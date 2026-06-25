IBM เปิดตัวเทคโนโลยีผลิตชิปขนาดเล็กกว่า 1 นาโนเมตร

IBM เปิดเผยในวันพฤหัสบดี (25 มิ.ย.) เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตชิปที่มีขนาดเล็กกว่า 1 นาโนเมตรรายแรกของโลก ในขณะที่บรรดาบริษัทเทคโนโลยี ต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างเซมิคอนดักเตอร์ที่สามารถรองรับปริมาณงาน AI ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ข่าวนี้ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทที่มีฐานอยู่ที่เมืองอาร์มอนก์ ในนิวยอร์ก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 6 ในการซื้อขายล่วงหน้า โดยก่อนหน้านี้หุ้นพวกเขาลดลงประมาณร้อยละ 11 ในปีนี้
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ผลิตชิปกำลังค้นหาวิธีที่จะรักษาแนวโน้มที่มีมานานหลายทศวรรษในการอัดพลังการประมวลผลมากขึ้นลงในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากฎของมัวร์
เทคโนโลยีชิปใหม่ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์ 0.7 นาโนเมตรหรือ 7 อังสตรอม จะช่วยหนุนส่งสถานภาพของ IBM ให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตชิปอย่าง TSMC และ Intel
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อินเทล ระบุว่า กระบวนการผลิต 18A เจเนอเรชันใหม่ซึ่งผลิตชิปขนาด 1.8 นาโนเมตร ได้ย้ายเข้าสู่การผลิตที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นขั้นตอนการทดสอบก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์
IBM ระบุว่า ชิปขนาด 0.7 นาโนเมตร บรรจุทรานซิสเตอร์เกือบ 100 พันล้านตัวไว้บนพื้นผิวขนาดเล็บมือ ซึ่งมีความหนาแน่นประมาณสองเท่าของชิปขนาด 2 นาโนเมตรที่เปิดตัวในปี 2564 ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์หรือประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย IBM ได้พัฒนาการออกแบบทรานซิสเตอร์ใหม่ที่เรียกว่า "นาโนสแต็ก" แทนที่จะวางทรานซิสเตอร์แนวราบ การออกแบบจะวางทรานซิสเตอร์ซ้อนกันสามมิติ เพื่อให้ใส่ได้มากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม
เจย์ แกมเบตตา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IBM ระบุว่า "ด้วยสถาปัตยกรรมนาโนสแต็กใหม่ของเรา เราไม่เพียงแค่สร้างทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงเท่านั้น แต่ยังคิดค้นวิธีสร้างชิปขึ้นมาใหม่เพื่อส่งมอบพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานที่มากขึ้นอย่างมาก"
IBM ระบุว่า กระบวนการผลิตสามารถเริ่มได้ภายในห้าปี ก่อนหน้านี้บริษัทได้ออกใบอนุญาตเทคโนโลยีชิปให้กับ Samsung และ Rapidus ของญี่ปุ่น แต่ยังไม่ได้ประกาศพันธมิตรด้านการผลิตสำหรับเทคโนโลยีใหม่นี้
ที่มา รอยเตอร์