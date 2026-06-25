ผลสอบเบื้องต้นรถไฟชนกันในอังกฤษ พบการฝ่าสัญญาณไฟแดง

เจ้าหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุทางรถไฟของอังกฤษระบุเมื่อวันพุธ (24 มิ.ย.) ว่ากรณีอุบัติเหตุรถไฟสองขบวนชนท้ายกัน จนทำให้คนขับเสียชีวิต เนื่องจากมีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและเบรกเพียงไม่กี่วินาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุ
รถไฟที่กำลังมุ่งหน้าไปยังลอนดอน ชนท้ายรถไฟอีกขบวนที่จอดอยู่บนรางเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า 100 คน ส่วนคนขับรถไฟขบวนหลังที่เสียชีวิต คือ ฌอน เบอร์ตัน อายุ 60 ปี
ตำรวจขนส่งของอังกฤษแจ้งกับสำนักข่าวเอเอฟพีเมื่อวันพุธว่า ในบรรดาผู้บาดเจ็บ 40 คนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ในจำนวนนั้นมี 4 คนอยู่ในอาการวิกฤต
หน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุทางรถไฟ (RAIB) ระบุในรายงานเบื้องต้นที่รัฐบาลเผยแพร่ว่า จากภาพจากกล้องวงจรปิดบนรถไฟ สัญญาณอัตโนมัติบนราง "แสดงเป็นสีแดง" ขณะที่รถไฟที่กำลังเคลื่อนที่ "เข้าใกล้และผ่านสัญญาณนั้นไป"
ทั้งนี้ RAIB ได้ทำการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างอิสระและทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
ข้อมูลจากกล่องดำที่ท้ายขบวนรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่เผยให้เห็นว่า เบรกของรถไฟทำงาน "ประมาณ 9 วินาทีก่อนการชน ขณะที่รถไฟกำลังวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 76 ไมล์ (122 กิโลเมตร) ต่อชั่วโมง" เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าว
จากนั้นความเร็วของรถไฟก็ลดลงเหลือประมาณ 49 ไมล์ต่อชั่วโมงก่อนที่จะชนกับรถไฟอีกขบวน
เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวว่า สัญญาณไฟแดงควรจะทำให้เกิด "สัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ" ในห้องคนขับ
ระบบเตือนภัยอัตโนมัติถูกออกแบบมาให้ส่งเสียงไซเรนบนรถไฟเมื่อรถไฟเข้าใกล้สัญญาณที่ไม่ใช่สีเขียว ซึ่งคนขับต้องรับทราบโดยการกดปุ่ม
"หากไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภายในระยะเวลาสั้นๆ เบรกฉุกเฉินของรถไฟจะทำงาน" รายงานระบุ
รายงานยังระบุด้วยว่า รถไฟขบวนหน้าหยุดเนื่องจากระบบเตือนภัยอัตโนมัติขัดข้อง ทำให้รถไฟเบรกเอง
ผู้สอบสวนระบุว่า พวกเขายังต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากกล่องดำที่อยู่ด้านหน้าของรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่ แต่เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของระบบเตือนภัยอัตโนมัติและการตอบสนองของคนขับได้
ทั้งนี้ การสอบสวนจะตรวจสอบ "ตำแหน่ง" และ "การมองเห็น" ของสัญญาณไฟแดง
ผู้สอบสวนยังบอกอีกว่า พวกเขาจะ "ตรวจสอบประสิทธิภาพการทนแรงกระแทกของรถไฟทั้งสองขบวนระหว่างการชน"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไฮดี อเล็กซานเดอร์ ระบุใน X ว่า "ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบ เราจะไม่ละเลยสิ่งใด เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น"
เดฟ คาล์ฟ เลขาธิการทั่วไปของสหภาพคนขับรถไฟ ASLEF ระบุใน X ว่า "เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่ารถไฟฝ่าสัญญาณไฟแดงได้อย่างไรและเพราะเหตุใด"
ที่มา เอเอฟพี