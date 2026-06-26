เวเนซุเอลาอ่วม!แผ่นดินไหวใหญ่ 2 ครั้งติด เจ็บระนาว-หวั่นยอดเสียชีวิตทะลุหมื่นคน

เวเนซุเอลาเจอแผ่นดินไหวใหญ่สองครั้งติดในเวลาห่างกันไม่ถึง1 นาทีเมื่อคืนวันพุธ (24 มิ.ย.) สร้างความเสียหายหนักในหลายรัฐ และพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 164 คน บาดเจ็บเกือบ 1,000 คน โดยประธานาธิบดีชั่วคราวเตือนว่าตัวเลขความสูญเสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ USGS ชี้มีความเป็นไปได้ที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจทะลุ 10,000 คน
เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวซุเอลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านภัยพิบัติเมื่อกลางดึกวันพุธ และระบุว่า แผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อนๆ ครั้งแรกขนาด 7.2 และอีกครั้ง 7.5 เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้เกิดความเสียหายในหลายรัฐ ต่อมาในช่วงเช้าของวันพฤหัสฯ เธออัปเดตตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตขึ้นไปเป็น 164 คน บาดเจ็บเกือบ 1,000 คน พร้อมกับเผยว่าทางการกำลังจัดกำลังใหม่เพื่อจัดส่งทีมกู้ภัยจากส่วนอื่นๆ ของประเทศ เดินทางไปยังรัฐลากวยรา ซึ่งเป็น “เขตภัยพิบัติ” ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด
ผู้นำชั่วคราวของเวเนซุเอลาเสริมว่า อาคารหลายสิบแห่งในลากวยราที่อยู่ห่างจากกรุงการากัสทางเหนือราว 30 กม. พังถล่มและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
แผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือว่า รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาในรอบกว่าศตวรรษ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไกลถึงป่าแอมะซอนในบราซิล ซึ่งอยู่ห่างจากการากัสราว 1,700 กม.
ท่าอากาศยานนานาชาติไซมอนโบลิวาร์ ใกล้ๆ กับการากัส ซึ่งเป็นสนามบินหลักของเวเนซุเอลา ได้รับความเสียหายและต้องปิดทำการ รถไฟใต้ดินและก๊าซธรรมชาติในเมืองหลวงระงับการให้บริการเพื่อความปลอดภัย โรดิเกซยังเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบ และรายงานความเสียหายผ่านแอปของรัฐบาล รวมทั้งขอให้บุคลากรทางการแพทย์รายงานตัวที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
เธอสำทับว่า โรงเรียนจะหยุดการเรียนการสอนหลายวัน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการแถลงว่า จะใช้อาคารโรงเรียนบางแห่งเป็นศูนย์พักพิงและรับบริจาค
แผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งซ้อน
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งแรกมีความแรง 7.2 และลึก 22 กม. ศูนย์กลางเหนือแผ่นดินไหวอยู่ทางตะวันตกของเมืองโมรอนชายฝั่งทะเลแคริบเบียนที่ห่างจากการากัสทางตะวันตกราว 168 กม.
ไม่ถึงนาทีต่อมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่สอง ความแรง 7.5 ลึก 10 กม. ศูนย์กลางห่างจากเมืองโมรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ 16 กม. นอกจากนั้นยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายระลอกจนถึงเช้าวันพฤหัสฯ
USGS ยังใช้โมเดลพยากรณ์ที่ประเมินว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจสูงถึงหลักพัน และเป็นไปได้มากว่า อาจเกิน 10,000 คน
รอยเตอร์รายงานว่า เว็บไซต์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามผู้สูญหายระบุว่า มีผู้สูญหายกว่า 11,000 คน ณ เวลา 5.40 น.วันพฤหัสฯ ตามเวลาท้องถิ่น (16.40 น. ตามเวลาไทย)
ทั้งนี้ ในวันพฤหัสฯ ผู้คนยังปักหลักบนถนน ท่ามกลางอาคารที่พังถล่ม เสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด ถนนหลายสายถูกปิดกั้นจากซากปรักหักพัง บางพื้นที่ในการากัสไฟดับและไม่มีสัญญาณมือถือ
ดิออสดาโด คาเบลโล รัฐมนตรีมหาดไทย แถลงว่า แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ในหลายรัฐ และยังขอให้ผู้ขับขี่ให้ทางรถพยาบาลและรถบริการฉุกเฉินอื่นๆ
สถานีทีวี โกลโบ รายงานว่า ผู้คนมากมายต่างอพยพออกจากอาคารหลายแห่งในเมืองมาเนาส์ เบเลม และมากาปาในป่าแอมะซอนของบราซิล แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลายังรับรู้ได้ถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของโคลอมเบีย อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน ศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกของอเมริกาออกประกาศเตือนสึนามิหลายครั้ง แต่ยกเลิกอย่างรวดเร็ว
นานาชาติระดมช่วยเหลือ
หลายประเทศที่รวมถึงอเมริกา จีน อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ เม็กซิโก ปานามา และอุรุกวัย พร้อมใจเสนอให้ความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลา
มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ โพสต์บน X ว่า อเมริกาส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัย ทรัพยากรทางการแพทย์ และความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมไปยังเวเนซุเอลาทันที
ด้านโรดริเกซโพสต์ในเวลาต่อมาว่า ได้คุยกับรูบิโอทางโทรศัพท์ แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด พร้อมกันนี้เธอยังขอบคุณผู้นำประเทศต่างๆ ที่ส่งความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่เวเนซุเอลา
ทั้งนี้ การเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้นบ่อยๆ เนื่องจากประเทศนี้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้ และ USGC ประเมินว่า มีผู้เสียชีวิต 30,000 คนจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองเมริดาและการากัสเมื่อปี 1812
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์/เอเอฟพี)