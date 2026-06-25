“แผ่นดินไหวเวเนฯ” ยอดดับพุ่ง 164 บาดเจ็บอีกเกือบพัน UN ยืนยันไม่ต่ำกว่า 100 ตึกถล่มลงมาใน “รัฐลากวยรา” โรงแรมสูง 10 ชั้นกลายเป็นเศษปูนภายในแค่ไม่กี่นาที

เอเจนซีส์ - สหประชาชาชาติเปิดเผยมีตึกไม่ต่ำกว่า 100 แห่งถล่มในรัฐลากวยรา (La Guaira) หลังเวเนซุเอลาเกิดแผ่นดินไหวซ้อนแรง 7.2 แมกนิจูดและ 7.5 แมกนิจูดค่ำวันพุธ(24 มิ.ย) รักษาการประธานาธิบดีเวเนซูเอลาเผยยอดเสียชีวิตล่าสุด 164 คน และบาดเจ็บอีก 971 คน
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(25 มิ.ย)ว่า ทีมกู้ภัยพยายามอย่างเร่งรีบหลังเกิดแผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อนห่างแค่ไม่ถึงนาทีในตอนค่ำของเวเนซุเอลา
ความแรงของแผ่นดินไหวอยู่ที่ 7.2 แมกนิจูดและ 7.5 แมกนิจูดเกิดเมื่อค่ำวันพุธ(24 มิ.ย)เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น กลายเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดของเวเนซุเอลานับตั้งแต่ปี 1900
สื่ออังกฤษรายงานว่าแผ่นดินไหววันพุธ(24)เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นลึกลงไปน้อยกว่า 30 ก.มส่งผลทำให้สร้างความเสียหายมาก
สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ UN OCHA แถลงชี้ว่า มีอาคารไม่ต่ำกว่า 100 แห่งเกิดถล่มในรัฐลากวยรา(La Guaira)
ด้านรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เดลซี โรดริเกซ ได้ไฟเขียวให้ทีมกู้ภัยและค้นหาในเมืองของ UN ทั้งหมดสามารถส่งเข้าไปเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านโลจิสติกและการสนับสนุนสำหรับทีมอื่นๆที่กำลังเดินทางเข้าไป
โดยกล่าวว่า ทีมนานาชาติของสหประชาชาติจะให้ความสนใจไปที่รัฐลากวยราและกรุงคาราคัส ในขณะที่พื้นที่ประสบภัยอื่นๆที่เหลือทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของทีมป้องกันภัยพลเรือนท้องถิ่น
โรดริเกซกล่าวในการแถลงความคืยหน้าก่อนหน้าว่า มีตึกหลายสิบแห่งได้เกิดถล่มในรัฐลากวยรา โดยชี้ว่า เป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของเวเนซุเอลา และประกาศเป็น “โซนภัยพิบัติ”
บีบีซีรายงานว่า ในเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พบว่าโรงแรมเอดูอาร์ดส์ (Hotel Eduard's) ในรัฐลากวยรา มีความสูง 10 ชั้นถล่มลงมาโดยเป็นการเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังเกิดเหตุที่ถูกไว้เมื่อพฤษภาคม ปี 2023 และมิถุนายน ปี2026
พบว่าหลังเกิดเหตุแพลตฟอร์ม X ของอีลอน มัสก์ ได้ปลดล็อกแบนเวเนซุเอลา หลังเคยสั่งแบนภายใต้คำสั่งรัฐบาลสหรัฐฯเมื่อสิงหาคม ปี 2024