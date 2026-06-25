รูบิโอหวั่น "ค่าผ่านฮอร์มุซ" จะเกิดขึ้นกับเส้นทางน้ำอื่นๆ

มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเตือนในวันพฤหัสบดี (25 มิ.ย.) ว่าค่าธรรมเนียมที่อิหร่านเรียกเก็บจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะแพร่กระจายไปยังเส้นทางน้ำอื่นๆ ซึ่งเสี่ยงต่อ "ความวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง"
"เส้นทางน้ำระหว่างประเทศไม่ได้เป็นของชาติใดชาติหนึ่ง นี่เป็นหลักการพื้นฐานในโลกปัจจุบัน หากปราศจากหลักการนี้ โลกจะตกอยู่ในความวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง" รูบิโอกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวเปอร์เซียในบาห์เรน
"หากเรายอมรับว่าสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้เส้นทางน้ำระหว่างประเทศได้เพียงเพราะอยู่ใกล้กับอาณาเขตของตนเองแล้ว สิ่งนี้จะแพร่กระจายไปทั่วโลกเหมือนโรคระบาด"
เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เตหะรานกล่าวว่ามีแผนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเล แทนที่จะเป็นค่าผ่านทาง ในขณะที่สหรัฐฯ โต้แย้งว่านี่เป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
รูบิโอ ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนภูมิภาคนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง กล่าวว่า สหรัฐฯ ต้องการข้อตกลงสันติภาพ แต่ไม่ใช่ "ในราคาใดๆ ก็ได้"
"ในขณะที่เราต้องการข้อตกลง เราไม่ต้องการข้อตกลงในราคาใดๆ ก็ได้ เราต้องการข้อตกลงที่ดี เราต้องการข้อตกลงที่เป็นจริง เราต้องการข้อตกลงที่ตรวจสอบได้ และเราต้องการข้อตกลงที่ปฏิบัติตาม" เขากล่าว
นักการทูตระดับสูงของสหรัฐฯ ซึ่งได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และบาห์เรน ซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักในการเยือนครั้งนี้ ยังให้คำมั่นว่าผลประโยชน์ของประเทศในอ่าวเปอร์เซียจะถูกนำมาพิจารณาด้วย
“เราต้องการให้แน่ใจว่า ไม่มีส่วนใดของข้อตกลงนี้ที่จะบ่อนทำลายความมั่นคง เสถียรภาพ หรือความเจริญรุ่งเรืองของพันธมิตรของเราในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย” เขากล่าว
กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเตือนในวันพฤหัสบดี เกี่ยวกับการข้ามช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยระบุว่าเรือที่ไม่ปฏิบัติตาม “จะถูกดำเนินการ”
“เส้นทางเดียวที่ได้รับอนุญาตสำหรับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นทางที่ประกาศโดยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน” กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติฯ ระบุ
การข้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น “ยอมรับไม่ได้และอันตรายอย่างยิ่ง” พวกเขาเตือนในแถลงการณ์
กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติฯ ยังประณามสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเส้นทางใหม่ผ่านน่านน้ำที่ประกาศโดย "ทางการของบางประเทศ"
ทั้งนี้ ทางการโอมานได้เผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือที่แล่นใกล้กับชายฝั่งโอมาน โดยมีการระบุว่าได้รับการประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางทะเล
ที่มา เอเอฟพี