“ทรัมป์” เปิดฉากเริ่มต้นเฉลิมฉลองสหรัฐฯประกาศเอกราชครบรอบ 250 ปีในแบบไฮปาร์กการเมืองเปิดเพลงหาเสียง “God Bless The USA” กระหึ่ม

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันพุธ(24 มิ.ย)เปิดการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของการประกาศอิสรภาพสหรัฐฯที่กำลังจะครบในวันที่ 4 ก.คที่กำลังจะถึงที่จะจัดอย่างยาวนาน 16 วันด้วยสีสันแบบการเมืองในรูปแบบไฮปาร์กพร้อมกับเปิดเพลงคู่ใจ GOD BLESS THE USA กระหึ่มสร้างความปนระทับใจให้กับฐานเสียง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวานนี้(24 มิ.ย)ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าอเมริกากลับมาแล้ว” ผู้นำอเมริกาจากพรรครีพับลิกันกล่าวในพิธีเปิดสำหรับงาน Great American State Fair ที่กรุงวอชิงตัน ดีซีในวันพุธ(24)ที่ถูกจัดขึ้นที่เนชันแนลมอลล์(National Mall) ที่มีสระน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่และมีอนุสาวรีย์จอร์จ วอชิงตันตั้งสูงตระหง่านอยู่เบื้องหลัง
“จากที่พวกคุณได้รู้เป็นอย่างดี เมื่อไม่นานมานี้เราเป็นประเทศที่ตายแล้ว พวกเราตานแต่ในเวลานี้พวกเรากลายเป็นประเทศที่ร้อนที่สุดมากกว่าประเทศใดๆในโลก พวกเราได้รับการนับถือจากทุกคน ไม่มีใครหัวเราะใส่พวกเราอีกต่อไป” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลง
การเฉลิมฉลองที่เริ่มต้นในวันพุธ(24)และยาวนานถึง 16 วันเพื่อเฉลิมฉลองอเมริกากำลังจะมีอายุครบรอบ 250 ปีในวันที่ 4 ก.คหลังจากที่ประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมอังกฤษเมื่อวันที่ 4 ก.ค ปี 1776 นั้นทรัมป์ได้กล่าวร่ายยาวลิสต์ความสำเร็จของตัวเอง รวมข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงครามกับอิหร่าน การกวาดล้างผู้อพยพและกฎหมายภาษี
“ในการปฎิวัติอเมริกา พวกเขาปฎิเสธต่อภาษีชา แต่สำหรับกฎหมาย Great Big Beautiful Bill นี้พวกเราทำดีมากกว่า”
และในการนี้ยังได้โอ้อวดไปถึงโปรเจกต์ที่เป็นหัวงหอกในการพัฒนารอบกรุงวอชิงตัน ดีซีเพื่อทำให้เมืองสวยงามก่อนหน้าการเฉลิมฉลองการประกาศเอกราชรวม โปรเจกต์ทำให้สระน้ำของอนุสรณ์สถานลิงคอล์นนั้นมีสีฟ้าสดใสอีกครั้งสำหรับการเฉลิมฉลอง โดยมีค่าใช้จ่ายที่ 14.1 ล้านดอลลาร์จากการที่สระน้ำเต็มไปด้วยสาหร่ายและสีที่ลอก
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ออกมาอ้างว่า การลอกของสีเกิดมาจากพวกมือบอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันก็ตาม
การเฉลิมฉลองครบ 250 ปีนี้พบว่า ฝรั่งเศสได้เข้าร่วมโดยส่งเครื่องบินรบฝรั่งเศสแสดงบินโชว์พ่นควันสีธงชาติเหนือท้องฟ้ากรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันจันทร์(22) อ้างอิงจาก CBS News สำหรับการเฉลิมฉลองการประกาศเอกราชอเมริกาและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ยาวนานและการบินโชว์คาดจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 4 ก.ค อ้างอิงจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามในวันพุธ(24)พบว่า เป็นคิวของเครื่องบินรบสหรัฐฯที่นำโดยเครื่องบิน B2 สปิริต 1 ลำ และเครื่องบิน F-35A อีก 4 ลำบินผ่านเพื่อเฉลิมฉลอง
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ในขณะเดียวกัน อเล็กซิส วิลกินส์ (Alexis Wilkins) แฟนสาวผู้อื้อฉาวของผู้อำนวยการ FBI แคช ปาเตล (Kash Patel) ออกมาขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลงชาติสหรัฐฯ โดยวิลกินส์ที่ได้ประกาศข่าวการขึ้นร้องเพลงโชว์ทางโซเชียลมีเดียวันอังคาร(23)ออกมาโต้ข้อครหาว่า ไม่ได้มาจากการความที่เธอใกล้ชิดปาเตลโดยอ้างว่า เธอถูกเชื้อเชิญให้ขึ้นร้องเพลงชาติเพื่อเป็นเกียรตินี้มาจากตัวเธอเองล้วนๆ
ทั้งนี้ก่อนการแถลงของผู้นำสหรัฐฯพบว่า ประชาชนอเมริกันที่เข้าร่วมได้รวมตัวที่เนชันแนลมอลโบกธงชาติสหรัฐฯในขณะที่วงดนตรีนาวิกโยธินสหรัฐฯเริ่มเล่นเพลง
ศิลปินชื่อดังที่มีชื่อเข้าร่วมได้แก่ มาร์ตินา แม็คไบรด์ (Martina McBride) และ Young MC รวมคนอื่นๆในเวลาต่อมาขอถอนตัวจากการที่โทนของงานพิธีเปิดการเฉลิมฉลองหนักไปทางการเมือง สอดคล้องกับมลรัฐอื่นๆที่เลือกที่จะไม่ร่วมด้วยความวิตกคล้ายกัน
รอยเตอร์รายงานว่า อย่างไรก็ตามประชาชนอเมริกันที่เข้าร่วมงานวันพุธ(24)ต่างคาดหวังว่า ปรารถนาที่จะเห็นการปรองดองในชาติ
สามีภรรยาจากรัฐลุยเซียนา ดเวน ฮาร์ทแมน (Duane Hartman) วัย 57 ปีและภรรยา แองเจลา (Angela)วัย 56 ปี มีโอกาสเดินทางมาที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อคนทั้งสองได้เห็นการประกาศกำหนดการและมีการไฮปาร์กของทรัมป์ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วม
“ผมหวังว่าเขาจะกล่าวบางอย่างเพื่อการปรองดองของประเทศ” ฮาร์ทแมน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียไฮสกูลของรัฐเปิดใจ
ส่วน สตีฟ ดัลเลนบาค (Steve Dallenbach) วัย 73 ปี ผู้รับเหมาก่อสร้างวัย 73 ปีที่ปัจจุบันเกษียณอายุที่แต่เดิมมาจากรัฐไอโอวาปัจจุบันอาศัยใกล้เมืองชาร์ลอตต์ (Charlotte) รัฐนอร์ทแคโรไลนา ลงทุนขับรถจากบ้านมาที่กรุงวอชิงตัน ดีซีเพื่อชื่นชมอนุสาวรีย์และน้ำพุในเมืองหลวง
ดัลเลนบาคที่โหวตให้ทรัมป์ 3 ครั้งกล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ทำงานได้ดีในการทำให้กรุงวอชิงตัน ดีซี สวยงามและอีกทั้งเขาสนับสนุนนโยบายประธานาธิบดีสหรัฐฯถึงแม้จะชี้ว่า ทรัมป์มีปัญหาด้านทัศนคติและอารมณ์ก็ตาม
ส่วนประเด็นอิหร่าน เขากล่าวว่า เขาเชื่อมั่นการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐฯในการยุติสงครามแต่ไม่ต้องการให้ส่งกำลังพลทหารอเมริกันเข้าไป
รอยเตอร์รายงานว่า การขึ้นกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์วันพุธ(24)เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อเมริกาต้องหันกลับมาต่อความรักชาติและความศรัทธาแต่ทว่าพบว่ามีหมายกำหนดการเฉลิมฉลองจำนวนมากบังเอิญมีธีมคล้ายกับ MAGA