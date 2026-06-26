น้ำมันฟื้นคืน$1.5กังวลสถานการณ์ในฮอร์มุซ หุ้นสหัฐฯปิดผสม-ทองคำปรับขึ้น

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 2% ในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) หลังเรือสินค้าลำหนึ่งถูกจรวดไม่ทราบฝ่ายเล่นงานใกล้โอมาน โหมกระพือความกังวลว่าอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่ากระแสพลังงานที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จะกลับคืนสู่ระดับเดียวกับก่อนหน้าสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำแกว่งตัวขึ้น หลังข้อมูลเศรษฐกิจช่วยคลายความวิตกว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในทันที
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.58 ดอลลาร์ ปิดที่ 71.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.52 ดอลลาร์ ปิดที่ 75.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อวันพุธ(24มิ.ย.) ราคาน้ำมันดิบทั้ง 2 สัญญา แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ หนึ่งวันก่อนสงครามเริ่มขึ้น และจำนวนเรือที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่สงคครามเริ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติ ระงับโครงการนำทางเรือและลูกเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากมีรายงานว่าเรือสินค้าลำหนึ่งต้องสงสัยถูกโจมตี ฟื้นความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงครามอิหร่าน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) โดยแนสแดคและเอสแอนด์พี ถูกฉุุดจากหุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ขณะที่ดาวโจนส์ดีดตัวขึ้น นักลงทุนทบทวนข้อมูลทางเศรษฐกิจใหม่ๆ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 71.72 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,920.62 เอสแอนด์พี ลดลง 0.73 จุด (0.01 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,357.49 จุด แนสแดค ลดลง 118.03 จุด (0.46 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,358.60 จุด
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แกว่งตัวสู่แดนลบ และกลายเป็นตัวฉุดแนสแดค นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์ ความวิตกนี้บดบังสัญญาณในแง่บวกต่ออุปสงค์ไอเอ จากทั้ง Micron และ Qualcomm
ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจ เงินเฟ้อสหรัฐฯเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกในเดือนพฤษภาคม พุ่งเหนือ 4.0% เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี จากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ก่อความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย
LSEG data ระบุว่าในความเคลื่อนไหวตอบสนองต่อแรงกดดันราคาที่สูงขึ้น นักลงทุนคาดหมายว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ก่อนสิ้นปี
อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกัน ด้วยที่มันช่วยคลายความกังวลว่าเฟดยังไม่น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างทันทีทันใด ส่งผลให้ราคาทองคำแกว่งตัวสู่แดนบวกในวันพฤหัสบดี(25มิ.ย.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.0 % ปิดที่ 4,047.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)