ไม่ทันขาดคำ!เรือสินค้าธงสิงคโปร์ถูกโจมตีในฮอร์มุซ หลังอิหร่านกร้าวยังเป็นฝ่ายคุมช่องแคบ

เรือสินค้าลำหนึ่งได้รับความเสียหาย หลังถูกโจมตีโดยวัตถุปริศนานอกชายฝั่งโอมาน ในช่องแคบฮอร์มุซ วันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) จากข้อมูลของหน่วยงานด้านการเดินเรือแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
สำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (United Kingdom Maritime Trade Operations : UKMTO) รายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราว 7.5 ไมล์ทะเล(14 กิโลเมตร) นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของท่าเรือดาฮิต ดินแดนส่วนแยกมูซันดัมของโอมาน
"เรือสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีบริเวณกราบขวาโดยวัตถุไม่ทราบชนิด ก่อความเสียหายแก่สะพานเดินเรือ อย่างไรก็ตามกัปตันเรือรายงานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" ทาง UKMTO ระบุ
Vanguard Tech บริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร ระบุว่าเรือลำดังกล่าวได้แก่เรือ Ever Lovely เรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ประดับธงสิงคโปร์
เหตุการณ์นี้มีขึ้นสถานการณ์ที่ค่อนข้างสงบนานกว่า 1 สัปดาห์ ในช่องแคบฮอร์มุซ หลังเตหะรานและวอชิงตันยกเลิกการปิดกั้นและปิดล้อม ส่วนหนึ่งในบันทึกความเข้าใจระงับสงครามในตะวันออกกลาง
มันยังเกิดขึ้นในขณะที่ อิหร่านและโอมาน หารือกันเกี่ยวกับอนาคตการบริหารน่านน้ำที่มีความสำคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
อิหร่าน เน้นย้ำซ้ำๆว่าพวกเขายังคงการควบคุมเหนือช่องแคบแห่งนี้ ที่เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก และเตรียมกำหนดค่าผ่านทาง บางอย่างที่ทางสหรัฐฯคัดค้านอย่างแข็งกร้าว
มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเตือนในวันพฤหัสบดี (25มิ.ย.) ว่าค่าธรรมเนียมที่อิหร่านเรียกเก็บจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะแพร่กระจายไปยังเส้นทางน้ำอื่นๆ ซึ่งเสี่ยงต่อ "ความวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง"
กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเตือนในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) เกี่ยวกับการข้ามช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยระบุว่าเรือที่ไม่ปฏิบัติตาม “จะถูกดำเนินการ”
“เส้นทางเดียวที่ได้รับอนุญาตสำหรับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นทางที่ประกาศโดยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน” กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติฯ ระบุ
การข้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น “ยอมรับไม่ได้และอันตรายอย่างยิ่ง” พวกเขาเตือนในถ้อยแถลง
โอมาน บอกก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ว่ากำลังศึกษาเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมร่วมกับอิหร่าน แต่ในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) รัฐมนตรีต่างประเทศของพวกเขา ยืนยันว่าแผนการดังกล่าว "ไม่ได้รวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางแต่อย่างใด"
นอกจากนี้แล้ว โอมาน ยังประกาศเกี่ยวกับเส้นทางใหม่ชั่วคราว ใกล้ชายฝั่งของพวกเขา สำหรับใช้ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา กองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิสลามแห่งอิหร่าน ยืนยันว่า เส้นทางเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช่ล่องผ่านน่านน้ำแห่งนี้ คือเส้นทางที่ประกาศโดยอิหร่านเท่านั้น
(ที่มา:เอเอฟพี)