่ชื่นชอบอิสราเอลเท่าไหร่"
ทรัมป์ อ้างต่อว่าเขาได้แทรกแซงเป็นการส่วนตัว และขอให้ แอร์โดอัน อยู่ห่างจากความขัดแย้ง พร้อมบอกว่าประธานาธิบดีตุรกียอมคำตามคำร้องขอดังกล่าว
เมื่อถูกถามว่า เขาจะตอบรับในแง่บวกหรือไม่ ต่อคำขอของตุรกี ที่ต้องการซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 และเครื่องยนต์เครื่องบินที่จำเป็น สำหรับการผลิตเครื่องบินสู้รบภายในประเทศ ในเรื่องนี้ ทรัมป์ ตอบว่าบางที เขาอาจทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตุรกีพอใจ
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยืนยันด้วยว่าเขามีความตั้งใจเดินทางไปร่วมประชุมซัมมิตนาโต ที่กำลังมาถึงในกรุงอังการา เพื่อเป็นการให้เกียรติแอร์โดอัน
(ที่มา:มิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์)